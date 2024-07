Carolina Ramírez reveló que regresará a Colombia con su nueva pareja

Tras su separación, Carolina Ramírez reencontró el amor con un productor musical argentino - crédito @carocali/Instagram

La actriz caleña Carolina Ramírez en el último mes estuvo en tendencia después de revelar su divorcio con el productor argentino Mariano Bacaleinik, después de 16 años de matrimonio, y además confesó que se volvió a dar una oportunidad en el amor.

“No hay cosa más hermosa que el amor, hay que estar abierto y por el amor hay que jugársela. Ahora tengo novio, de hecho. Me divierto, estoy feliz, es un bello argentino, me encanta y lo mejor es que no me detengo en dramas con él”, afirmó la actriz y bailarina conocida por su participación en diversas producciones de televisión en el programa Lo sé todo.

Después de hacer pública su nueva relación, la bailarina dio más detalles acerca de su nueva pareja. En una entrevista con el diario La Nación, confesó que visitará Colombia junto a su novio: “Todavía en persona no lo conocen. Toca por llamadita, pero ha tenido muy buen feeling con mi familia. En diciembre vamos a ver qué tal le va con mi abuela; la institución. Tiene 100 años, puede hacer lo que ella quiera”, indicó la caleña que está radicada hace años en Argentina.

La vallecaucana confesó que está enamorada de un nuevo novio argentino, un productor musical: “Apareció el amor nuevamente… hay un amor más bonito, un novio argentino. ¡Repetí! Es que los argentinos son lindos. Estoy muy contenta porque además la estoy pasando bien. Creo que me estoy dando los tiempos para vivir el presente”, compartió para el medio.

La actriz abrió sobre cómo conoció a su pareja actual a través de redes sociales: “Por Instagram (risas). Yo soy como la que derrumba todos los tabúes. En realidad, lo conocí por su labor que también rescata animales y entonces ahí hicimos como foco (...) Por razones de la vida, un día nos encontramos pero fue algo que se concretó mucho tiempo después, ya cuando yo tenía aire en los pulmones”. Ramírez también admitió que sintió algo de culpa al comenzar una nueva relación, pero eventualmente pudieron avanzar juntos.

“Creo que hay una parte que fue como gris porque cuando uno arranca algo nuevo, a veces hay culpa. Como una especie de ‘no merezco esto porque salí de esto’, entonces hay que ir derribando un montón de velos y de paredes hasta que estás tranquila y está todo más blanqueado. Incluso en Colombia se blanqueó hermoso porque los medios que son muy amorosos conmigo no hicieron de este suceso una noticia amarillista, que realmente eso me hubiera matado. Nos trataron a los dos con muchísimo amor y con mucho respeto”, expresó la vallecaucana.

Por otro lado, la actriz explicó su decisión de quedarse en Argentina después de su divorcio: “Yo hice una familia aquí. Tengo mis amigos, que son la familia que yo elegí. Además, Buenos Aires me abre las puertas para hacer teatro, que era lo que yo más quería”. La actriz seguirá radicada en el país y seguirá con sus proyectos.

La caleña valora la hospitalidad argentina y sentirse parte de ese país: “Ustedes son buenos anfitriones, son muy amorosos. Y he encontrado un lugar de contención muy bello. Por eso insisto en estar acá”, finalizó para el medio citado.

En Colombia, comenzó su carrera en la televisión con papeles secundarios, pero ganó reconocimiento nacional e internacional gracias a su interpretación de ‘La Pola’ en la telenovela histórica La Pola en el 2010 y de ‘Yeimy Montoya’ en la serie La Reina del Flow

en 2018 hasta 2021. Además de su trayectoria en la televisión, también trabajado en el teatro en producciones como Cabaret y ha incursionado en el cine con películas como Ciudad Delirio en el 2014.