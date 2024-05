Andrea Valdiri habló acerca de las especulaciones de “su nuevo amor”

Andrea Valdiri enfrentó los rumores de "un nuevo amor" en la red social Instagram- crédito @andreavaldiri /Instagram

En las redes sociales se creó una ola de especulaciones en torno a la vida de la conocida creadora de contenido Andrea Valdiri, es por esa razón que la bailarina decidió enfrentar los rumores que la vinculaban sentimentalmente con un hombre, tras la divulgación de una fotografía con un seguidor que generó comentarios sobre su estado sentimental.

La barranquillera, que cuenta con una gran comunidad digital con sus más de 9 millones de seguidores en la red social Instagram, aclaró que el hombre con quien se tomó una foto es simplemente un admirador que pidió una fotografía con ella en un centro comercial.

Esta fue la foto que causó polémica en las redes sociales:

La bailarina se tomó una foto con un fan y causó controversia en las redes sociales -crédito @ronalddelahozoficial/Instagram

No es primera vez que la empresaria enfrenta especulaciones de su vida amorosa, especialmente después de su ruptura con el influencer Felipe Saruma, con el que se casó en abril de 2022 y finalizó a los pocos meses.

Desde la separación de la pareja de creadores de contenido, el estado sentimental de la bailarina ha sido objeto de constante especulación, aunque ella en diversas ocasiones a través de sus redes sociales ha mencionado que actualmente no se encuentra interesada en iniciar una nueva relación y por el contrario se quiere centrar en sus proyectos personales y en la crianza de sus hijas. “Siento que no quiero nada con el amor, el amor es mi enemigo”, afirmó la influencer hace unos meses con su sentido de humor que la caracteriza.

La bailarina aclaró su estado sentimental ante una ola de especulaciones en las redes sociales -crédito @andreavaldirisos/Instagram

Las especulaciones recientes se originaron a partir de la fotografía viralizada en las redes sociales, en la que Andrea Valdiri apareció acompañada de un hombre. Sin embargo, a través su perfil en la red social Instagram, la modelo se dedicó a desmentir las especulaciones.

“Ustedes sabían que ese pobre hombre puede estar casado. El señor, muy amable, me pidió una foto en un centro comercial y vienen los chismosos y dicen que yo tengo marido, ni yo me había dado cuenta de que tenía marido. Pobre señor, lo va a joder la mujer”, expresó la bailarina entre risas.

La influencer se burló de los chismes que la vincularon con un fanático -crédito @andreavaldirisos/Instagram

La ganadora de la corona en el concurso Señora Colombia en el 2015 optó por responder los comentarios de su vida amorosa con humor y no dejándose afectar por los mensajes mal intencionados de los detractores.

“Me hicieron el día... Es que me quieren poner a todo el mundo de marido, cuál es el afán oye”, agregó la creadora de contenido, resaltando cómo estos comentarios pueden ser tomados con humor, aunque no dejan de ser una situación que podría provocar problemas inesperados. “Me río, pero ustedes lo hacen matar a uno, en serio, ustedes lo hacen matar a uno”, añadió refiriéndose a la seriedad de difundir falsas informaciones sin conocer el contexto.

La influencer se burló de las páginas y de los comentarios que insinuaban que ya tenía una nueva relación -crédito @andreavaldirisos/Instagram

Valdiri reveló que se enteró de las especulaciones de “su nuevo amor” gracias a sus amigas que le mandaron la fotografía que circulaba en las redes: “El chisme es cosa seria (...) Ustedes lo meten a uno en un problema, yo me imagino todas esas páginas reventando, la gente hablando, le ponen marido a uno y uno ni se entera del chisme. ¿Saben por qué me da risa?, porque yo me levanto esta mañana y mis amigas, todo el mundo, me mandó eso preguntando que cuál era mi marido y yo no tengo marido, ¿cómo así?”

La declaración de la barranquillera generó una gran cantidad de reacciones entre los usuarios, los cuales se divirtieron con su respuesta, mientras otros criticaron la facilidad con que se esparcen rumores. “Es que la gente vive más pendiente de la vida de los demás que la de la propia” y “Por lo que veo aquí hay muchas santas que lo único que saben es criticar”, son algunos de los comentarios de los internautas.