Capturan a joven de 19 años por asfixiar a una adulta mayor en Ibagué

El criminal quedó en manos de las autoridades después de casi un mes de ocurrido el suceso - crédito Colprensa y Policía de Ibagué

Un joven de 19 años de edad quedó en manos de las autoridades por el feminicidio de una adulta mayor en el barrio Matallana, en el sur de Ibagué. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho se presentó en la vivienda de la mujer el 8 de mayo de 2023.

Los uniformados iniciaron una investigación que terminó con la captura del criminal en la jornada del 6 de junio de 2024, cuando miembros del Nuevo Modelo de Servicio de Policía y la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) adelantaron un operativo en el barrio Combeima, donde se encontraba el presunto criminal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el joven tenía una orden de captura emitida por el Juzgado 17 Penal Municipal de Garantías de Ibagué, que le abrió un proceso por el delito de feminicidio, pues es señalado de asfixiar a Luz Alba Muñoz Ávila, de 68 años.

El hombre quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación y se le impuso medida de aseguramiento mientras se adelanta la respectiva programación de fechas de las audiencias. “Este es el resultado del arduo trabajo y la dedicación. Seguiremos trabajando incansablemente para combatir este tipo de delitos y proteger a todos nuestros ciudadanos”, declaró el teniente coronel Óscar Eduardo Acosta Bahamón, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Ibagué.

El delincuente asfixió a la mujer con una soga y después huyó - crédito Getty Images

Así fue el feminicidio

Luz Alba Muñoz Ávila era una vendedora de tintos muy reconocida del sector de Combeima, y fue encontrada sin signos vitales por su hija Lina Cristal Galeano Muñoz, que de inmediato fue a buscar a su padre para contarle lo sucedido.

“Mi hija llegó al barrio Baltazar, donde vivo, por la avenida principal. Eran más de las 3 de la mañana cuando ella empezó a gritar: ‘papi, papi, ese man mató a mi mamá, mató a mi mamá’. Me levanté inmediatamente, abrí y salí. Iba pasando una patrulla y la paré a decirles que me acompañaran porque habían matado a la mamá de mi hija”, fue la declaración que entregó Pablo Emilio Galeano, expareja de la mujer, y que fue publicada por el medio local El Nuevo Día.

Colombia y el mundo condenan la violencia contra las mujeres - crédito Luis Gandarillas/EFE

La mujer vivía en su casa junto con su pareja sentimental, un hombre conocido como Peluca, que la habría agredido en varias oportunidades y esa noche la asesinó, según el relato indicado por los familiares de la víctima.

La hija de la mujer llegó a su casa en la madrugada y nadie le abrió la puerta, por lo que decidió ingresar por la parte de atrás de la casa: “Yo me asusté y me tiré por el techo, caí al patio. Entré y no vi a mi mamá, entré a la cocina para ver qué comía, pero me devolví y mi mamá estaba tirada boca abajo con una soga en el cuello”, de acuerdo con lo que le habría contado a su padre.

La violencia contra la mujer continúa generando alerta entre las autoridades - crédito Freepik

Del mismo modo, se indicó que el sujeto sostuvo una relación con la mujer durante nueve meses, hasta que decidió asesinarla y, posteriormente, huyó del lugar. Por medio de la investigación se logró establecer que continuaba en la ciudad, por lo que se inició el proceso para dar con su paradero.

En medio de la investigación se logró establecer que el sujeto es consumidor de alucinógenos de manera frecuente. Los familiares de la víctima piden que le caiga todo el peso de la ley por acabar con la vida de la ciudadana, hecho que enlutó a una familia y por el que las autoridades se comprometieron a actuar conforme a la ley.