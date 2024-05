Cancillería se opone a las acusaciones de Netanyahu contra el presidente Petro y pide un alto al fuego en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el presidente Petro es “partidario antisemita de Hamás” - crédito Europa Press.

Luego de un intercambio de declaraciones públicas entre el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente Gustavo Petro, donde el funcionario israelí acusó al jefe de Estado de ser “partidario antisemita de Hamás”, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en cabeza del ministro (e) Luis Gilberto Murillo, rechazó de forma categórica las acusaciones de Netanyahu y pidió respeto por el mandatario colombiano.

De acuerdo con la Cancillería, “la lucha del presidente Petro por la vida, la paz y la justicia, va más allá de nuestras fronteras, así como su apoyo al multilateralismo para preservar la convivencia de las naciones y evitar la guerra”.

Netanyahu en su pronunciamiento hizo referencia a un ataque atribuido al grupo terrorista, manifestado que Hamás “masacró, violó, mutiló y quemó vivas a 1.200 personas inocentes el 7 de octubre”, motivo por el cual resaltó la gravedad de las acciones atribuidas a esta organización.

Por tal razón, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que Hamás ha llevado a cabo acciones brutales frente a Israel, razón por la cual indicó que “Colombia no simpatiza con este tipo de grupos y condena tajantemente su violencia y ha exigido reiteradamente la liberación de los rehenes”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X aseguró que no es seguidor de Hamás, ya que dice ser “partidario de la democracia republicana, plebeya y laica. Mis principios democráticos, republicanos, plebeyos, laicos y religiosos me llevan a rechazar la barbarie que comete Netanyahu y que se llama genocidio y antihumanidad”.

Además, agregó que “los semitas no deben ser artífices de un genocidio porque lo sufrieron”, al “igual que es inadmisible el genocidio del pueblo judío en la Europa Nazi, lo es el actual genocidio contra el pueblo palestino”.

La Cancillería en su pronunciamiento indicó que es ”vergonzoso tergiversar la exigencia del respeto del derecho internacional humanitario y el respaldo a las organizaciones internacionales”.

Por último, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que “Colombia insiste en la necesidad de un alto al fuego y al logro de un acuerdo que ponga fin al sufrimiento de los civiles”.

Es importante precisar que el presidente Gustavo Petro en más de una ocasión ha utilizado sus redes sociales para dar su respectiva opinión acerca de lo sucedido en Medio Oriente. No obstante, el jefe de Estado no ha rechazado los ataques de Hamás contra Israel, afirmando que “no se trata de e estar o no del lado equivocado de la historia”.

El no pronunciamiento del presidente Gustavo Petro también llevó a que el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, a solicitarle al mandatario colombiano a pronunciarse sobre los hechos violentos que están ocurriendo en Israel.

No obstante, el presidente Petro indicó que el “terrorismo es matar niños inocentes, sea en Colombia, sea en Palestina. El mundo se los ha pedido y mi gobierno también. Les solicito a Israel y Palestina ir a una mesa a negociar la paz y que se permita la existencia de dos estados y dos naciones libres y soberanas; Israel y Palestina”, expresó el presidente.

Asimismo, el primero de mayo las dinámicas exteriores entre Colombia e Israel se agudizaron, debido a que el presidente Gustavo Petro decidió romper relaciones con el país del Medio Oriente, acusando a Israel de ser un Estado genocida.

“Aquí, delante de ustedes, el Gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana (2 de mayo) se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente, ¡genocida! Creo que hoy la humanidad, toda en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella”, aseveró el presidente Gustavo Petro en su discurso.