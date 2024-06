Presidente de Bancolombia dio la cara por la caída de la aplicación y aclaró si se trató de un ciberataque

Varios usuarios de Bancolombia se mostraron temerosos por la caída de la app y la falta de garantía en seguridad de sus recursos. Imagen de ilustración - crédito Hispanidad

El reciente colapso del sistema digital de Bancolombia provocó incertidumbre entre millones de sus clientes. Durante dos días, la aplicación móvil de la entidad financiera sufrió una importante caída que afectó a cerca de 17 millones de usuarios, incluyendo ocho millones de usuarios activos de su app y a los usuarios de Nequi, su plataforma de pagos.

En declaraciones en Blu Radio, Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, se disculpó por los inconvenientes. Mora enfatizó que el colapso del sistema se inició durante un mantenimiento rutinario planeado para minimizar el impacto sobre los usuarios. “El mantenimiento previsto para la noche del domingo al lunes tuvo complicaciones inesperadas. Nos encontramos con una falla en el sistema operativo de nuestro servidor principal en Medellín”, explicó.

La situación empeoró cuando se intentó activar el sistema de contingencia ubicado en Bogotá. Este sistema también presentó problemas, complicando aún más la restauración del servicio. “Fue una desafortunada coincidencia de fallos técnicos en ambos sistemas,” explicó Mora.

Esta doble falla generó preocupación entre los clientes respecto a la seguridad de sus fondos y la posible exposición a fraudes.

Juan Carlos Mora fue claro al afirmar que no existió riesgo alguno para los fondos de los clientes ni hubo indicios de un ataque cibernético. “Podemos garantizar que no ha habido problema con el dinero; los fondos están seguros. Fue una falla técnica, no un ataque cibernético”, especificó.

Además, Bancolombia se comprometió a revisar cada uno de los casos individuales para asegurar que los clientes no enfrenten sobrecostos o intereses adicionales debido a la caída del sistema. “Estamos revisando los casos de aquellos clientes que pudieron verse afectados para evitar que incurran en costos adicionales,” aseguró el presidente de la entidad.

“Tenemos un equipo dedicado que trabaja de manera intensa en que tengamos el sistema disponible de manera permanente. Desafortunadamente, esto son contingencias que se nos han salido a las manos, pero puedo garantizar que estamos haciendo las inversiones y los esfuerzos necesarios para que estas interrupciones sean las menores posibles, ojalá ninguna y ese es nuestro objetivo”, le dijo Mora a El Colombiano.

Este incidente no solo afectó las transacciones diarias de los usuarios, sino también generó un significativo malestar y preocupación por la continuidad de los servicios digitales de la entidad financiera. Los problemas empezaron cuando durante el mantenimiento programado, el servidor principal en Medellín presentó fallos en su sistema operativo.

En Blu Radio, Mora aseguró que la entidad está trabajando intensamente para solucionar cualquier inconveniente que haya afectado a sus clientes. “Estamos comprometidos a evaluar cada situación y asegurar que ningún cliente enfrente cargos adicionales debido a esta caída,” reiteró.

Bancolombia retorna a la normalidad tras caída del servicio

En la misma entrevista, Mora aseguró que ya se completó la restauración de sus servicios luego de una interrupción significativa.

“Desde la noche del martes hemos vuelto a operar desde nuestro servidor en Medellín, y hemos normalizado el servicio”. Aunque algunos clientes experimentaron ciertos retrasos, estos se debieron a la acumulación de transacciones durante la interrupción.

El incidente llevó a una oleada de comunicaciones por parte de la entidad bancaria, recordando prácticas de seguridad a sus usuarios. Mora hizo hincapié en la importancia de actualizar periódicamente las contraseñas como medida preventiva, aunque aclaró que “el evento reciente no requiere un cambio inmediato de claves por razones de seguridad”. Además, Bancolombia puntualizó que no está enviando mensajes solicitando la actualización de contraseñas vía SMS o correo electrónico, alertando sobre intentos de fraude que podrían aprovechar la situación.

Frente a la inquietud sobre cómo prevenir futuras interrupciones, Mora declaró que la entidad bancaria invierte anualmente más de 500.000 millones de pesos para la modernización y mejora de sus sistemas tecnológicos. “Estamos comprometidos con minimizar las interrupciones y garantizar que nuestros clientes tengan acceso ininterrumpido a nuestros servicios,” agregó.

Durante el fallo, el servidor principal en Medellín fue fundamental para restaurar la operatividad de los servicios bancarios. Mora también mencionó que aunque la plataforma volvió a operar con normalidad rápidamente, algunos usuarios pudieron haber sufrido demoras en la ejecución de sus transacciones debido a la acumulación de operaciones pendientes.

En el contexto de ciberseguridad, Mora recomendó a los clientes de Bancolombia mantenerse alertas y reportar cualquier comunicación sospechosa.