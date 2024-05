Rodrigo Lara salió en defensa de exponer las cámaras de fotomultas en Bogotá: “Hay que combatir la corrupción”

El excandidato a la Alcaldía de Bogotá afirmó que las fotomultas son "un robo estructural" - crédito @Rodrigo_Lara_/X/@ConcejalFuchi/X

Uno de los aspectos que más ha generado críticas en contra de la Secretaría de Movilidad son las cámaras de fotomultas, puesto que varias oportunidades se han registrado campañas en las que el gremio de conductores pide que existan más señales para identificar este tipo de elementos.

Es por ello por lo que la iniciativa que comenzó un motociclista en la ciudad en la que publicó varios videos tapando con cinta reflectiva las cámaras recibió gran aceptación en redes sociales, siendo el concejal Julián Forero, más conocido como Fuchi uno de los más resaltados.

Debido a los comentarios y las solicitudes que recibieron sobre este aspecto, la Secretaría de Movilidad anunció que se ha comenzado a implementar este tipo de señalizaciones en las estructuras en las que hay una cámara de fotomultas; sumado a esto, serán pintadas de rojo las zonas previas de donde se encuentran los dispositivos, puesto que varios estudios indican que este color hace que en gran parte de los casos se registre una reducción de la velocidad.

“¡SI SE PUEDE! QUE OPINAN COMPAÑEROS… seguiremos dando la batalla con @SectorMovilidad hasta que el 100% de las cámaras sean visibles para los conductores y no escondidas para generar recaudo #nosomoslacajamenor ¿ustedes qué opinan?”, manifestó Fuchi tras conocer la decisión de la secretaría.

El concejal celebró la implementación de reflectivos en las zonas donde hay cámaras de fotomultas - crédito @ConcejalFuchi/X

“Estimado concejal no sería mejor un mensaje de seguir las normas de tránsito y no estar esperando a que haya cámaras y agentes en cada esquina”, fueron algunos de los comentarios que recibió Fuchi al respecto, puesto que varios usuarios le pidieron aconsejar al gremio y no indicarles en que lugares pueden violar las normas de tránsito.

Esto hizo que el excandidato a la Alcaldía de Bogotá Rodrigo Lara saliera en defensa del concejal, por lo que se tomó el tiempo de responder de manera directa a varios usuarios que criticaban la postura de Forero.

Lara aseguró que este tipo de multas son un “negociado corrupto” y un “robo estructural”, por lo que pidió a los bogotanos que apoyaran las medidas y campañas que buscan acabar con los castigos para este tipo de infracciones.

“Tú sabes bien que las fotomultas de Bogotá son un negociado Se implementaron no para prevenir, sino para robar a la gente. En ninguna ciudad que proteja a la gente funcionan como en Bogotá, de manera tramposa y a rajatabla. No te da pena defender la corrupción”, fue una de las múltiples respuestas que entregó Lara sobre las cámaras de fotomultas.

Rodrigo Lara defendió a Julián Forero (Fuchi) - crédito @Rodrigo_Lara_/X

¿Dónde está la mayoría de las cámaras de detección en Bogotá?

Gran parte de estos dispositivos están ubicados en siete localidades del norte, centro y sur de la capital del país, algunas de las zonas más referencias sobre este aspecto son:

Engativá: avenida Boyacá - calle 52 (Sur-Norte)

Engativá: avenida Boyacá - calle 53 (Norte-Sur)

Chapinero: avenida Caracas - calle 59a (Sur-Norte)

Teusaquillo: avenida Caracas - calle 59a (Norte-Sur)

Ciudad Bolívar: avenida Villavicencio - carrera 32 (Oste-Este)

Ciudad Bolívar: avenida Villavicencio - carrera 28 (Este-Oste)

Santa Fe: avenida carrera Décima - calle 18 (Sur-Norte)

Santa Fe: avenida carrera Décima - calle 19 (Norte-Sur)

Bosa: avenida Ciudad de Cali - calle 52 Sur (Norte-Sur)

Suba: avenida Ciudad de Cali - avenida Suba (Sur-Norte)

Suba: avenida Ciudad de Cali - avenida Suba (Norte-Sur)

A través del siguiente enlace puede consultar la ubicación de todas las cámaras de fotomultas que están ubicadas en la ciudad: fotodeteccionbogota.com/ubicacion-de-las-camaras.

Cabe resaltar que en total son 92 los puntos de fotodetección autorizados en Bogotá, los cuales serán referenciados con el objetivo de que los conductores puedan evidenciar su presencia tanto en el día como en la noche.