Colombia

Tragedia en San Andrés: choque entre una lancha y un pontón turístico dejó dos muertos y dos heridos, confirmó la Dimar

Las autoridades investigan si el hecho se produjo por un error humano o fallas técnicas

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Dos turistas extranjeras murieron y otras dos personas resultaron heridas tras la colisión entre la lancha Mi Bonita 2 y el pontón turístico Gold Fish en el canal navegable de San Andrés, un siniestro que movilizó de inmediato a las autoridades marítimas y provocó la apertura de una investigación para esclarecer las causas del accidente - crédito The Archipielago Press﻿ y SOP Informativo / Facebook

El choque entre dos embarcaciones en San Andrés dejó como saldo dos personas fallecidas y dos heridas, según confirmó la Dirección General Marítima (Dimar).

La tragedia se registró en el canal navegable de la isla, cerca del manglar y la estación de Guardacostas, cuando una lancha identificada como Mi Bonita 2 impactó contra el pontón turístico (embarcación de plataforma plana y espaciosa) Gold Fish, que realizaba un recorrido con catorce pasajeros a bordo, según medios como The Archipiélago Press y Noticiero Popular de las Islas.

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La Autoridad Marítima Colombiana señaló que, tras la colisión, dos mujeres de nacionalidad extranjera sufrieron lesiones de gravedad. Fueron trasladadas de urgencia al Hospital Departamental, pero los esfuerzos médicos no lograron restablecer sus signos vitales. Los dos sobrevivientes heridos recibieron atención especializada en un centro asistencial local.

Dos turistas fallecidas en San Andrés tras choque de lancha turística - crédito The Archipiélago Press
Dos turistas fallecidas en San Andrés tras choque de lancha turística - crédito The Archipiélago Press

El incidente ocurrió en horas de la tarde del miércoles 10 de junio de 2026. Apenas se recibió el reporte de emergencia a través del canal 16 de VHF marino, la Dimar y la Armada Nacional, por medio de la Estación de Guardacostas, pusieron en marcha los protocolos de respuesta. Se desplegaron unidades de reacción rápida y personal capacitado para evacuar a los afectados y asegurar la zona.

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La Dimar lamentó la pérdida de vidas y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, manifestando además su solidaridad con las personas que resultaron afectadas. La entidad reiteró su compromiso con la seguridad marítima y la protección de la vida humana en el mar.

En respuesta a la emergencia, las autoridades acordonaron el área para dar inicio a una investigación exhaustiva con el fin de esclarecer las circunstancias exactas del siniestro, determinar si existieron fallas técnicas o imprudencia náutica, y adoptar las medidas que correspondan según la normativa vigente.

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