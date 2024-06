Blessd aconsejó a Westcol tras su ruptura con Aida Victoria Merlano: “Ignorar y negar todo”

Westcol llamó a su amigo Blessd para recibir consejo - crédito @JoseCastellar/Tiktok

Un escándalo sacudió la farándula criolla colombiana tras conocerse el presunto engaño de Luis Villa, conocido en el mundo digital como Westcol, a su ahora expareja Aida Victoria Merlano, que enfrenta un proceso penal por su supuesta complicidad en la fuga de su madre, la excongresista Aída Merlano.

Los hechos de la posible infidelidad los dio a conocer Nataly Morales, que contó en detalle los momentos que pasó con el streamer en un evento en el cual coincidieron. “Recuerdo muy bien que yo le mandé un mensaje a West, jamás lo hice con ninguna intención. En ese momento sale mi amiga, él me hace ir al VIP, yo llegué como dos personas que se empiezan a conocer (...) Yo estoy soltera. Yo no tengo pareja. Yo no tengo por qué rendirle cuentas a nadie, creo que la persona que debió respetar a su novia fue él”, fueron algunos apartes de las declaraciones que dio a conocer a través de un clip.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Este hecho desencadenó la posterior ruptura de la pareja, pues, una vez se comenzaron a viralizar las afirmaciones de la paisa, Merlano decidió enfrentar a Villa en plena trasmisión con sus seguidores.

La creadora de contenido sorprendió con su mensaje de amor propio - crédito Aida Victoria Merlano

Al parecer, los argumentos expuestos por Westcol no fueron suficientes y la influencer decidió ponerle fin a su relación, tras haber intentado por segunda vez unn romance con el joven paisa. “Yo no tengo una relación con ella. Yo no sé ni siquiera quién es; a él sí lo conozco, con él sí tengo una relación y me falló. Entonces, yo lo amo con todo mi corazón, pero por encima del amor que siento por él está el amor que siento por mí y más importante que mi relación con él es mi relación conmigo, que es la que más me ha costado construir y hay cosas que no estoy dispuesta a permitir entre nada, no estamos más juntos y esa es la historia”, anotó Merlano a través de un video.

La creadora de contenido contó detalles de cómo se dio cuenta de lo que estaba pasando - crédito Aida Victoria Merlano / Instagram

Westcol se ha visto afectado por la ruptura, lo que también le ha servido para generar contenido y compartir con sus seguidores en redes sociales. En uno de esos videos que lograron rescatar sus seguidores, se observa el momento en el que Villa recurre a un amigo para que le dé un consejo.

Se trata de Stiven Mesa Londoño, conocido en el mundo artístico como Blessd, quien mantiene una estrecha relación con el influenciador paisa, que le preguntó cuál era su técnica para el “ignore y niegue”; al parecer, una táctica frecuentemente utilizada por el intérprete de Instagram para mantener sus relaciones amorosas.

Blessd aconsejó a Westcol tras ruptura con Aida Victoria Merlano - crédito @blessd/Instagram

“Eso tiene que hacerlo y ya, metérselo en la cabeza, eso se lleva en la sangre, acuérdese que usted es estrella papi. Usted lo lleva por dentro, pero el ignore y niegue usted lo va fortaleciendo mediante, le pasan cosas, por ejemplo, como lo que le pasó hoy, usted se mete a la cabeza que va a entrar a ignorar y negar”, fueron las palabras del cantante.

Agregó que el “ignore y niegue” se puede adoptar como un mantra diario: “Ignore y niegue, desde que se levante; se echa la bendición, ignore y niegue, desayuna, ignore y niegue; almuerza, ignora y niegue; y así se va viendo todo el día hasta que ya eso salga natural”, puntualizó el artista antioqueño.

Blessd se refirió a la ruptura de Westcol y Aida Victoria Merlano - crédito Cortesía - Aida Victoria Merlano/ Instagram

Aunque no se sabe a ciencia cierta qué es el “ignore y niegue”, se podría interpretar como la forma de confrontar a personas que tienen intenciones de coquetear. Al consejo de su amigo, Westcol simplemente contestó: “La gente me está diciendo que lo aplique y yo la verdad esa estrategia como que no está en mi cuerpo y, bueno, yo quiero que no entre”.

Por último, Blessd cerró la conversación con una recomendación de dos canciones para enfrentar el despecho provocado por su ruptura con la barranquillera: “Mírame de fondo o El cóndor herido, esas son las dos recomendadas de la semana”.