Vendían cervezas vencidas en el sur de Bogotá: autoridades incautaron más de dos mil botellas y latas

El licor fue decomisado y será destruido en los próximos días por las autoridades sanitarias - crédito Secretaría Seguridad Bogotá

En un nuevo esfuerzo de las autoridades de Bogotá para la prevención del delito, en la madrugada de este jueves 16 de mayo se adelantó otra megatoma en la localidad de Ciudad Bolívar, como parte de la estrategia de seguridad Bogotá camina segura.

En la redada, en la que participó la Policía Metropolitana, la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía de Ciudad Bolívar, las autoridades lograron sacar del mercado unas 2.055 cervezas, además de otras bebidas alcohólicas, que se estaban vencidas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El reporte oficial de operativo cuenta que las cervezas estaban ubicadas en el que sería la bodega más grande de licor vencido, y estaban a punto de ser comercializadas en el sur de Bogotá, pese al mal estado de las bebidas.

El establecimiento fue sellado y los propietarios recibieron una multa - crédito Secretaría Seguridad Bogotá

Por su parte, los envases fueron decomisados inmediatamente y entregados a las autoridades sanitarias para adelantar su destrucción inmediata. Además, los propietarios del establecimiento fueron castigados con el sellamiento del lugar y una sanción económica por incumplir con las medidas de sanidad para comercializar el producto.

“No vamos a permitir que se ponga en riesgo la salud y la vida de los habitantes de Ciudad Bolívar. Gracias a estas jornadas de megatomas podemos prevenir que se afecte a la comunidad con la comercialización irregular de licor vencido en bares, billares y cigarrerías”, indicó el alcalde encargado de Ciudad Bolívar, Sebastián Saldarriaga Rivera.

Sin embargo, en medio del gran operativo, la Policía Metropolitana también confirmó que cuatro personas fueron detenidas: dos por tráfico de estupefacientes, una por orden judicial y otra por porte ilegal de armas. “Adicional a la inspección a establecimientos de comercio, se realizaron requisas, registro a automotores, y otros controles en sectores como El Tesoro, Compartir, Vistahermosa, Lucero, La Estrella y Paraíso para combatir el delito”, afirmó el coronel Germán Gómez, comandante de la Estación de Policía Ciudad Bolívar.

El licor fue decomisado y será destruido en los próximos días por las autoridades sanitarias - crédito Secretaría Seguridad Bogotá

Entretanto, la Policía Metropolitana y las autoridades distritales seguirán recorriendo los 360 barrios de las 8 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de Ciudad Bolívar, con el objetivo de proteger la seguridad y convivencia de los habitantes.

Comisarías de Familia ahora serán parte de la Secretaría de Seguridad de Bogotá

Las 37 comisarías de familia en Bogotá serán transferidas a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en un periodo de transición de dos años, destacó el secretario de Integración Social, Roberto Angulo. El objetivo es asegurar que la prestación de servicios no se vea afectada durante este proceso.

En el marco del Plan de Desarrollo Distrital, Bogotá Camina Segura, presentado al Concejo de Bogotá, se contempla no solo el traslado de las comisarías, sino también su fortalecimiento. Angulo indicó que se formalizarán los equipos interdisciplinarios actuales y se incrementarán 16 equipos más, pasando de 51 a 67.

Las 37 comisarías de familia en Bogotá serán transferidas a la Secretaría Distrital de Seguridad - crédito iStock

Además, el secretario explicó que “una vez culminada la formalización de los equipos comisariales a la planta, transferimos las comisarías a la Secretaría de Seguridad, paso que realizamos como recomendación de la política de infancia”. Durante los dos años de transición, se harán los ajustes normativos y administrativos necesarios.

El cambio no afectará la operatividad de las comisarías, indicó Angulo. La mayoría seguirán funcionando donde están, manteniendo las unidades operativas de Integración Social. La Secretaría de Seguridad se encargará del acceso a la justicia, mientras que la Secretaría de Integración Social se enfocará en la prevención de la violencia familiar.

Actualmente, Bogotá cuenta con 37 comisarías de familia, de las cuales dos funcionan las 24 horas del día, todos los días de la semana; 10 tienen atención semipermanente de lunes a viernes de 7 a.m. a 11 p.m.; 22 son diurnas y operan de lunes a viernes de 7 a.m. a 4 p.m.; una es rural y opera de jueves a domingo de 7 a.m. a 4 p.m.; y hay dos comisarías móviles para áreas rurales dispersas.

En promedio, de enero a abril de 2024, las comisarías de familia han atendido a 13.207 personas mensualmente, lo que equivale a 437 personas diarias en ese mismo periodo. Estas comisarías son cruciales para el acceso a la justicia para víctimas de violencia en el contexto familiar, proporcionando atención especializada conforme a la Ley 2126 de 2021.