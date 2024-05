Carlos Carrillo acusó a Daniel Quintero de interponer demanda ante el Consejo de Estado por nombramiento en la Ungrd

Carlos Carrillo, director de la Ungrd, acusó al exalcalde de Medellín Daniel Quintero de buscar la forma para sacarlo del cargo - crédito @CarlosCarrilloA/X - Infobae Colombia

En un nuevo capítulo en el duro enfrentamiento mediático entre el director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, el funcionario lanzó el martes 14 de mayo de 2024 duras acusaciones contra el exmandatario, al que acusó de estar detrás de la demanda interpuesta en el Consejo de Estado para anular su nombramiento.

Según indicó Carrillo, la molestia de Quintero estaría relacionada con la suspensión del giro de recursos a Corpourabá y Corantioquia, dos corporaciones autónomas regionales que están bajo sospecha luego de los escándalos de corrupción que han salpicado la administración de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la entidad, y que llevó al titular a tomar precauciones para evitar más desfalcos.

“El señor Quintero está muy bravo y me demandó ante el Consejo de Estado mi nombramiento... O no lo hizo él, lo hizo a través de su mandadero. Están tan bravos porque detuve los 141.000 millones que iban a Corpourabá y Corantioquia y el presidente me dio su respaldo. No sale un peso hacia esas dos entidades y está furioso el quinterismo”, afirmó el director de la Ungrd.

A la persona que se refirió Carrillo es Andrés Pineda, exaspirante al Concejo de Medellín por el movimiento Independientes y que vinculado con la elección de Daniel Quintero como alcalde de Medellín en 2019, que argumentó una supuesta falta de experiencia adecuada del director de la Ungrd para ocupar dicho cargo. Lo que desató la furia del responsable de la unidad, que fue concejal de Bogotá.

La controversia ha despertado una serie de acusaciones por parte de Carrillo, que no dudó en señalar a Quintero y su entorno político, conocido como el quinterismo, como el responsable de impulsar esta acción legal, en represalia –según él – por decisiones administrativas recientes que frenaron en seco las transferencias contra estas corporaciones autónomas.

La polémica entre Carlos Carrillo y Daniel Quintero

El origen de este conflicto se remonta a declaraciones de Carrillo, en las que acusó al exmandatario distrital de manipular la asignación de puestos dentro de la Ungrd durante la administración de Olmedo López, al insinuar intereses ocultos detrás de tales movimientos a través de personas de confianza del exalcalde, que incluso habrían hecho parte de su entidad.

Quintero respondió a estas afirmaciones sugiriendo sospechas alrededor del nombramiento de Leonidas Name, sobrino del presidente del Congreso, Iván Name, al que vinculó a maniobras al parecer turbias con respecto al caso de los carrotanques para el suministro de agua en La Guajira; nombramiento que ha sido defendido por el director de la unidad.

La demanda interpuesta por Pineda está enfocada en el manual de funciones de la Ungrd, en el que se especifica que el director, un directivo grado 24, debe tener experiencia laboral relacionada con el cargo. Según los documentos presentados por el excabildante, Carrillo habría cumplido únicamente con una experiencia de 48 meses como concejal de Bogotá, que serían insuficientes para el cargo.

Ante los señalamientos en su contra, Quintero ha dicho que los señalamientos de Carrillo serían una estrategia para desviar la atención, sobre lo que serían los intereses contrarios en la Unidad Nacional. Con ello, ha quedado al descubierto la fractura entre dos de los personajes más cercanos al presidente Petro, pues el exalcalde quiere ser el sucesor del actual mandatario a partir del 7 de agosto de 2026.

“Trató de desviar la atención para otro lado, dijo que yo tenía cuotas en la nefasta administración de Olmedo López, quien hizo oposición a mi Gobierno durante cuatro años. Por esa misma razón terminó llevándose para la Unidad de Riesgo a la gente que no me quería o que se distanció de nuestro movimiento”, afirmó Quintero, frente a las acusaciones del directivo, en una pelea que promete más capítulos.