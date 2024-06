María Jimena Duzán cuestionó a la directora del Dapre por escándalo de corrupción familiar: “Doña Laura, serénese”

María Jimena Duzán confrontó a Laura Sarabia por las acusaciones que involucran a su hermano Andrés Sarabia en presuntas redes ilegales de contratación estatal - crédito Juan Diego Cano / Presidencia - Redes sociales

En medio de una creciente controversia política y mediática, María Jimena Duzán, reconocida periodista y columnista de la revista Cambio, respondió de manera contundentemente a las recientes declaraciones de Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que se vio obligada a defenderse públicamente tras las acusaciones de corrupción que involucran a su hermano Andrés Sarabia en presuntas redes ilegales de contratación con el Estado.

El escándalo estalló cuando Alejandro Villanueva, director del medio digital Desiguales, destapó una trama de corrupción que implica a Andrés Sarabia, Jaime Augusto Ramírez (asesor legislativo de Laura Sarabia), y los empresarios David Cure y Carlos Niño. Según el periodista, este entramado estaría operando dentro del Congreso de la República y otras entidades gubernamentales, utilizando mecanismos ilegales para desviar fondos públicos.

En un intento por contrarrestar las críticas, Laura Sarabia utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para lanzar una defensa pública. En sus declaraciones, la alta funcionaria enfatizó su compromiso con un trabajo honesto dentro de la Presidencia, en la que caracterizaba las acusaciones en su contra como una campaña para socavar su labor y removerla de su cargo.

“Mi trabajo honesto es la respuesta a las canalladas que circulan en cadenas de WhatsApp. Empresarios y gremios saben que no tengo intermediarios y deben saber que no se pueden aceptar ofensas en público y disculpas en privado. Contra la mala fe de ciertos opinadores no hay defensa. Han agotado la infamia”, se lee en el post de Sarabia.

Sarabia destacó su compromiso de asumir la responsabilidad por sus propios actos, sin involucrarse en los de otros, y mencionó que considera estas acusaciones como una indicación de que hay fuerzas que desean su salida.

“Nuevamente, no me dan la oportunidad de pronunciarme previamente, por ejemplo, les hubiera enviado mi renuncia a la sociedad mencionada desde antes de ingresar al gobierno el año pasado. Respondo por MIS actos y no duden que daré respuesta a preguntas auspiciadas, entre bambalinas, por quienes defienden oscuros y corruptos intereses. Sé que soy un obstáculo que necesitan remover”, puntualizó.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando María Jimena Duzán publicó un artículo titulado “Preguntas para Laura Sarabia y su hermano Andrés”, en el que planteó una serie de interrogantes directos a la directora del Dapre y a su hermano. En su texto, la periodista detalló el ascenso meteórico de Andrés Sarabia desde su paso por la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Armando Benedetti, cuando este era senadora, hasta convertirse en un influyente “lobista” vinculado a contratos millonarios con entidades estatales.

Estas preguntas apuntan a clarificar el grado de implicación de Laura Sarabia en las actividades de su hermano y a determinar si existe algún conflicto de intereses o irregularidad en su gestión como directora del Dapre.

La respuesta de María Jimena Duzán a las declaraciones de Sarabia fue contundente: “Doña Laura, serénese. Cuando esté tranquila, responda mi cuestionario porque no ha contestado ninguna de mis preguntas y recomiéndele a su hermano y ex socio que haga lo mismo”.

Las preguntas de Duzán a Laura Sarabia son incisivas y reflejan el interés público en esclarecer los vínculos y responsabilidades de la alta funcionaria en relación con las actividades de su hermano:

¿Es cierto que usted remite a los empresarios interesados en contratos con el Gobierno a que se comuniquen con su hermano Andrés? ¿Tiene conocimiento de las reuniones que su hermano sostiene con empresarios y contratistas? ¿Qué sabe usted sobre la oficina desde donde opera su hermano y quiénes son sus socios? ¿Es cierto que Andrés Sarabia cobra el 30% de comisión por los negocios que logra con el Estado? ¿Qué relación tiene Jaime Ramírez, su enlace de presidencia con el Congreso, con las actividades de su hermano Andrés como lobista? ¿A usted le parece ético o aceptable que su hermano utilice su influencia para beneficiarse personalmente como lobista?