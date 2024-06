Gregorio Pernía habló de ‘La casa de los famosos’ y mostró su decepción con algunos de los participantes

El actor que participó recientemente en la edición mexicana del reality show se refiró, sin dar nombres, a uno de los noviazgos que tuvieron lugar en la competencia entre dos de los participantes - crédito @daniel___montenegro3/TikTok

La edición de Telemundo de La casa de los famosos concluyó hace varias semanas con la victoria de la modelo y empresaria Maripily Rivera, que se impuso a los otros tres finalistas, Rodrigo Romeh, Lupillo Rivera y Alana Literas en la gala final. No obstante, esta edición fue especialmente remarcable para la farándula colombiana debido a que contó con la presencia de dos figuras bien conocidas en territorio mexicano: la ex reina de belleza Ariadna Gutiérrez, y el actor Gregorio Pernía.

La presencia del encargado de dar vida a El Titi en Sin senos no hay paraíso – y que retomó en sus secuelas, Sin senos si hay paraíso y El final del paraíso – fue una de las que más expectativa causó entre el público, dado el reconocimiento del que goza el cucuteño. Y desde el primer día no quedaron dudas de su compromiso, pues no tardó en ganarse a los televidentes y en mostrar química con buena parte de los otros participantes.

Sin embargo, la nostalgia comenzó a golpear a Pernía con cada día que pasaba, lo que sumado a sus crecientes roces con Alfredo Adame llevaron a que anunciara su renuncia al programa tras completar 30 días de convivencia. Dicha decisión marcó un momento de decepción entre los televidentes, pues en un principio se sospechaba que se trataba de una estrategia de su parte.

Aleska y Clovis anunciaron recientemente que eran pareja, lo que motivó reacciones encontradas en redes sociales - crédito @aleskagenesis/Instagram

Pese a ello, Pernía estuvo pendiente de lo que sucedía en los meses posteriores, incluyendo las peleas, los romances y las conspiraciones para mantenerse en el juego hasta el final. Justamente una de las relaciones que más seguimiento y controversia causaron en la edición del programa de telerrealidad involucró al actor y modelo mexicano Clovis Nienow y a la modelo venezolana Aleska Génesis – que en el pasado se rumoreó que sostenía una relación sentimental con James Rodríguez –.

Aunque no mencionó nombres, los seguidores de Gregorio Pernía interpretaron sus palabras durante un directo en su cuenta de Instagram como un serio cuestionamiento a lo que tanto Aleska como Clovis aseguran que es un enamoramiento sincero. Esto, debido a que el actor se mostró contrario a la forma en que se han manejado emocionalmente algunos de los participantes en La casa de los famosos.

“No hay amor, no hay nada, sino que hay un compromiso económico”, inició en el directo. “A veces la gente prefiere más la fama que el dinero hoy en día. Prefiere estar en el panel de los portales y eso”, explicó decepcionado. “¿Hasta dónde es capaz de llegar el ser humano? Se ennovian, pero no porque amor, sino porque hay un dinero de por medio, porque hay portadas, mercadeo, marcas que lo llaman, marketing, monetización”, indicó mientras una voz al fondo – presumiblemente la de su esposa, Erika Rodriguez – manifestaba estar de acuerdo con el actor.

Gregorio Pernía abandonó 'La casa de los famosos 4' tras un mes de convivencia, argumentando que extrañaba a su familia - crédito @gregoriopernia/Instagram

Pernía explicó que, a menudo, esa clase de situaciones se ven motivadas por los encargados de manejar la carrera de las celebridades. “Entonces el manager le dice a la otra ‘Oiga, se ven bonitos y la gente está hablando de qué se ven bonitos ¿Por qué no se ennovian?’”, explicó. También atacó la incoherencia entre lo que dicen y lo que hacen, al señalar que “Cada ser humano se muestra, y muestra lo que es. No se puede uno meter goles y defender lo indefendible”.

Por último, pidió a sus seguidores que no se peleen en redes sociales por lo que ocurrió en el reality show. “Ustedes ya saben quién es cada uno. No peleen por esas cosas ya, eso pasó. Tierra hasta el final. ¡Creo que lo único que queda de tierra soy yo!” señaló entre risas, haciendo referencia a la manera en que se fragmentó en grupo, particularmente por los roces entre Lupillo Rivera y Rodrigo Romeh, que se peleaban por el amor de Ariadna Gutiérrez en la competencia.