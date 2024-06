Gustavo Petro culpó a la oposición de la polarización por rumores de constituyente: “No quieren el pueblo sino el golpe”

Petro usó su cuenta de X para adjudicar responsabilidades sobre el debate a la oposición - crédito Colprensa

La posibilidad de que en Colombia se viva una nueva Asamblea Nacional Constituyente por cuenta de la iniciativa del presidente Gustavo Petro sigue generando polémica en diferentes sectores del país.

De hecho, los enfrentamientos entre el exmandatario Juan Manuel Santos y el jefe de Estado también ha abierto paso a especulaciones sobre la posible presencia del Ejecutivo para solicitar ante la ONU el aval y así convocar la constituyente.

Sin embargo, en la mañana de este jueves 6 de junio, Gustavo Petro usó su cuenta de X para responsabilizar a la oposición del fuerte debate que ha polarizado al país, asegurando que intentan desviar la atención de los ciudadanos con la idea de una reelección.

“La tensión generada con la convocatoria al poder constituyente del pueblo colombiano para producir los cambios y transformaciones que el país necesita se ha combatido desde la extrema derecha y el llamado “sindicato del pasado” con la figura mentirosa de la reelección presidencial”, señaló.

Incluso, el mandatario escribió un extenso mensaje en el que expuso las acciones que estaría adelantando la derecha para impedir que se dé un cambio para conseguir la paz, un término que ha sido la bandera de su Gobierno.

“Por eso ahora desdicen de su propio acuerdo firmado, o el del M19, al que le prohíben ya sacar hasta sus banderas, tanto temor le tienen por su atracción popular, o al primer acuerdo con el ELN, o al de la misma constitución. Quienes reformaron la constitución en más de 50 ocasiones, quitando derechos y haciéndose reelegir, ahora dicen defenderla”, señaló.

De hecho, el mandatario volvió a reavivar la opción de convocar a una constituyente por medio del Acuerdo de Paz pactado con las Farc en 2016, asegurando que la idea de reformar la Constitución es necesaria para no continuar cometiendo los mismos errores de las negociaciones anteriores con grupos armados.

“Esta bipolaridad del “sindicato del pasado” tiene que ver en realidad con que todos los acuerdos de paz mencionados. Incluido el principal: el de la constitución, proponen acuerdos para cambiar, no para dejar las cosas como están. El problema es el cambio no la reelección”, señaló.

Incluso, el mandatario también culpó a la oposición de ser la responsable de las violaciones a los acuerdos por parte del Estado en diferentes momentos de la historia del país. “La Paz ha sido una idea fuerza fundamental del pueblo colombiano, una idea constituyente de la nación. Pero al mismo tiempo en la mentalidad oligárquica y antidemocrática del país se ha repetido en la práctica el mismo hecho: el incumplimiento a la Paz”.

Con un largo listado de ejemplos, el primer mandatario reforzó su idea de implementar las reformas propuestas por su Gobierno, como la agraria, para garantizar la transformación del territorio y cumplir la meta de entrega de tierras a los firmantes del acuerdo.

“El asesinato de Pizarro, el incumplimiento de la constitución del 91 que los llevó a construir un inconstitucional modelo neoliberal de negocios con lo público en lugar de un estado social de derecho; el entrampamiento a la paz de las farc, con la cúpula de la fiscalía promoviéndolo, y luego el incumplimiento de los puntos del acuerdo con las farc: la reforma agraria, la transformación del territorio y la verdad judicial. Y ahora la andanada de algunos gremios contra el balbuceante primer acuerdo con el ELN, incluida la actividad filibustera del “sindicato del pasado” para hundir las reformas propuestas por el programa de gobierno elegido por el pueblo, muestran tajantemente esta consigna “morronga” propia de la cultura oligárquica en el país: engañar, traicionar la palabra, incumplir”.

En medio de su extenso mensaje, Petro hizo un recuento de las supuestas “jugaditas” de la derecha para perpetuarse en el poder, haciendo referencia especial a las reelecciones de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.

“Con engaños se ganaron hasta un plebiscito irracional. Un sector del pueblo votando contra la paz, votando contra sí mismo y sus hijos. Lograron un primer momento constituyente del pueblo después de 1991 contra la paz y por la violencia. Ahora se recogen los resultados. Sea como sea, la misma derecha convocó el poder constituyente contra el que ahora vociferan pidiendo golpe de Estado”.

Además, el mandatario acusó a la oposición de ser los responsables del supuesto golpe a su mandato para derrocarlo y poder llegar nuevamente a las altas esferas del Gobierno nacional. “Después del referendo y la victoria dudosa de Duque, el poder constituyente finalmente se expresó a favor del cambio. Por eso ahora no quieren el pueblo sino el golpe. Incumplen a la Paz para que no existan cambios y puedan mantenerse en los puestos privilegiados del poder, los negocios, la contratación pública y la desigualdad”, señaló.

Finalmente, Gustavo Petro hizo una reflexión sobre la fuerza que pueden tener los colombianos para gobernar sobre el país, a pesar de las críticas que ha recibido por su intención de reforma a la Constitución.

“Lo único que se provoca con mantener las cosas como están no es la paz sino una mayor violencia. Los adictos a la violencia que son los mismos adictos al poder, no quieren cambios. Por eso es indispensable que el pueblo aparezca. El poder constituyente no es más que el pueblo aparezca y decida sobre sus derechos, sus sueños y su país”, concluyó.