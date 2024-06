Homicidio del Dr. Velásquez y su pareja: el principal sospechoso ya está en manos de las autoridades

El Dr. Velásquez fue encontrado muerto junto a su pareja - crédito Brother's Lounge Bar

El productor de música urbana Daniel Alejandro Velásquez, conocido como Dr. Velásquez, fue hallado muerto en Envigado junto a su compañera sentimental, Sofía Valdez, en hechos confusos lo que tiene en alerta a las autoridades desde el momento del hallazgo el 8 de junio.

Ante esta situación, la familia de Velásquez divulgó un comunicado en el que dieron a conocer que “las autoridades judiciales han descartado el suicidio entre las hipótesis”. Del mismo modo, explicaron que “el principal sospechoso del doble homicidio ya está bajo custodia de la Fiscalía” gracias a la actuación rápida y eficiente de las autoridades.

Mediante el comunicado, la familia aclaró que la persona identificada como “el tío” del productor y que estaba presente durante la noche del suceso, “no tiene relación de parentesco con ninguna de las víctimas. Este apodo (el tío) se refiere al mayordomo de la propiedad”. Sin embargo, sigue siendo un testigo clave en el proceso.

Entre tanto, las investigaciones continúan para esclarecer los detalles del caso y determinar los motivos detrás de lo que sería un doble homicidio, por lo que continúa el análisis de todas las pruebas y los interrogatorios a las personas cercanos a Velásquez y Valdez.

Blessd lamentó la muerte del productor Dr. Velásquez, al igual que otros famosos - crédito redes sociales

El comunicado fue publicado a través de la cuenta oficial del sello discográfico JM World Music, donde se dieron a conocer detalles de la situación, ante la cantidad de rumores generados en torno al fallecimiento del productor.

Por el momento, no se han proporcionado más detalles sobre la identidad del sospechoso actualmente bajo custodia, ni sobre los posibles móviles del crimen. Entre tanto, la familia de Daniel Alejandro Velásquez ha solicitado respeto a la privacidad durante este proceso doloroso.

Y es que a través de redes sociales se empezaron a difundir versiones sobre lo ocurrido, por lo que se pidió prudencia sobre la información que pueda llegar a difundirse. Y es que las primeras versiones entregadas indicaron que el mayordomo de la propiedad salió a comprar licor y al regresar, se dio cuenta que las dos personas habrían sido víctimas de homicidio.

Comunicado de los familiares del productor - crédito jmwmusic / Instagram

Ante la gravedad de esta situación, el caso se encuentra en manos de la Fiscalía General de la Nación que será la encargada de determinar los motivos del homicidio y entregar detalles del testimonio del principal sospechoso del suceso.

¿Quién era Dr. Velásquez?

El mundo del entretenimiento está de luto por causa de la muerte del artista, teniendo en cuenta que trabajó con artistas de talla mundial, entre los cuales se encuentran Reykon, Maluma, J Balvin, entre otros, por lo que no solo era productor, sino cantautor y empresario.

De acuerdo con el sello discográfico: “Dr. Velásquez decidió consolidar una carrera como solista a partir del 2015, cuando lanzó el sencillo ‘Dime’, el cual logró una muy buena aceptación por parte de los seguidores, así como los medios de comunicación colombianos y de otros países de habla hispana”.

El productor musical y su esposa fueron hallados sin vida - crédito @drvelasquez/Instagram

Después de que se difundiera lo ocurrido, grandes personalidades del entretenimiento reaccionaron a través de sus redes sociales. Uno de los primeros en reaccionar fue J Balvin que entregó un sentido mensaje, lleno de incertidumbre y desolación ante lo ocurrido: “Qué en paz descanses Dr. Velásquez y su esposa. ¿Qué putas está pasando?”.

Sin embargo, esta no fue la única personalidad del espectáculo que reaccionó, sino que también el artista paisa Blessd reaccionó a lo sucedido y aclaró que, pese a no tener vínculos laborales, lamenta esta situación: “Qué noticia tan trágica la que acabo de ver. Mucho crecimiento y experiencias vividas. Independientemente de haber roto nuestros lazos laborales, esto me deja impactado. Paz en tu tumba Dr. Velásquez. Qué situación tan fuerte”.