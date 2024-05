Novio de La Segura aclara que su compromiso no fue libreteado: “Aún sigo pagando el anillo”

Novio de La Segura aclaró que su decisión de proponer matrimonio surgió genuinamente -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

En un emocionante episodio de La casa de los famosos Colombia, el chef uruguayo Ignacio Baladán le propuso al aire matrimonio a su novia, la creadora de contenido Natalia Segura, conocida como La Segura.

La propuesta sucedió el 2 de mayo, durante el capítulo 82, cuando Baladán, superando el nerviosismo y con lágrimas, expresó sus sentimientos a Natalia, que emocionada aceptó casarse con él. Este momento generó una ola de reacciones en redes sociales, desde mensajes de apoyo hasta comentarios negativos acerca de la pedida de mano, porque algunos usuarios especularon sobre la veracidad de la propuesta.

El chef reveló detalles sobre la compra del anillo con el que propuso matrimonio a la influencer -crédito @buendiacolombia/Instagram

Ignacio Baladán salió aclarar las suposiciones de los internautas en una entrevista para el programa matutino Buen día Colombia del Canal RCN. El chef expresó que su decisión de proponer matrimonio no fue planeada por la producción del reality: “No fue libreteado, a una señorita que no puedo decir el nombre, y el anillo lo pagué yo, en un lugar prestigioso de Perú, aún lo sigo pagando”, afirmó Baladán, despejando dudas sobre la autenticidad de ese romántico momento.

El uruguayo también compartió detalles sobre la organización de la propuesta, revelando que su única petición a la producción fue “que me dejaran ingresar el celular para sacar algunas fotos de ese día tan especial que nos quedará para toda la vida”.

El chef solicitó permiso especial a la producción del ‘Canal RCN’ para documentar su propuesta -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

La declaración del novio de la influencer respondió a los cuestionamientos y teorías que surgieron en las redes, donde se especulaba si la propuesta había sido un acto acordado con los productores del programa. La reacción de los internautas acerca de la aclaración de Baladán no se hizo esperar, los usuarios compartieron mensajes de apoyo hacía la pareja y otros continuaron criticando la relación de la creadora de contenido caleña y el chef uruguayo.

“Le envidia es evidente así que Ignacio eres el mejor te amamos y más porque eres el futuro esposo de mi segurita 😍”; ”¿Le darán el premio por lástima? Porque ni para competir”; “No fue libertado, pero fue presionado 😂😂😂😂😂😂😂 pobre hombre que más le tocaba si esa mujer desde que entró no hablaba de otra cosa”; “El que encontró 400 millones de razones para pedir matrimonio a la sufrida”; “Que respuestas tan tibias señor Baladas😂😂”; “Que bello es Ignacio ❤ Que regalo le dio Dios a Natalia 😍”; “Pobrecito ese señor con esa señora tan venenosa y cizañera lo compadezco no le veo futuro para nada”, son algunos comentarios de los usuarios en las redes sociales.

El emotivo momento se vivió rodeado de los 13 famosos que aún continúan en competencia - crédito Canal RCN

La propuesta de matrimonio llegó después de que La Segura expresara a sus seguidores ante las cámaras de La casa de los famosos Colombia su deseo de casarse con Baladán, incluso advirtiendo que su relación podría peligrar si él no se lo pedía pronto. El chef, por su parte, compartió antes de su ingreso al programa que ya consideraba hacer la propuesta, buscando el anillo perfecto para el momento. La joya está valorada en alrededor de 3.000 dólares, entre 10 y 13 millones de pesos colombianos.

“Así me gusta verte, como una reina que sos. Vine directamente desde Perú pasando por tu familia, me fui hasta Cali para tener la aceptación de tu familia. Somos el uno para el otro, no me quiero separar, te voy a cuidar, te voy a amar, te amo (...) quiero decirte con todo el amor del mundo que lo aceptes, que te voy a cuidar toda la vida como lo he hecho todo este tiempo y pedirte por favor si quieres casarte conmigo”, fueron las palabras del uruguayo para pedirle a su novia influencer que se casara con él.