Miguel Melfi reveló que Nataly Umaña lo buscó después de su salida de ‘La casa de los famosos Colombia’⁠

El cantante y actor panameño Miguel Melfi, que mantuvo una relación con la actriz Nataly Umaña, compartió detalles sobre su última conversación con Umaña después de su salida del reality La casa de los famosos Colombiay, y reveló sus sentimientos hacia ella.

En una entrevista con el periodista Carlos Claro para Entretenimiento RCN, Melfi explicó que su último diálogo con Umaña dentro del programa fue amistoso y lleno de cariño. “El cariño y el respeto de mí hacia ella, siempre va a estar”, afirmó Melfi, aclarando que, a pesar del romance polémico que vivieron durante la competencia, ambos decidieron mantener una relación de amistad.

Asimismo, el artista aseguró que respetan sus procesos individuales, y destacó que el que ella vivió fuera de la casa fue muy diferente al suyo dentro del reality.

Miguel Melfi recordó que la actriz le expresó su deseo de hablar con él una vez que terminara el programa para aclarar algunas cosas que se habían dicho fuera de la casa. “Obviamente, yo la entiendo, porque no tuvo que haber sido nada fácil para ella lo que pasó acá afuera, y yo tampoco quiero que la sigan atacando, ni que la siga pasando feo,” comentó.

Durante la entrevista, Melfi también abordó las críticas que ha recibido en redes sociales tras su participación en el reality. Invitó a sus detractores a enfocarse en los aspectos positivos de las personas. “Todos tenemos derecho a equivocarnos y a aprender,” resaltó, añadiendo que los comentarios negativos no aportan nada constructivo.

Respecto a las acusaciones de que su relación con Umaña fue una estrategia para ganar el programa, Melfi negó rotundamente estas insinuaciones. “Si eso hubiese sido una estrategia soy el peor estratega del planeta”, aclaró.

El cantante panameño mencionó que la actriz lo buscó después de finalizar el reality, destacando que ella le felicitó por llegar a la final y le pidió hablar para aclarar ciertos aspectos: “Nataly me dijo que quería hablar conmigo cuando yo salí, yo recién salí de la casa me felicitó y me dijo como ‘oye hablemos, necesito que hablemos un par de cosas, se han dicho muchas cosas acá afuera’”, comentó Melfi.

El artista destacó que su última conversación dentro de la casa reafirmó el cariño y respeto que tiene hacia ella. “Me parece muy guapa, tenemos mucha química, pero siento que cada uno debe enfocarse en su carrera”, indicó. A pesar de los sentimientos que sigue teniendo, Miguel y Nataly acordaron mantenerse como amigos y enfocarse en sus proyectos profesionales.

Además, destacó la fortaleza de Nataly como mujer, expresando su admiración y respeto hacia ella. “La respeto mucho y la admiro por la fortaleza que tiene como mujer y ojalá pueda seguir creciendo”, afirmó el artista.

Miguel Melfi también aprovechó para reflexionar sobre su experiencia en el reality, mencionando que está agradecido por el cariño del público y la oportunidad de crecimiento personal que le ofreció el programa: “Estoy muy contento de todo el recibimiento que he tenido al salir de la casa, ha sido muy emotivo y nostálgico (...) Estoy feliz, contento y orgulloso de todo lo que viví en la casa y con ganas de seguir creciendo,” expresó.

El panameño se hizo muy popular en el programa por su inesperado romance con Nataly Umaña, que entró al programa aún casada con el actor Alejandro Estrada. Este matrimonio terminó, y Miguel y Nataly continuaron con su relación dentro del programa hasta que ella fue eliminada. Tiempo después, en la final del programa, la vida de Miguel Melfi ha estado llena de cambios y proyecciones profesionales para el futuro con el propósito de mudarse a Bogotá.