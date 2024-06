Luisa, del ‘Desafío’, sufrió una grave lesión: quién sería su remplazo

Luisa, de Omega, podría dejar ‘Desafío XX’ tras sufrir una lesión - crédito @luisasanmiguelq/Instagram

La vigésima temporada del reality El Desafío ha desatado una ola de emociones y tensiones entre los equipos Omega, Alpha, y Beta por las diferentes pruebas que han enfrentado y por los desafíos que implica la convivencia diaria.

En el más reciente capítulo, la competidora Luisa, de Omega, quedó en riesgo de abandonar la competencia debido a una lesión en el brazo que sufrió durante una prueba física, hecho que generó incertidumbre sobre su futuro en el programa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La competidora de Omega sufrió una lesión en el brazo durante una prueba física y podría abandonar el reality de pruebas extremas debido a su estado de salud -crédito @caracoltv/Instagram

El incidente ocurrió durante una prueba de ‘Sentencia y hambre’ en el box amarillo, donde los equipos debían trasladar un baúl a través de una larga pista. La carrera iniciaba con obstáculos de troncos y lodo, seguida de un complejo circuito con túneles bloqueados y muros de rocas. En el tramo final de la prueba, Luisa sufrió un accidente cuando el tubo que utilizaban se cayó, provocando lesiones en su brazo en dos ocasiones.

Esto la llevó a derrumbarse y a temer por su permanencia en la competencia: “¡Yo no me quiero ir!”, afirmó Luisa en medio de lágrimas, preocupada por la gravedad de su lesión y la posibilidad de verse obligada a abandonar el reality de convivencia y pruebas extremas.

La posible salida de Luisa de Omega por lesión podría provocar el regreso de Valentina, la última eliminada del equipo - crédito @luisasanmiguelq/Instagram

Ya en casa, sus compañeros de Omega no dudaron en reconocer su esfuerzo y le brindaron su apoyo, mientras que Luisa confesaba que no quería irse del juego: “Yo voy a terminar este ciclo y no me voy a ir por una lesión. ¿Qué tal sea solo el golpe?”. Sin embargo, la dolencia no ha dejado de preocupar a su equipo y a los seguidores del reality. Gaspar le recordó que su vida fuera del programa es igualmente importante y que debe cuidar su salud para no verse afectada a largo plazo.

Se especula que si la concursante oriunda de Valledupar no puede continuar en el Desafío XX, Valentina, la última eliminada del equipo Omega, podría regresar para tomar su lugar. La reciente eliminada, que salió en el capítulo 51, ha estado fuera de la competencia por poco más de un ciclo, pero una premonición de Yoifer, otro competidor, sugiere su posible regreso.

Yoifer compartió con sus compañeros Darlyn y Arandú un sueño en el que veía que una competidora sufría un accidente y Valentina regresaba para reemplazarla, algo que parece coincidir con la situación actual de Luisa.

Durante una prueba física, Luisa, de Omega, sufrió un accidente que le dejó una grave lesión en el brazo - crédito @luisasanmiguelq/Instagram

Los televidentes dieron a conocer su opinión en las diferentes redes sociales frente a lo sucedido: “Dios guía a Luisa, pero derechito a la salida del Desafío”; “Luisa es muy buena le han dado duro”; “Luisa es mi favorita me parece una excelente líder y muy berraca”; “La reina no se puede ir, tú eres fuerte Lu 👏🏻👏🏻”; “Showsera 😂”; “Luisa es muy buena competidora ella es Beta a mejor mija que ahora es que le falta para irse vamos con toda Beta”; “Y que espera que no se va, sería lo mejor”; “Luisa se termina yendo y vuelve valentina, voy segura con lo que se soñó Yoifer😂😂”, son algunos comentarios de los usuarios.

La situación trajo recuerdos de un enfrentamiento anterior con Karoline, de la casa Beta, que en el box rojo forcejeó con Luisa por un balón, resultando en una caída que agravó la lesión de Luisa. Mientras tanto, en la casa Beta, los hombres del equipo expresaron su descontento con Karoline por esconder comida, lo que provocó tensiones internas.

Se especula que Valentina podría regresar para reemplazar a Luisa en el Desafío XX -crédito @luisasanmiguelq/Instagram

La vigésima edición del Desafío XX ha demostrado ser una batalla épica llena de rivalidades y sorpresas, donde la fuerza, resistencia y estrategia son cruciales. Los participantes seguirán luchando por llevarse el millonario premio de $400 millones.