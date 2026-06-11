El registrador Hernán Penagos desmintió irregularidades en el voto de colombianos en el exterior para la primera vuelta presidencial

En el exterior, cerca de 3.700 mesas en 67 países y 116 consulados aseguran la participación de colombianos fuera del país en la jornada electoral - crédito @Registraduria/X

A falta de diez días para que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio claridad sobre el proceso electoral realizado en los consulados y embajadas en el exterior.

Hernán Penagos, registrador Nacional, se refirió a un video difundido en redes sociales en el que se habla de una supuesta manipulación de resultados en la votación de un candidato presidencial en las mesas electorales.

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En el material audiovisual, publicado por el portal digital Ilustra tu mente, en Facebook, un usuario intentaría demostrar que hubo alteraciones en las actas de votación en ciudades como Orlando, Miami o Los Ángeles (Estados Unidos). Ante esta situación, el registrador desmintió esa versión y pidió que desde cuentas oficiales no se amplifique información falsa ni mensajes que confundan a los votantes.

Para Penagos, esos documentos corresponden a días distintos de votación, por lo que no pueden usarse como prueba de manipulación.

“En el exterior se vota de lunes a domingo y los E14 o actas electorales en los que se quiere comparar, en especial en Orlando, en Miami y en Los Ángeles, que están alterados los E14, corresponde a votaciones de días diferentes. Eso quiere decir que no ha habido ningún tipo de alteración y, por el contrario, están engañando a toda la ciudadanía”, declaró el funcionario.

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La votación en el exterior comenzó el lunes 8 de junio y seguirá hasta el domingo 21 de junio a las 4:00 p. m. (hora colombiana), cuando se cerrarán oficialmente las urnas y se conocerá el nuevo mandatario de los colombianos para el periodo 2026-2030.