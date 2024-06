Yeferson Cossio confesó haber consumido sustancias alucinógenas para refugiarse de sus dificultades

Yeferson Cossio compartió en la red social Instagram cómo han sido sus recientes desafíos emocionales - crédito @yefersoncossio/Instagram

El empresario y creador de contenido Yeferson Cossio compartió en sus redes sociales detalles sobre los desafíos que ha enfrentado recientemente.

Cossio, a través de sus historias en Instagram, habló sobre momentos tristes que no necesariamente le ocurrieron directamente a él, pero que según comentó, lo afectaron profundamente.

A través de un video, el paisa relató el impacto emocional del fallecimiento de una de sus mascotas, así como la hospitalización de su hermana Cintia Cossio.

Además, recordó con dolor el cumpleaños de su padre fallecido y el Día del Padre. Estos eventos, sumados a otras dificultades personales que prefirió no detallar, lo han llevado a una reflexión sobre sus hábitos y sus mecanismos para combatir la tristeza.

“La semana pasada fue bien compleja. Mis hermanas, mal de salud; una de mis hijas, mal de salud, murió uno de mis ‘hijos’, cumpleaños de mi difunto padre, día del padre, yo estaba mal de salud y otros problemas que ni siquiera quiero mencionar”, escribió el influencer.

Cossio también confesó que en el pasado solía recurrir a sustancias para evadir sus problemas, pero señaló que esta vía le traía más problemas que alivio.

“No me la he pasado bien y aunque todo lo que pasó no fue a mí, sino a terceros, y no se trata de mí, obviamente, uno siente y cuando se junta todo es terrible. Todos los seres humanos buscamos refugio en algo o, bueno, la gran mayoría; yo, obviamente no soy la excepción, yo soy solo uno más del montón. Entonces, si se dan cuenta, yo no me la estoy pasando bien, la verdad. Yo solía buscar refugio en las drogas y eso era un error terrible, porque más mal viajaba, o sea, con las drogas me pasaba que si yo me estaba sintiendo bien, mi estado de euforia, pero si yo estaba mal se magnifica también horrible”.

Sin embargo, destacó que encontró nuevas formas más saludables de lidiar con sus problemas, como la lectura de historietas y libros de manga. Explicó que la llegada de un libro que esperaba desde hacía días coincidió justo con el momento en que más lo necesitaba.

“Yo aprendí, y es no rotundo, buscar esta clase de estímulos cuando me estoy sintiendo como me estoy sintiendo, pero igual busco refugio en algo y lo encuentro”.

A pesar de no querer entrar en detalles específicos sobre algunos de los problemas actuales que enfrenta, Cossio aprovechó para dar un mensaje a sus seguidores que están pasando por momentos difíciles. Los animó a buscar formas saludables y constructivas de superar los desafíos de la vida.

“Para una persona con Tdah (Trastorno de déficit de atención e hiperactividad) como yo, es casi imposible mantener sus pensamientos quietos. Estos libros son lo único que me desconecta y me dan ese respiro que todas las personas a veces necesitamos. Cuando leo manga o veo anime es como que nada más existe. No hay cosas lindas o problemas, solo estamos mi libro y yo”, indicó.

Asimismo, el creador de contenido reveló que asistió a la inauguración de la discoteca de su hermana, a pesar de que en un principio no quería asistir por su bajo de ánimo, hizo un esfuerzo al disfrutar la noche.

“Yo, la verdad, estos días he estado encerrado, no quiero salir de mi casa. Lo estoy evitando, salí únicamente a buscar las proteínas, los suplementos que compraron y, bueno, ya el sábado mi hermana tuvo la inauguración de su discoteca. Les juro que yo no quería ir, pero yo sentía qué clase de hermano soy, cómo no la voy acompañar”.