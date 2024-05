Andrea Petro, hija del Presidente, le respondió a usuario en redes sociales que sugirió “matar petristas”

Andrea Petro utiliza plataformas múltiples para expresar el rechazo a las intimidades y enfatiza el riesgo para la democracia colombiana - crédito @andreapetro91/Instagram

El 9 de mayo, Andrea Petro, hija del presidente de Colombia, denunció públicamente una serie de amenazas directas hacia los seguidores del petrismo, manifestadas a través de una imagen que contenía varias armas de fuego.

La fotografía, junto con un mensaje intimidatorio hacia quienes respaldan la corriente política de su padre, circuló ampliamente, captando la atención de la opinión pública y los medios.

“¿Guerra civil? - Tocó hacerle mantenimiento a los juguetes. ‘Petrista que veo en las calles, solo muñecos veo’”, fue la publicación compartida en X, por el usuario identificado como @MuyEnojadoSoy.

Esta fue la publicación que desató la incomodidad en Andrea Petro, hija del presidente Petro

La reacción de Andrea Petro no tardó en llegar, al expresar su repudio a través de diversos canales y señaló la gravedad de la situación y el riesgo que suponen este tipo de acciones para la democracia y la paz social en Colombia. Estos acontecimientos subrayan un clima de polarización política en el país, donde las amenazas contra figuras públicas y sus allegados afloran en medio de un entorno ya de por sí tenso.

La hija del presidente solo apuntó a responder “¿Aquí hay neuronas?”.

Aunque este incidente es uno de los muchos que reflejan la división existente en Colombia, la denuncia de Andrea Petro ha servido para llamar la atención sobre la importancia de salvaguardar los valores democráticos y rechazar cualquier forma de violencia.

Luego de dicha respuesta, los usuarios en redes sociales hicieron lo suyo, asegurado que la fotografía compartida por @MuyEnojadoSoy, en la que se sugiere que mataría a ciudadanos petristas, es en realidad de una noticia en Ecuador sobre un allanamiento en una finca, en el que se encontraron cuatro pistolas, un fusil, dos chalecos antibalas y varios tipos de municiones y artefactos bélicos.

Esta fue la prueba con la que otros usuarios en redes sociales confrontaron a @MuyEnojadoEstoy

Entre críticas y apoyo: Andrea Petro Herrán y la maternidad en el ojo público

La hija mayor del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, Andrea Petro Herrán, anunció recientemente a través de sus redes sociales que su hija se enfrentará a su tercera intervención quirúrgica.

Una de las hijas de Andrea Petro se someterá a su tercera operación quirúrgica y recibe apoyo en redes

Este hecho ha suscitado una ola de solidaridad y apoyo por parte de la comunidad y sus seguidores. Andrea Petro es conocida por mantener en privado los detalles de su vida personal, como medida para protegerse de las críticas y amenazas que ha recibido debido a su vínculo familiar. Sin embargo, decidió compartir este delicado momento familiar, buscando apoyo y energías positivas.

En una entrevista realizada en enero de 2024 por Canal1 para el programa 1 a 1, Andrea Petro compartió las dificultades que ha enfrentado como madre divorciada y las críticas hacia sus dos hijas, Luna y Victoria, de nacionalidad francesa. Describió cómo el nacimiento de Luna estuvo plagado de hostilidad en línea, con comentarios negativos que llegaron a extremos devastadores durante una situación crítica de salud de la niña. Estas experiencias resaltan la toxicidad que puede manifestarse en las redes sociales y el impacto emocional que pueden tener en los individuos.

Los detalles de la cirugía no fueron especificados por Petro Herrán, pero su llamado a la compasión y buena voluntad resonó fuertemente entre los internautas, quienes no tardaron en mostrar su apoyo. La muestra de solidaridad hacia Andrea y su familia contrasta con las experiencias previas de acoso e intimidación digital que ha tenido que enfrentar. Este evento no solo pone de relieve la dinámica de las figuras públicas compartiendo aspectos de su vida personal bajo el escrutinio público, sino también la empatía y el apoyo que la comunidad puede ofrecer en momentos de adversidad.

Mensaje de Andrea Petro sobre la operación de su hija llamó la atención en redes

La comunidad en línea respondió con mensajes de aliento y deseos de una pronta recuperación para la niña, demostrando que, a pesar de las críticas, existe una capacidad para la compasión y el apoyo moral dentro del ámbito digital. Esta historia también toca temas de maternidad bajo el ojo público, la vulnerabilidad de los niños en las redes sociales y cómo el apoyo comunitario puede brindar consuelo a las familias durante tiempos difíciles.