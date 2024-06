Embajador de Israel en Colombia deberá abandonar el país antes del fin de mes

El embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, deberá abandonar el país antes del 30 de junio - crédito EMBAJADA DE ISRAEL EN COLOMBIA

Las relaciones entre Colombia e Israel llegarán formalmente a su fin antes del segundo semestre de 2024. En las próximas semanas, el embajador Gali Dagan ya tiene fecha límite en la que deberá abandonar el país debido a la decisión diplomática del Gobierno nacional.

El diplomático representante de Benjamín Netanyahu en el territorio colombiano tiene hasta el 30 de junio para disolver la Embajada de Israel, según conoció Caracol Radio. Esa es la misma fecha en la que deberán regresar los diplomáticos colombianos que se encuentran en el país judío.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores tendría la intención de mantener la atención consular en Tel Aviv y Bogotá, por lo que se estarían coordinando las acciones para continuar con ese proceso, pese a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Gustavo Petro anunció la ruptura de relaciones con Israel, respaldando la decisión de cierre de embajada por la crisis humanitaria en Gaza - crédito Infobae

La embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarrez, ofreció una conferencia de prensa en la que detalló el proceso de cierre de la misión diplomática en Tel Aviv. Misión que le encargó el presidente Petro desde octubre de 2023 cuando la llamó a consultas.

Desde su retorno a Israel, en mayo de 2024, Manjarrez subrayó la responsabilidad y el cuidado con los que se está llevando a cabo el cierre de la misión. “Lo que se hace en este momento es hacer un cierre responsable, un cierre adecuado”, afirmó la embajadora en sus declaraciones.

Además, señaló que este es un esfuerzo coordinado con el embajador de Israel en Bogotá, Gali Dagan, para asegurar un proceso ordenado, con el fin de evitar problemas tanto para los colombianos en cada uno de los países, como para los Gobiernos.

En relación con los servicios consulares, la Cancillería colombiana aseguró que estos se mantendrán operativos para garantizar la atención a los ciudadanos colombianos en Israel y Palestina. La fecha límite para el cierre de la misión se fijó para el 30 de junio, según lo establecido por las autoridades colombianas. Manjarrez aseguró que se trabaja para cumplir con este plazo y que el consulado seguirá operando de manera regular a partir de entonces.

Margarita Manjarrez explicó que, como representante legal del Estado en el exterior, ella y su equipo están desmantelando todo lo que habían establecido durante su mandato en Israel, incluidos contratos con personal local, servicios, residencias y otros bienes bajo la responsabilidad de la embajada.

La ejecución de estos protocolos de cierre diplomático no solo implica aspectos administrativos, sino también un manejo diplomático delicado para no afectar más de lo necesario a las personas y acuerdos preexistentes. En este sentido, Manjarrez afirmó: “Cuando se corta la relación diplomática, la instrucción es que usted no tiene contacto con el Gobierno. No podemos tener contactos oficiales. Todo lo hago a través de la dirección de protocolo”.

Sobre unas imágenes que mostraban una fiesta en su residencia en Tel Aviv, Manjarrez aclaró que se trató de una despedida organizada por amigos en Israel, sin la presencia de funcionarios oficiales del país. “Cuando se corta la relación diplomática, la instrucción es que usted no tiene contacto con el Gobierno. No podemos tener contactos oficiales. Todo lo hago a través de la dirección de protocolo”, explicó la embajadora, según El Tiempo.

Foto de archivo del canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, dará cumplimiento a la orden de instalar una embajada en la ciudad administrativa de Palestina - crédito Octavio Guzmán/EFE

El presidente Petro anunció la finalización de las relaciones diplomáticas con Israel el primero de mayo de 2024, durante las manifestaciones del Día del Trabajador. Petro fundamentó esta decisión en el conflicto en la Franja de Gaza y denunció la existencia de un gobierno genocida en Israel.

“Hoy la humanidad, toda, en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella. No pueden volver las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad”, declaró el presidente colombiano.