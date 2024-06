Mamá de Westcol reaccionó a la ruptura con Aida Victoria Merlano: su comentario le dolió a la ‘influencer’

La mamá de Westcol lo aconsejó sobre su ruptura con Aida Victoria Merlano - crédito Westcol/YouTube - @aidavictoriam/Instagram

La separación entre Luis Villa, conocido como Westcol, y Aida Victoria Merlano ha generado una polémica en las redes sociales debido a la presunta infidelidad por parte del paisa. La relación terminó después de que la creadora de contenido descubriera mensajes comprometedores entre su pareja y Nataly Morales.

El pasado 27 de junio, el suceso estalló en las redes sociales tras la publicación de un video que mostraba una discusión entre Westcol y Merlano, en la que ella le reclamaba por la supuesta infidelidad. La barranquillera decidió finalizar su noviazgo cuando el streamer admitió haberle dado pie a Morales durante una salida en su discoteca Dulcinea en Medellín.

Morales, en una transmisión en vivo, afirmó que compartió tiempo con Westcol y que incluso se besaron en esa discoteca. Esta declaración desencadenó una serie de conflictos entre la pareja. Además, reveló que siguieron comunicándose a través de chats privados en Instagram. Aida Victoria Merlano habló directamente con Morales en un intento de obtener toda la verdad, pero ciertos detalles del testimonio de Morales no coincidían con lo que se había mencionado en los chats publicados por Westcol. A pesar de las contradicciones, la barranquillera decidió poner fin a su relación.

En medio de toda esta polémica, la mamá de Westcol expresó su preocupación por la ruptura a través de un mensaje que él mismo compartió en su cuenta de Instagram. En el chat, resaltó: “Aprenda entonces a superar que usted está muy joven y ella tampoco es una santa. Yo la verdad no sabía que estaba tan enamorado. Deje de malbaratar la plata en cosas innecesarias y todo por comprar esa Mercedes tan costosa. No, mijo, no se enloquezca tanto con la plata”, dijo la madre del streamer.

Westcol publicó la conversación con su madre destacando: “Por qué las mamás aprovechan siempre el momento para regañarlo a uno jajaja”. El chat vía WhatsApp se viralizó rápidamente, robándose la atención de los seguidores de la pareja.

Una de las declaraciones que causaron más polémica fue cuando Merlano se refirió a la opinión de su exsuegra: “Me llamó llorando y me dijo ‘perdóname, quiero hablar contigo, déjame demostrarte que yo puedo cambiar’ Le dije ‘te amo con todo mi corazón, pero no te quiero en mi vida’. Y sale otra vez a publicar capturas de su mamá diciendo esas cosas que a mí me duelen’”. Esto dejó claro que, a pesar de las peticiones de Westcol por una segunda oportunidad, ella no está dispuesta a continuar la relación.

La influencer también compartió un consejo a sus seguidores sobre la importancia del tiempo en las relaciones, diciendo: “Cuando un hombre pide una oportunidad, hay que darle tiempo, porque vas a conocer a ese hombre después, no cuando está pidiéndola”. Merlano agregó que no se arrepiente de haber tenido esa relación y que el compartir su proceso en redes sociales también le sirve como una forma de terapia.

Por otra parte, Westcol ha estado publicando detalles de su proceso de separación, revelando tanto su dolor como sus intentos de reconciliación. Sin embargo, estas publicaciones no han logrado que la creadora de contenido cambie de opinión respecto a retomar la relación.

En sus redes sociales, Aida Victoria Merlano compartió conversaciones con Westcol, en las que hizo evidente su frustración por la falta de respuestas por parte de él. “Si tu forma de procesar tu duelo es llenarte de razones para creer que yo soy la que está mal, pero deja de hacerme más daño”, señaló en su momento la barranquillera en una de sus historias en Instagram.