Procesado por el feminicidio de Stefanny Barranco no acudió a la imputación de cargos

La defensa alegó que el sujeto tenía un procedimiento médico - crédito centro comercial Santa Fe y Revolución de la conciencia / X

En la tarde del 6 de junio se tenía prevista la realización de la audiencia en contra de Iván José de la Rosa Gómez, señalado de matar a Stefanny Barranco, mientras se encontraba cumpliendo su horario de trabajo en un local de Imusa, ubicado en el centro comercial Santa Fé, en hechos que ocurrieron el 29 de mayo.

Sobre las 2:00 de la tarde se tenía prevista la imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra del señalado de cometer este acto de violencia.

Sin embargo, esto no pudo llevarse a cabo, porque el criminal jamás se presentó. Inicialmente, la audiencia se retrasó dos horas, por lo que, finalmente, las autoridades decidieron llevarla a cabo sin la presencia del procesado.

Según información revelada por la fiscal 510 de la Unidad de Vida que se encuentra a cargo del caso, De la Rosa Gómez habría acudido a urgencias en el Hospital de Suba por quebrantos de salud, lo cual justificaría su ausencia.

La joven fue asesinada por su expareja sentimental en un almacén del centro comercial Santafé, en Bogotá - crédito Colombia Oscura

Sin embargo, la fiscal indicó que no fue posible corroborar el estado de salud del acusado con un médico y solicitó aplazar la audiencia. “No se ha corroborado por un médico su estado de salud. No tienen como establecer la conexión. Un computador o celular con datos. Y es imposible realizar conexión en este momento”, explicó, de acuerdo con lo revelado por El Espectador.

A su vez, la abogada de las víctimas expresó su extrañeza por el hecho de que justo el día de la audiencia el procesado presentara problemas de salud. “Justo hoy, después de haber esperado ocho días, se presentó esa enfermedad o intervención quirúrgica”

El defensor del procesado argumentó que los médicos tuvieron que dejar un registro de las condiciones en que fue recibido el señalado criminal para corroborar que no se trató de un intento por obstaculizar a la justicia.

Como Stefanny Barranco Oquendo fue identificada la mujer víctima del presunto feminicidio que ocurrió en el centro comercial Santafé en la tarde del miércoles 29 de mayo de 2024 - crédito Colprensa y @OscuraColombia

Debido a lo sucedido, el juez de control de garantías decidió verificar la situación con el Hospital de Suba, donde se presentó De la Rosa. Del mismo modo, confirmó que la audiencia fue aplazada para el viernes 7 de junio a las 2:00 p. m.

En la decisión, el juez afirmó que la audiencia se podría llevar a cabo solo con la presencia del defensor del acusado, en dado caso de que el estado de salud de De la Rosa Gómez no permite su participación, de acuerdo con Artículo 289 del Código de Procedimiento Penal.

“Tratándose del delito que se está investigando y con miras a obtener por parte del procesado un pronunciamiento respecto a una eventual aceptación de cargos, es procedente suspender la realización de la audiencia”, según indicó el juez a cargo del caso.

El feminicidio de Stefany Barranco el 29 de mayo en Bogotá generó rechazo por el acto como tal, pero especialmente debido a las declaraciones de las autoridades - crédito Johan Manuel Largo/Infobae

Cabe mencionar que la víctima, identificada como Stefanny Barranco, tenía 25 años y era madre de un niño de cuatro años. Entre tanto, hay versiones encontradas sobre el previo aviso a las autoridades, debido a que el padre de la mujer asesinada comentó que su hija había intentado denunciar la amenaza, pero las autoridades no tomaron en serio su denuncia.

Incluso, el día en el que se presentó el feminicidio, la comandante de Patrullas Púrpura, Viviana Alvarado, reveló que la víctima no contaba con medidas de protección, pues no las habría solicitado, aunque esta versión fue refutada por el padre de Stefanny Barranco.

Este grave hecho ha generado cuestionamientos sobre la protección a las mujeres y las acciones que toman los encargados de la justicia en estos casos, pues algunas de las víctimas de feminicidio habrían intentado buscar ayuda antes de ser atacadas.