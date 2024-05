Audios del concejal Óscar Díaz y Carlos Barajas en Bucaramanga dejarían al descubierto varios delitos

Se conocieron audios que revelan los involucrados de nombrar al personero - crédito Colprensa

No paran de conocerse detalles de los posibles negocios irregulares que sacuden el Concejo de Bucaramanga, después de que fuera revelada una conversación, aparentemente, entre el concejal de Bucaramanga por el partido Conservador Óscar Díaz, y su padrino político Carlos Barajas, exconcejal y exdirector de Víctimas de la Gobernación.

La grabación, de poco más de dos minutos de duración, expuso una discusión sobre 80 millones de pesos que presuntamente Barajas habría recibido por influir en la elección de Hernando Villamizar González como nuevo personero de Bucaramanga, una posición avalada también por figuras políticas del ámbito liberal.

“Ese negocio es mío, y en cuatro años va a ser suyo,” se escucha decir a Barajas en la polémica grabación, insinuando una promesa de beneficios futuros a Díaz relacionados con distintas elecciones administrativas dentro del Concejo, incluso mencionando sumas que superarían los $550 millones en futuras maniobras políticas. Una parte de la conversación destaca cómo Díaz confronta a Barajas por no ser “claro” con las promesas financieras relacionadas con la personería y otros negocios menores.

“Yo no le he dicho a usted, deme mil pesos de los honorarios que se va a ganar, se va a ganar por contralor, por personero, por Control Interno, por secretario, porque eso se lo van a dejar a usted, en solo honorarios se va a ganar $400 millones y en negocitos se va a ganar más de $150 millones. Entonces no se moleste porque eso es mío”, se oye en la grabación.

Pero la intrincada red de influencias y favores políticos no se limita a la esfera de las elecciones internas del Concejo. El apoyo de Carlos Barajas a la carrera de Óscar Díaz es evidente no solo en la mencionada grabación, sino también a través de la configuración de alianzas y apoyos políticos detrás de su candidatura, evidenciada por su éxito electoral como concejal de Bucaramanga.

Además, la implicación de Díaz en la asignación de contratos en áreas críticas como la Oficina de Alumbrado Público apunta hacia un patrón de injerencia política que beneficia a sus allegados y colaboradores de campaña, incluyendo a su pareja, Bibiana Hernández Bonilla, beneficiada con contratos por servicios profesionales dentro del Concejo Bucaramanga y la Secretaría de Tránsito.

Y es que el audio dejó entrever no solo una posible elección irregular del personero de la capital de Santander, sino que también habría dejado expuesto presuntos delitos electorales, como la financiación no declarada de campañas electorales, como insinúa la discusión sobre aportes económicos a la campaña de Díaz, que incluirían contribuciones de miembros del equipo de campaña y la misma Hernández.

“Hubo gente que puso plata, así sea la gasolina de la moto. Gabriel Guerrero puso la camioneta a disposición cargando sillas, todo y los estamos desconociendo”, señala Barajas en el audio difundido en redes sociales.

Incluso, el exconcejal también dejó en evidencia posibles donaciones irregulares entregadas por la pareja de Díaz, que no fueron declaradas en los libros contables. “Cuando usted habla de proyectos a futuro, no los veo, porque el panorama no está fácil, pero a mí más que futuro de proyecto a Cámara, me interesa pensar en el equipo que tomé la decisión de andar con usted, Bibiana nómbrela no solo porque tenga algo con usted, sino porque la vieja puso votos, puso plata del bolsillo para regalar un balón, para una canasta de cerveza, del bolsillo de ella. Sergio Hernández puso del bolsillo de él”, agregó Barajas.

A pesar de que la ley exige la declaración de todas las fuentes de financiación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en este caso, dichos aportes parecen haber sido omitidos, un hecho que resuena con investigaciones de financiación irregular en otras campañas a nivel nacional, como en el caso del presidente Gustavo Petro, que enfrenta un proceso frente al Consejo y que podría terminar en una imputación de cargos.

De hecho, en los reportes entregados por el concejal registra que la campaña que lo llevó al Concejo de Bucaramanga fue financiada 100% con sus recursos, omitiendo las supuestas donaciones de las que habla Barajas.

Entretanto, las defensas de los implicados oscilan entre el rechazo total de las acusaciones y el cuestionamiento de la legitimidad de la grabación. Tanto Barajas como Manuel Parada, asesor del despacho del alcalde, y Díaz han emitido declaraciones que buscan desacreditar el contenido de la grabación, alegando manipulación y sacando de contexto las conversaciones para distorsionar la realidad de los hechos.

“Estamos sorprendidos, vemos que es un audio que está manipulado, estamos a la espera de lo que digan los entes gubernamentales de cómo debemos caminar, yo en ningún momento he tenido una conversación así con el exconcejal Carlos Barajas, sabemos que es un ataque de envidia”, señaló el concejal Óscar Díaz en diálogo con La W.