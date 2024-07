Cielo Rusinque se agarró en redes por defender a Gustavo Petro de supuesto video en el que aparece en Panamá con otra mujer: “Desocupados”

La llegada de Gustavo Petro a Panamá para la posesión de Mulino se vio eclipsada por la difusión de un video donde supuestamente aparece con una mujer que no es su esposa - crédito @luisa_bermdez / X

La visita del presidente Gustavo Petro a Panamá para asistir a la posesión del nuevo mandatario de ese país, José Raúl Mulino, se convirtió en una polémica después de que en redes sociales se difundieran unas imágenes en la que, supuestamente, el primer mandatario colombiano estaría paseando tomado de la mano con una mujer que no es la primera dama Verónica Alcocer.

Aunque se ha aclarado que quien aparece en el video no es Petro, lo cierto es que las imágenes dieron espacio para abrir un intenso debate sobre la vida personal del presidente, lo que desató la ira de la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, por tratarse de un tema personal.

“Acá el debate no es si es cierto un video, una foto o todo lo que inventan y denigran de la intimidad del Presidente, el punto es que la vida íntima siempre que en ella no se traspasen los límites de la legalidad no conciernen a nadie. Cada día caen más bajo, pero si caen tan bajo es porque de ilegal no tienen nada que endilgarle”, señaló la funcionaria en sus redes sociales.