Colombia

Enfermeros del hospital La María, en Medellín, que habrían abandonado en plena calle a un paciente en silla de ruedas fueron retirados de su cargo: el video causó indignación

La Secretaría de Salud de Antioquia abrió una revisión al centro asistencial tras la difusión de imágenes en las que dos trabajadores sacaban a un usuario y lo abandonaban en la vía pública

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El registro difundido en redes sociales muestra que el paciente fue bajado de una silla de ruedas y quedó junto a sus pertenencias con dificultades para sostenerse en pie - crédito Denuncias Antioquia

El Hospital La María de Medellín se encuentra en una inspección por parte de la Seccional de Salud de Antioquia a raíz de una situación que generó controversia: dos enfermeros fueron grabados mientras trasladaban a un paciente hasta dejarlo en la acera frente al centro asistencial.

La dirección del hospital informó que ambos trabajadores fueron apartados provisionalmente de sus funciones, una decisión que busca responder al intenso escrutinio social que provocó el video difundido.

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De acuerdo con testigos del incidente, el paciente, envuelto en una sábana y aparentemente sin ropa interior, quedó tendido en la vía pública en inmediaciones del centro médido ubicado en el barrio Castilla.

Carlos Mauricio Martínez, gerente del hospital, puntualizó sobre la decisión adoptada: “Nosotros no queremos tener acá personas en nuestra institución que no respeten los valores que tenemos en La María y por los cuales venimos trabajando tanto”.

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El Hospital La María informó que separó provisionalmente de sus cargos a los dos trabajadores que aparecen en el video - crédito Captura video Denuncias Antioquia
El Hospital La María informó que separó provisionalmente de sus cargos a los dos trabajadores que aparecen en el video - crédito Captura video Denuncias Antioquia

De esta manera, el directivo enfatizó la importancia del prestigio de la entidad y la necesidad de proteger su reputación. “Eso es lo que estamos investigando, no solamente los camilleros sino el personal de enfermería, incluso el personal de vigilancia que es el que en última instancia debe abrir la puerta. Todos están en su debido proceso, pero lo cierto es que absolutamente todos, desde el médico que atendió, están apartados de sus cargos mientras responden a las investigaciones”.

Desde la gerencia se reiteró que el episodio es considerado aislado y que la medida de separación busca garantizar transparencia mientras avanzan las investigaciones. “Nosotros no podemos permitir que nuestra institución, con tanto reconocimiento en el departamento, con tanto reconocimiento en la ciudad, se vaya a ver enlodada por la actuación de unas personas en un hecho meramente aislado”, informó el gerente.

La Seccional de Salud de Antioquia inició una investigación formal para esclarecer lo sucedido y determinar si hubo vulneraciones a los derechos del paciente o incumplimientos de normativas sanitarias. La pesquisa también busca establecer responsabilidades individuales y posibles sanciones institucionales.

Las imágenes indican que dos personas que serían trabajadores del Hospital La María participaron del traslado del paciente hasta la acera - crédito Hospital La María/CCaptura video redes sociales
El gerente Carlos Martinez identificó a los apartados como los dos enfermeros registrados mientras sacaban al paciente. - crédito Hospital La María/CCaptura video redes sociales

Detalles del caso

El Hospital La María de Medellín se encuentra en polémica tras la difusión de un video en el que dos empleados dejan a un paciente, aún con bata hospitalaria, sobre la acera frente a la institución. El registro generó alarma entre la ciudadanía y cuestionamientos sobre los protocolos de atención a personas vulnerables.

En las imágenes, se observa a dos trabajadores trasladando a un hombre en silla de ruedas hasta la vía pública. Luego, lo ayudan a sentarse y lo cubren, para finalmente retirarse del lugar llevándose la silla, lo que imposibilitó al paciente regresar por sus propios medios.

Las autoridades del centro de salud admitieron el hecho y lo repudiaron en un comunicado: “Con profunda indignación y dolor, la Gerencia de la E.S.E. Hospital La María rechaza de manera categórica los hechos registrados en un video que circula en redes sociales, donde se evidencia el trato indigno hacia un paciente a las afueras de nuestras instalaciones el sábado 6 de junio”.

El Hospital La María informó que abrió investigaciones internas y adoptó medidas administrativas para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades - crédito Hospital La María
El Hospital La María informó que abrió investigaciones internas y adoptó medidas administrativas para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades - crédito Hospital La María

El incidente llevó a la institución a ofrecer disculpas públicas, tanto al paciente afectado como a la comunidad. La entidad aseguró que “desde el momento en que tuvimos conocimiento de lo sucedido, activamos las investigaciones internas correspondientes y adoptamos las medidas administrativas pertinentes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar”.

La administración del hospital enfatizó: “Este actuar no representa nuestros valores de respeto, dignidad humana y humanización”. También advirtió que las medidas tomadas buscan evitar que se repitan situaciones de este tipo y preservar la confianza pública en el centro médico.

El video, ampliamente compartido en redes sociales, provocó una ola de críticas y reabrió el debate sobre el cuidado a las personas en situación de calle dentro del sistema de salud. El Hospital La María insiste en que su compromiso es brindar atención digna y respetuosa, y que el episodio será esclarecido con sanciones si corresponde.

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