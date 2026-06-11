Colombia

El registrador Hernán Penagos desmintió irregularidades en el voto de colombianos en el exterior para la primera vuelta presidencial

El funcionario sostuvo que los documentos difundidos sobre supuestas alteraciones corresponden a días distintos de votación y no prueban una manipulación electoral

Guardar
Google icon
En el exterior, cerca de 3.700 mesas en 67 países y 116 consulados aseguran la participación de colombianos fuera del país en la jornada electoral - crédito @Registraduria/X
En el exterior, cerca de 3.700 mesas en 67 países y 116 consulados aseguran la participación de colombianos fuera del país en la jornada electoral - crédito @Registraduria/X

A falta de diez días para que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio claridad sobre el proceso electoral realizado en los consulados y embajadas en el exterior.

Hernán Penagos, registrador Nacional, se refirió a un video difundido en redes sociales en el que se habla de una supuesta manipulación de resultados en la votación de un candidato presidencial en las mesas electorales.

PUBLICIDAD

En el material audiovisual, publicado por el portal digital Ilustra tu mente, en Facebook, un usuario intentaría demostrar que hubo alteraciones en las actas de votación en ciudades como Orlando, Miami o Los Ángeles (Estados Unidos). Ante esta situación, el registrador desmintió esa versión y pidió que desde cuentas oficiales no se amplifique información falsa ni mensajes que confundan a los votantes.

Para Penagos, esos documentos corresponden a días distintos de votación, por lo que no pueden usarse como prueba de manipulación.

“En el exterior se vota de lunes a domingo y los E14 o actas electorales en los que se quiere comparar, en especial en Orlando, en Miami y en Los Ángeles, que están alterados los E14, corresponde a votaciones de días diferentes. Eso quiere decir que no ha habido ningún tipo de alteración y, por el contrario, están engañando a toda la ciudadanía”, declaró el funcionario.

PUBLICIDAD

La votación en el exterior comenzó el lunes 8 de junio y seguirá hasta el domingo 21 de junio a las 4:00 p. m. (hora colombiana), cuando se cerrarán oficialmente las urnas y se conocerá el nuevo mandatario de los colombianos para el periodo 2026-2030.

Temas Relacionados

Hernán PenagosRegistraduría NacionalColombianos en el exteriorElecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 11 de junio

La moneda europea experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 11 de junio

Una niña de tres años y su abuela iban en un carro que fue atacado por encapuchados en Univalle: “Ellos son destructores de la sociedad”

El automotor fue alcanzado por un artefacto incendiario lanzado por encapuchados durante enfrentamientos en la sede Meléndez, en el sur de la ciudad, sin reportes de lesionados, según informó la Subsecretaría de Movilidad

Una niña de tres años y su abuela iban en un carro que fue atacado por encapuchados en Univalle: “Ellos son destructores de la sociedad”

Embajada de Colombia en Bélgica señaló que grupo de eurodiputados condenó la injerencia de Trump en las elecciones colombianas por su apoyo a De la Espriella

Un total de 16 europarlamentarios le enviaron una carta a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y a Kaja Kallas, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

Embajada de Colombia en Bélgica señaló que grupo de eurodiputados condenó la injerencia de Trump en las elecciones colombianas por su apoyo a De la Espriella

El Congreso aprobó el proyecto ’55 Vidas’: qué cambios plantea para la donación de órganos en Colombia

Además del impulso a la cultura del donante, la nueva legislación exigirá tecnología inédita en hospitales, mayor transparencia y cambios en los criterios médicos

El Congreso aprobó el proyecto ’55 Vidas’: qué cambios plantea para la donación de órganos en Colombia

Cristiano Ronaldo tuvo un increíble fallo en la victoria de Portugal ante Nigeria previo al Mundial 2026: así fue la jugada

La campeona de la UEFA Nations League se despidió de su público en Leiria (centro de Portugal), previo al debut en su octava cita orbital

Cristiano Ronaldo tuvo un increíble fallo en la victoria de Portugal ante Nigeria previo al Mundial 2026: así fue la jugada
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

ENTRETENIMIENTO

Ella es Karin Jiménez, la esposa del jugador Santiago Arias: por qué es famosa y a qué se dedica ahora

Ella es Karin Jiménez, la esposa del jugador Santiago Arias: por qué es famosa y a qué se dedica ahora

Cypress Hill anunció su regreso a Colombia con nuevo álbum y reconectando con sus raíces latinas: fecha, lugar, y precios de boletería

Hermana de Yeison Jiménez recordó al artista tras cinco meses de su partida: “Te amo eternamente”

Kris R llevará ‘El Trap De Kolombia’ a Medellín con un show en la DaviArena: todo lo que debe saber del concierto

Sebastián Martínez celebró el regreso de la nueva temporada de ‘Rosario Tijeras’ en Netflix: conozca todos los detalles de la trama

Deportes

Cristiano Ronaldo tuvo un increíble fallo en la victoria de Portugal ante Nigeria previo al Mundial 2026: así fue la jugada

Cristiano Ronaldo tuvo un increíble fallo en la victoria de Portugal ante Nigeria previo al Mundial 2026: así fue la jugada

Así fue la llegada de la selección Colombia a Guadalajara, a menos de una semana para su debut en el Mundial 2026 ante Uzbekistán

James Rodríguez se ilusiona con la final y Lorenzo promete “el mejor Mundial posible” tras llegada de Colombia a México

La selección Colombia quedó tercera del torneo de fútbol playa Liga Evolución 2026: este será su próximo torneo

La colombiana Tatiana Calderón subió al podio en Panamá: buena actuación en el GT Challenge de las Américas