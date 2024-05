Papá de J Balvin recordó la discusión del cantante con Residente: “Duele en el alma”

Álvaro Osorio habló del polémico tema "Perra" y la salud mental de J Balvin -crédito @SoyAlejandroGL/X

J Balvin y René Pérez, mejor conocido como Residente, estuvieron en el centro de la polémica no por su carrera artística, sino por controversias que han trascendido más allá de los escenarios. Recientemente, se volvió a recordar la fuerte pelea entre estos dos artistas.

Una entrevista concedida por Álvaro Osorio, padre y exmánager de J Balvin, a El Espectador, puso de nuevo en el foco la controversia que sucedió en 2019 cuando Residente lanzó dardos al reguetonero paisa y su familia en la BRZP Music Session #49. La respuesta de Osorio ante estos ataques refleja una postura de paz y perdón: “Sí, se refirió un poquito duro hacia mí. Pero, como te digo, hay que optar por el silencio y realmente nosotros lo hemos perdonado. No hay odio o dolor en nuestro corazón, en lo absoluto. Es que la música debe ser un vehículo de paz, amor y tranquilidad, sobre todo en este mundo tan sórdido”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El puertorriqueño lanzó una fuerte 'tiraera' a J Balvin -crédito captura de pantalla YouTube / Bizarrap

En medio de la entrevista, el papá del reguetonero también se refirió a las polémicas que ha enfrentado su hijo, como la generada por la canción Perra con Tokischa, la cual fue señalada por su contenido explícito. Al respecto, Osorio indicó que tanto él como su esposa trataron de advertir a J Balvin sobre el contenido de la canción, pero su intención era apoyar el crecimiento artístico de Tokischa. “El que inocentemente peca, inocentemente se condena”, apuntó Osorio sobre la intención detrás del trabajo de su hijo.

Además de tratar temas relacionados con las tensiones en el ámbito musical, Osorio expuso preocupaciones sobre la salud mental de su hijo, enfatizando la importancia del apoyo familiar en estos procesos. “Es duro porque muchas veces eso no se expresa en el rostro ni en la mirada o el comentario, pero sí duele en el alma”, expresó, resaltando el valor de la unidad familiar.

La salud mental de J Balvin, una preocupación constante para su familia de acuerdo con su papá - crédito cortesía oficina Gus Rincón

“Aquí vuelvo y repito, optamos por la unión familiar, por el apoyo mutuo y el silencio (...) Le enseñamos a hacer largos silencios que son los que calman la tempestad (...) Hemos aprendido en nuestro hogar a construir muros en puentes”, añadió el papá del cantante urbano paisa.

Su padre comentó sobre este y otros temas, incluyendo la aparición de su hijo en el Festival Coachella, donde J Balvin compartió escenario con Will Smith. “Con esa bonita actuación que tuvo en el festival musical más grande del mundo, vimos su resurgir y ese salto del tigre, como yo lo llamo a él, y nos alegró la vida porque es un ser con una resiliencia impresionante”, afirmó Osorio con orgullo.

Álvaro Osorio recordó la polémica de Residente y su hijo -crédito @alvaroosoriogofar/Instagram

¿Cuáles fueron los comentarios de Residente contra J Balvin?

“El Auto-Tune y el playback activa’o. Estos bobos cantan hasta con el micrófono apaga’o. No se puede ser el líder, campeón de campeone, ’si te escribieron toda’ tus fuckin’ cancione’. Un hot dog bien hecho es delicioso, el problema es que no lo cocinaron estos mentiroso. ’Estos vago’ son goloso’, no te llevan ni el plato a la mesa y se llevan la propina del mozo. Y no les da vergüenza, eso es lo vergonzoso, las abeja’ hacen miel, pero se las come el oso. No se compra el respeto por ser talentoso, una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso”, expresa una estrofa de la canción de Residente junto al productor argentino Bizarrap.

El cantante puertorriqueño ganó reconocimiento mundial como uno de los fundadores del grupo Calle 13. A través de sus letras, aborda temas sociales, políticos y de derechos humanos, destacándose por su crítica social incisiva. Con Calle 13, Residente logró una fusión de géneros que incluye reguetón, rap, y elementos de música tradicional latinoamericana, con los que obtuvo múltiples premios, incluyendo varios Grammys y Latin Grammys.