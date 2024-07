Canciller Murillo revisará postulación del excomandante del Ejército a cónsul de Madrid: estos son los motivos

El canciller Luis Gilberto Murillo se pronunció sobre la solicitud del general (r) Luis Mauricio Ospina - crédito @LuisGMurillo/X - Colprensa

Luego de que se confirmó el 20 de mayo la salida del comandante del Ejército Nacional, el general Luis Mauricio Ospina, que había liderado la institución por cerca de dos años, se dio a conocer por parte del Gobierno su inclusión como candidato a nuevo cónsul de Colombia en Madrid (España), en reemplazo de Rodrigo Pinzón. No obstante, esta designación generó descontento en diferentes sectores políticos.

Uno de ellos es de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo), que expresó su preocupación por la designación. “Llamamos nuevamente la atención sobre la importancia de que los Consulados de Colombia sean liderados por profesionales con experiencia y formación en la carrera diplomática, dada la naturaleza técnica y especializada de sus funciones”, resaltó en su comunicado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Frente a estos cuestionamientos, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, se pronunció y en entrevista con W Radio indicó que la postulación está siendo revisada de forma minuciosa y que reconocen las inquietudes planteadas por quienes se oponen a este nombramiento, en relación con un uniformado que salió en medio de algunos cuestionamientos sobre usos de tipo personal de los organismos de inteligencia.

El general (r) Luis Mauricio Ospina, que dejó de ser comandante del Ejército y aspira a ser cónsul en Madrid - crédito Carlos Ortega/EFE

“Vamos a hablar con las personas de la carrera y este tipo de decisiones hay que explicarlas e implementarlas. Pero sí hay que revisar muy en detalle las preocupaciones que han expresado, no solo los sindicatos, sino también algunas personas muy influyentes en Madrid” manifestó Murillo en diálogo con el citado medio, en el que le restó impacto a la controversia que ha causado esta situación con Ospina.

Y es que pese a estas objeciones, que han puesto la lupa en la determinación de la Cancillería, Murillo señaló que este tipo de movimientos son comunes en la diplomacia y que no deberían ser motivo de sorpresa. “Estos cambios son habituales y muchas veces necesarios”, añadió el funcionario, que llegó en reemplazo del suspendido Álvaro Leyva Durán, que salió del cargo debido al caso de los pasaportes.

El excomandante del Ejército se ha visto salpicado en un escándalo de tipo personal, por presuntos seguimientos al profesor de inglés de su esposa - crédito Colprensa

Murillo habló sobre el presunto intento de golpe de Estado en Bolivia

A su vez, Murillo comentó sobre la situación de Bolivia tras el reciente presunto intento de golpe de Estado, que fue neutralizado por el presidente Luis Arce; pese a los señalamientos de que habría sido un engaño, que provienen -incluso- del exmandatario Evo Morales, que no ocultó su decepción. La postura del Gobierno nacional es que sí se produjo un atentado a la democracial y, por lo tanto, se pronunciaron aobre el particular.

En este sentido, indicó que “una repuesta de manera unida en contra de este intento de golpe y de destruir la democracia en Bolivia”, y no tuvo problema en afirmar que fue un hecho “inadmisible”, que ojalá no pase nunca más en América Latina. Es más, Murillo no quiso quedarse corto: “No puede suceder en ninguna parte del mundo”.

Luis Gilberto Murillo le restó importancia a las inconformidades por el nombramiento del general (r) Ospina como cónsul - crédito Bienvenido Velasco/EFE

El canciller también resaltó el carácter pacífico y democrático de América Latina y abogó por la estabilidad en la región. “Latinoamérica es una región de paz y de democracia donde los pueblos pueden expresarse con tranquilidad”, enfatizó el funcionario, que fue fórmula vicepresidencial en las elecciones de 2022 de Sergio Fajardo. Y destacó la importancia de no permitir que incidentes como el de Bolivia se repitan en otros lugares del mundo.

Del mismo modo, Murillo mencionó su reciente visita a Washington, en donde se discutieron temas cruciales para la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia. Entre ellos, se acordó un trabajo conjunto en el manejo de la migración irregular y garantizar un camino hacia la regularidad para los migrantes; al mismo tiempo que habló del más reciente debate entre Joe Biden y Donald Trump por la presidencia.