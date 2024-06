Camioneta, en que iban presuntos disidentes de las Farc, se volcó tras un ataque armado en Toribío (Cauca)

En la noche del martes 4 de junio, se reportó que una camioneta blindada se volcó cuando se movilizaba por zona rural de Toribio (Cauca). (Crédito: Infobae / El Radar Noticias)

Durante la noche del martes 4 de junio, en zona rural del municipio de Toribio, en el norte del departamento del Cauca, se reportó un ataque con armas largas en contra de una camioneta blindada en la que, al parecer, se movilizaban presuntos miembros de una de las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc.

El violento hecho ocurrió exactamente en la vereda La Piedra, que se ubica en el resguardo indígena Tacueyó, donde el automotor se volcó luego de que fuera interceptado e impactado por ráfagas de fusil, indicaron en Periódico Virtual, un portal web de información del suroccidente colombiano.

Dos de las personas que se movilizaban en la camioneta resultaron gravemente heridos y se conoció que uno de ellos sería alias Popocho que se tiene como uno de los integrantes de la estructura Dagoberto Ramos, del denominado Estado Mayor Central (EMC), informaron en el Radar Noticias, una cuenta de Facebook que publica sobre la actualidad del Cauca, y en donde también subieron una grabación del siniestro.

(Crédito: El Radar Noticias)

El señalado atentado se habría dado en un intento de fuga del presunto insurgente y fue atribuido a una grupo armado ilegal que surgió recientemente en ese territorio y que se denomina como Frente 57 Yair Bermúdez, que sería una disidencia dentro del mismo EMC.

Detallaron que se desconoce si ‘Popocho’ fue trasladado a algún centro asistencial para que recibiera atención médica por las heridas que sufrió durante el ataque, en el que su acompañante sería una mujer que sí fue trasladada a un hospital de la zona.

Alias 'Calarca' confirmó los problemas al interior del Estado Mayor Central. (Crédito: AFP)

Recientemente se conoció que en el interior del EMC, la que se considera como la mayor disidencia de las extintas Farc, hay una fuerte división entre Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, que se tenía como el máximo jefe de esa agrupación insurgente, y Alexander Díaz Mendoza ‘Calarcá’, donde este último no estaría haciendo los aportes económicos que le exigen en esa organización ilegal, con el fin de que le permitieran tener representación dentro de las negociaciones con miras a un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional.

Precisamente, ‘Calarcá’ concedió una entrevista en la emisora Blu Radio donde dejó entrever que esa disputa con ‘Mordisco’ se mantiene y estaría buscando el respaldo dentro de las filas del grupo subversivo.

“El dueño de las Farc no es el camarada Iván, las Farc es un proyecto político que se compone de una cantidad de personas que luchan por unos cambios. No es una finca que alguien la compró y hace lo que quiera y solamente le digo que no somos el 5 por ciento”, afirmó.

En ese diálogo le preguntaron acerca de cuántos miembros del EMC lo respaldan dentro del proceso que está en curso con el Gobierno Nacional, pero no quiso dar mayor información.

“Ponerme a dar una cifra de los combatientes que estamos en la mesa no lo miro necesario, la población que está en los territorios donde estamos nosotros saben que no es así”, afirmó.

También indicó que no tienen pensado deshacerse de las armas en un eventual acuerdo, sin que se haya cumplido con el mismo.

“¿Por qué va a haber entrega de armas sin antes solucionar los problemas que nos llevaron a utilizarlas? Cuando se solucionen esos problemas, yo creo que ya hemos muerto, mientras estemos vivos, los que estamos ahí no”, sostuvo.

Más temprano, en la emisora Caracol Radio obtuvieron una grabación en la que el insurgente asegura que visitará los miembros del grupo subversivo que están privados de la libertad y conocer quienes lo estarían respaldando.

“Estamos creando las condiciones para abrir unas visitas a las cárceles y yo me estoy postulando para ir y visitarlos en físico y verbalmente ahí en tiempo real, lo que está sucediendo”, se le escucha en uno de los apartes del audio.