Roberto Cano, actual participante de ‘MasterChef Celebrity’, estuvo casado con una ganadora del ‘reality’

Roberto Cano y Carolina Acevedo ganadora de 'MasterChef Celebrity' 2023 se divorciaron hace 20 años - crédito cortesía Canal RCN

A propósito del estreno de la nueva temporada de Masterchef Celebrity Colombia 2024 se recordó el amor que existió entre el actual participante Roberto Cano y la actriz Carolina Acevedo, ganadora de la anterior temporada.

Pese a que se divorciaron hace ya casi 20 años, los seguidores de la pareja de actores que protagonizaron la telenovela Pobre Pablo en el año 2000, se preguntaron en redes sociales sobre las razones por las que su relación no continuó.

En la actualidad tanto Carolina Acevedo como Roberto Cano disfrutan del amor con sus respectivas parejas, sin embargo, muchos recuerdan la lujosa boda que el 20 de julio del 2002 ocupó todos los titulares de la prensa del mundo del entretenimiento nacional, pues al altar habían llegado de la mano para darse el sí una de las parejas de actores más cotizadas del momento.

Roberto Cano y Carolina Acevedo se casaron en 2002 y se divorciaron en 2004 - crédito @pobre_fansclub/Facebook

No obstante, su unión terminó dos años después y rápidamente el actor inició un nuevo romance con la presentadora Rochi Stevenson, una de las relaciones más polémicas de la farándula colombiana que tampoco duró mucho tiempo.

Tanto Carolina como Roberto se han referido a su divorcio en diferentes ocasiones, a través de varios medios, donde hablaron acerca del profundo amor que se tenían, pero que, en algún momento, se acabó; sin embargo, los cibernautas insisten en revivirlo gracias a su popularidad.

“¿Qué pasó con Roberto Cano?” le preguntó un fan a la actriz ibaguereña que ganó MasterChef Celebrity Colombia 2023, a lo que Carolina respondió de manera directa: “¡Nos separamos!” y añadió: “Pero lo adoro y recuerdo con todo el amor del mundo”. Con estas palabras, dejó claro que mantiene una buena relación con su exesposo a quien le llegó el turno de entrar a la cocina.

'Carocrisis' confesó que no tiene problema con que la llamen así, pero también espera que le reconozcan su berraquera - crédito cortesía Canal RCN

De la ficción a la realidad

Fue precisamente la historia de Pobre Pablo, donde ocurrió el flechazo entre los actores. Allí Carolina Acevedo y Roberto Cano interpretaban a la pareja; María Alcalá y Pablo Herminio Guerrero, cuando su relación pasó de las pantallas a la vida real. Según contó Carolina en el programa Se dice de mí, fue al finalizar las grabaciones de esa telenovela que Roberto le pidió matrimonio.

Los actores Carolina Acevedo y Roberto Cano tuvieron un matrimonio de casi dos años y se separaron en 2004 - crédito @novelas.colombianas/Instagram

En 2019, durante una entrevista con AutoStar TV, Carolina habló más en detalle sobre su divorcio con Roberto Cano y recordó su boda, que se celebró el 20 de julio de 2002 con 200 invitados. La actriz describió su romance con Roberto como un cuento de hadas.

“Me enamoré de mi protagonista, que era absolutamente divino, fue un príncipe azul, pero después me desenamoré también… y nos separamos. Duramos un año y cinco días casados; muy poquito”, compartió la actriz en esa ocasión.

En cuanto al actor, también entregó su versión sobre su pasado matrimonio con Carolina Acevedo refriéndose además a su divorcio. “Llevaba como un año y medio de casado, más o menos. Se nos acabó el amor, pero bien. Las separaciones nunca son fáciles, eso es como una corrida de piso donde todo se desestabiliza y luego todo se estabiliza. Ya la relación con Carolina Acevedo un año después era como antes de ser novios, ya éramos amigos, todo bien (...) Las tusas son duras, las vivo, las siento, las digiero, y salgo de eso, porque si no se enloquece uno pensando en si volverá o no. Lo mejor es sufrirla, soltar, dejar ir”, relató en una conversación que tuvo con Diva Rebeca, personaje creado por su colega Ómar Vásquez.

La novia de Roberto Cano se está robando la atención, quién es - crédito @robertocano/IG

Durante el estreno de la nueva temporada de Masterchef Celebrity, Roberto llegó acompañado de su nueva novia a la que presentó en sociedad formalmente durante el evento.

Se trata de una reconocida comunicadora social Michelle Arévalo que ha dedicado su vida profesional a la radio y también es columnista en el diario El Espectador, donde escribe acerca de viajes y gastronomía. Con la participación de su pareja, no dudó en dejarle un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram deseándole lo mejor durante la competencia.

“Yo no puedo estar más orgullosa de ti, no solo porque tu sazón me tiene enamorada, sino porque su dulzura es el verdadero secreto a la hora de cocinar o hacer cualquier cosa en la vida. Y este combo maravilloso que hicieron esta noche maravillosa”,