Ingrid Betancourt cuestionó el apoyo de Vargas Lleras a la constituyente: “Está jugando con el país a cara y sello”

Germán Vargas Lleras expresó su respaldo a la idea de una constituyente, lo que provocó el rechazo de Ingrid Betancourt - crédito Colprensa - Redes sociales

El anuncio del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sobre la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente liderada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro generó un intenso debate dentro del panorama político colombiano. Esta propuesta provocó reacciones diversas entre los líderes de los diferentes partidos, especialmente en figuras destacadas como el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y la excandidata presidencial Ingrid Betancourt.

Juan Fernando Cristo, en una declaración pública, delineó la idea de iniciar un proceso constituyente que no se concretaría durante el actual mandato, sino que se pospondría para el próximo gobierno, al destacar la necesidad de un amplio diálogo nacional que abarque a todos los sectores políticos y sociales del país.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Vamos a abrir un diálogo con todos los sectores del país: amigos del Gobierno, oposición, altas Cortes, Congreso, organizaciones sociales y comunitarias, sindicatos, gremios y empresarios”, afirmó el ministro.

Esta propuesta encontró eco positivo en Germán Vargas Lleras, líder del Partido Cambio Radical, que expresó su apoyo a la idea de una constituyente, aunque manifestó diferencias en cuanto al tiempo de su realización propuesto por Cristo.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Vargas Lleras afirmó: “Me gusta la afirmación del nuevo ministro del Interior, @CristoBustos, de convocar una Constituyente sin romper el orden Constitucional; de convocarla bajo las reglas de la Constitución y refrendada por la Corte Constitucional estaríamos de acuerdo en participar. No veo por qué aplazarla dos años, mediante acuerdo político podríamos acelerarla para ya”.

Germán Vargas Lleras expresó su respaldo a la idea de una constituyente, aunque discrepó con el tiempo propuesto por el ministro Juan Fernando Cristo - crédito @German_Vargas / X

Además, durante una entrevista en W Radio, Vargas Lleras reiteró su postura: “Me gusta particularmente la afirmación de convocar una constituyente, pero de no romper el orden institucional y de convocarla mediante un acuerdo nacional, pero bajo las reglas de la Constitución del 91″.

El líder político indicó que respalda la iniciativa gubernamental, principalmente porque se ajusta a las mismas normativas establecidas y no será impuesta de manera unilateral, de hecho, que está “bajo los parámetros del artículo 376 que señala que una ‘constituyente para ser convocada se hará mediante el trámite de una ley aprobada en una y otra cámara refrendada por la Corte Constitucional para convocar una constituyente que se elija mediante el voto directo de los ciudadanos’. Esta afirmación me gusta y yo lo he sostenido desde el principio a una constituyente convocada en esta forma. Nosotros, me refiero a mí y a nuestro sector político, estaríamos dispuestos a participar del acuerdo político que viabilice ese proceso y también de la propia constituyente”.

Sin embargo, estas opiniones no fueron compartidas por Ingrid Betancourt, que criticó abiertamente las declaraciones de Vargas Lleras en sus redes sociales.

Ingrid Betancourt cuestionó el apoyo de Vargas Lleras a una constituyente

Betancourt, conocida por su posición crítica y firme en temas políticos, cuestionó el apoyo de Vargas Lleras a la idea de una constituyente bajo el gobierno de Gustavo Petro. Por medio de un mensaje directo al líder de Cambio Radical, en X la también exsenadora expresó su desacuerdo.

“Germán Vargas Lleras dice apoyar una Constituyente que no rompa el orden constitucional...? ¿En serio? Después de ver durante dos años cómo rompen el orden constitucional, cómo acaban el sistema de salud y pensional con mermelada, cómo compran conciencias para obtener impunidad, cómo amedrentan las cortes y chuzan a los magistrados... ¿en serio piensa que ese es un argumento para entregarles nuestra Constitución?”, se lee en el post de Ingrid Betancourt.

Su crítica se centró en la percepción de que dicha convocatoria podría ser utilizada para consolidar y perpetuar prácticas que, en su opinión, socavaron el orden constitucional y democrático en Colombia durante los últimos años.

Así mismo, la lideresa política agregó que: “Puede que @German_Vargas crea poder controlar políticamente a Petro; puede que piense que le servirá para elegirse; o puede que crea que, cuando todo salga mal, podrá explicar que su posición era una estrategia de contención. Pero de cualquier forma está jugando con el país a cara y sello”.

Ingrid Betancourt rechazó el apoyo que mostró Germán Vargas Lleras a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente - crédito @IBetancourtCol / X