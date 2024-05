Estos los antecedentes que debe revisar antes de contratar proveedores y empleados

A pesar de que las áreas de compras tienen claros los procedimientos para selección de personal, desconocen algunos factores que pueden implicar a la empresa en asuntos legales - crédito Infobae

La startup colombiana Tusdatos.co hizo un manual que reveló los principales antecedentes que se deben consultar antes de vincular proveedores y empleados, con el propósito de no asumir riesgos reputacionales que pongan en aprietos jurídicos al representante legal de la empresa o, de hecho, puedan amenazar la continuidad del negocio.

Y es que, según la startup, uno de los principales aliados que tienen las empresas son los proveedores, un actor clave que permite cumplir con necesidades y objetivos estratégicos que, por tiempo, falta de conocimiento o ausencia de talento humano especializado no se pueden suplir internamente.

Además, sumó que a pesar de que las áreas de compras tienen claros los procedimientos para seleccionarlos, el perfil, los requisitos que deben cumplir, su propuesta de valor y hasta el cobro de sus honorarios; por lo general desconocen qué información se debe tener presente al momento de contratar un aliado externo.

A partir de eso, y gracias al manual, propuso tres aspectos claves antes de iniciar un proceso de contratación. Lo primero es que se debe considerar los estudios de seguridad para verificar que los proveedores no estén envueltos en demandas y, si lo están, conocer el tipo de proceso en el que se encuentran expuestos.

Segundo, la startup añadió que es indispensable verificar que los colaboradores externos no tengan procesos por temas de incumplimiento contractual o procesos con la Superintendencia. Tercero, se debe prestar atención a la verificación de la matrícula mercantil para validar la existencia y la constitución de las empresas y negocios.

Por su parte, la abogada especialista en protección de datos personales y gerente de Almeida & Romo Abogados Consultores, Stefanía Romo, sumó tres principales riegos a los que se puede exponer una empresa por no revisar y verificar los antecedes en el proceso de vinculación de proveedores, los cuales son:

Amenazas reputacionales. “Al contar con personal que no es el idóneo o que no está capacitado, se exponen al riesgo de perder clientes con facilidad y afectar la calidad del servicio que están ofreciendo”, afirmó Romo. Las organizaciones pueden estar contratando aliados externos que estén o hayan estado vinculados con temas de lavado de activos, entre otros delitos. Otros riesgos comunes son la terminación de contratos, la pérdida de confianza en el mercado y el incumplimiento de garantías al cliente en calidad de consumidor final.

Es indispensable verificar que los colaboradores externos no tengan procesos por temas de incumplimiento contractual o procesos con la Superintendencia - crédito Tusdatos.co

A lo que compete con la selección laboral de empleados, la startup explicó que estos deben ser rigurosos para verificar los antecedentes, puesto que estas acciones protegen la reputación de una empresa, asegurando así la calidad y la fiabilidad de su personal.

Igualmente, la adopción de prácticas de debida diligencia, incluyendo la revisión de antecedentes en entidades oficiales y la evaluación psicológica y técnica de los candidatos, es fundamental para tomar decisiones informadas en el reclutamiento.

Puesto que, estas medidas no solo tienen como objetivo identificar al mejor talento, sino también prevenir riesgos asociados a la contratación, tales como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Sin embargo, las compañías deben proceder con cautela para no incurrir en discriminación durante el filtrado de candidatos basado en antecedentes penales, lo cual podría violentar el derecho al trabajo y generar acciones legales contra ellas.

Aunque los antecedentes son un factor a considerar, Romo destacó la importancia de equilibrar esa información con otros elementos para evitar juicios injustos y no privar de oportunidades de empleo a individuos calificados.

“Por eso es fundamental que no se dejen viciar solo por los antecedentes, además deben consultar otra información para no cometer injusticias y quitarle la oportunidad de empleo a candidatos que realmente lo necesitan”, aclaró Romo, que reiteró que los antecedentes solo son un indicio y no constituyen un factor determinante para tomar una decisión de sí se contrata o no a una persona.