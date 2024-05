Valerie Domínguez habló de la maternidad y la posibilidad de volver a la actuación: “Poco a poco”

Valerie Domínguez habló de su experiencia como madre y su posible regreso a la televisión colombiana - crédito @valeriedomi/Instagram

Desde que se hizo con la corona de Señorita Colombia en 2005, Valerie Domínguez es un nombre muy presente entre los colombianos. Además de representar al país en la edición de Miss Universo 2006 –donde llegó a figurar entre las 10 semifinalistas, la barranquillera tuvo un paso constante en la televisión como actriz tras finalizar su etapa como reina de belleza, figurando en Hasta que la plata nos separe, Los caballeros las prefieren brutas, El último matrimonio feliz o Mujeres asesinas.

Ni siquiera la controversia en la que se vio envuelta por el escándalo de corrupción de Agro Ingreso Seguro en 2009, en el que participó su entonces novio, Juan Manuel Dávila, –y por el que fue absuelta en 2012 tras declarar en contra suya ante las autoridades–, detuvo su actividad en televisión. Incluso la expandió hasta convertirse en presentadora del Festival Internacional del Humor, Yo me llamo, y la edición 2020 de Miss Universe Colombia.

Lo que sí detuvo la actividad de Valerie fue su embarazo de Thiago, el hijo que tuvo con el que es su esposo desde 2020, Juan David Echeverri. El niño nació en mayo de 2021, cuando la barranquillera tenía 40 años, y desde entonces se dedicó principalmente a su crianza, dejando de lado su trabajo en televisión. Pero todo indica que será cuestión de tiempo para regresar a la pantalla chica.

Valerie habló con La red de Caracol Televisión en su programa especial del Día de la Madre. Allí reveló su experiencia, así como su futuro en el ámbito del entretenimiento.

La exreina de belleza fue madre de Thiago en 2020, con 40 años de edad - crédito Valerie Domínguez/Instagram

“Ser mamá no es una tarea fácil, es una tarea de mucha paciencia, de mucho amor, de mucha dedicación. Yo, como han visto, también me retiré un poco en las pantallas para dedicarle mucho tiempo a Thiago, pero ya estoy volviendo poco a poco, lentamente”, declaró.

A pesar de que debió retirarse de los espacios que tanto ama, no dudó en afirmar que valió la pena desde el primer momento, pues pudo ser testigo del crecimiento de Thiago desde el primer momento, y más allá de las dudas que tuvo cuando lo tuvo por primera vez en sus brazos.

“Es impresionante porque cuando vi a Tiago, cuando le vi los ojitos, cuando me lo entregaron así, yo decía: ‘Dios mío, ¿y ahora que voy a hacer?’, es una responsabilidad tan grande en ese momento”, expresó. “El embarazo es una cosa maravillosa y todo, pero ese momento es el que te cambia la vida”.

La última aparición de Valerie Dominguez en televisión se dio cuando formó parte del elenco de 'Te la dedico', producción de 2022 del Canal RCN - crédito @valeriedomi/Instagram

Sobre cómo abordó la crianza de Thiago, Valerie afirmó que le dieron un consejo muy valioso cuando apenas iniciaba como madre. “Siempre me dijeron ‘por favor no escuches a todo el mundo, todo el mundo te va a decir qué hacer y qué no hacer’. Eso la llevó a mostrarse reservada con compartir sus experiencias como madre, pues “cada uno hace la crianza como uno la sienta”, asegurando que el propio Thiago le ha enseñado a ser una mejor madre.

Sobre la posibilidad de compartir imágenes o videos de su hijo en redes sociales, en vista de que hay celebridades que prefieren esperar un tiempo prudente antes de hacerlo, Valerie afirmó que desde el primer día quiso compartir contenido de su hijo, pero indicó que “es tan fregado también volver a tu hijo tan público”, por lo que tenía algunas dudas de hacerlo. Finalmente, en conjunto con su esposo decidieron compartir sus momentos con Thiago, algo que el público le agradece.

Pese a la responsabilidad que recae como madre, ese tiempo que Valerie estuvo entregada al hogar “me ha permitido explorar otras cosas desde la casa”, haciendo referencia al contenido que publica habitualmente en redes sociales. Estas publicaciones le han permitido mantenerse vigente a pesar de reducir considerablemente su participación en televisión en los últimos tres años. “Ese contenido en Instagram, por lo menos a mi, me permitió sacar toda esa creatividad que no llevé a la televisión, que no trabajaba día a día en lo que me gusta, y tenía que sacarla en alguna parte”, explicó.

En ese orden de ideas, Valerie señaló que ahora que Thiago tiene tres años, es un buen momento para preparar su regreso a la televisión colombiana. “Ya empecé a hacer castings, estoy viendo a ver si vuelvo a la televisión, que me encantaría”, indicó, aunque advirtiendo que su prioridad sigue siendo su hijo.