Ryan Castro sorprendió a los jugadores de la selección Colombia: los futbolistas bailaron al ritmo de reguetón

Ryan Castro lanzó un adelanto de la nueva canción para la Selección Colombia -crédito @ryancastrro/Instagram

A pocos días del inicio de la Copa América 2024, la selección Colombia se prepara tanto dentro como fuera de la cancha. Los jugadores llevan varios días concentrados para enfrentar un amistoso contra Estados Unidos el sábado 8 de junio, como parte del calentamiento para el torneo que comenzará el 20 de junio en Estados Unidos.

En medio de esta concentración, el reguetonero Ryan Castro visitó a los futbolistas colombianos, llevando no solo música y alegría, sino también una nueva canción creada en homenaje a los jugadores que representarán al país. Ryan presentó un adelanto del tema que busca unir y motivar a la selección y a los hinchas en el camino por alcanzar la victoria en el torneo continental. La canción será lanzada oficialmente el 8 de junio a las 3:30 p. m. a través del canal de YouTube del artista, antes del partido de la ‘Tricolor’.

James Rodríguez y Luis Díaz se animaron con la canción de Ryan Castro en concentración de la ‘Tricolor’ -crédito @ryancastrro/Instagram

Luis Díaz y James Rodríguez fueron algunos de los jugadores que participaron en la promoción del tema, se mostraron animados y disfrutaron cantando y bailando. El artista paisa expresó su emoción en redes sociales diciendo: “Todo un país unido por este sueño, vamos mi selección, vamos muchachos, con toda que son unos monstruos, ¡qué calidad, qué nivel!”. El artista destacó el orgullo que siente por ser parte de este proyecto que une al país.

La visita del músico urbano fue registrada en una serie de fotos y videos donde se puede ver a los jugadores no solo entrenando, sino también disfrutando de la música de Ryan Castro. En uno de los clips, Díaz, Quintero y otros futbolistas aparecen cantando y bailando junto al cantante.

Ryan Castro estrenará una nueva canción en homenaje a la selección Colombia -crédito @ryancastrro/Instagram

En la visita de Ryan Castro, el cantante compartió momentos con los jugadores. Daniel Muñoz y Jefferson Lerma fueron algunos de los que también se integraron en las distintas actividades propuestas por el reguetonero, registradas tanto en fotografía como en video y publicadas en las redes sociales.

“Un placer para mí hacer parte de este nuevo sueño que nos une y que nos tiene el corazón contento. ¡No hay nada más chimba que ser de Colombia y representar la bandera con orgullo!”, añadió el intérprete de Quema.

El reguetonero paisa visitó a los futbolistas llevando música y alegría para celebrar a los jugadores antes de la Copa América que iniciará el 20 de junio -crédito @ryancastrro/Instagram

En la publicación del artista los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar: “Uf que nivel 🔥”; “El rey con la selección 💛💙❤️”; “Que cálida 🔥”; “Pero hay niveles de niveles 😍🔥”; “Ryan + SOG La formula que no falla y ahora con la tricolor 🔥”; “Que jugador!! 🔥👏👏”; “Él más duro 🔥”; “Hoy es día de fútbol, fiesta y reggaetón 💛💙❤️”; “Esa no la esperaban 🥰🫣”; “Que belleza 🔥🔥🔥”, son algunas reacciones de los internautas.

Este encuentro es parte de un esfuerzo por mantener alta la buena energía del equipo, que además está invicto en los 18 partidos que ha disputado bajo la dirección de Lorenzo. El entrenador argentino busca continuar con esta racha positiva en los próximos amistosos, incluido el encuentro contra Bolivia el 15 de junio como preparación final.

Ryan Castro visitó a la selección Colombia con una nueva canción para motivar en Copa América 2024 -crédito @ryancastrro/Instagram

La selección debutará contra Paraguay el 24 de junio en la Copa América y compartirá en el grupo con Costa Rica y Brasil. La Tricolor genera gran esperanza entre los colombianos, no solo por su invicto sino por el buen rendimiento mostrado en partidos recientes frente a equipos como Brasil, Alemania y España.

El equipo dirigido por el técnico argentino Néstor Lorenzo se ha fijado como objetivo ser campeón de la Copa América, como lo afirmó el entrenador desde su llegada al cargo. Asimismo, Lorenzo convocó a 28 jugadores para los amistosos previos:

