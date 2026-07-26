Fuerte choque entre dos camiones de carga en Boyacá, uno de ellos tenía vacas en su interior: conductor quedó atrapado en el vehículo

Las imágenes viralizadas en redes sociales mostraron la reacción de las vacas tras el estruendo del impacto - crédito @PlataformaALTO/X

Durante las primeras horas del domingo 26 de julio en la vía Sogamoso-El Crucero, en Boyacá, quedaron marcadas por un accidente que involucró a dos camiones de carga pesada.

El hecho movilizó a los organismos de emergencia y dejó una escena poco habitual: uno de los vehículos transportaba vacas, que resultaron visiblemente afectadas tras la colisión.

En el kilómetro 12 de esta transitada carretera, poco después de la 1:00 a. m., los dos camiones chocaron de frente. Las autoridades informaron que el conductor de uno de los camiones quedó atrapado en la cabina, situación que obligó al uso de herramientas especiales de extricación para su liberación.

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La operación de rescate fue coordinada por los Bomberos y Cruz Roja de Sogamoso, con apoyo de la Policía y personal de ambulancia.

El accidente en la vía Sogamoso-El Crucero ocurrió hacia la 1:00 a. m. del domingo 26 de julio, según información preliminar - crédito Captura video

El conductor atrapado fue trasladado de inmediato al Hospital Regional de Sogamoso, donde recibió atención médica. Según reportes, el rescate requirió precisión para evitar complicaciones adicionales, dado el estado en que quedó el vehículo tras el impacto.

Las redes sociales difundieron rápidamente imágenes del accidente, en las que se observan varias vacas dentro de uno de los camiones. Los animales, según comentarios y registros visuales, mostraban signos de inquietud tras el choque y los ruidos del accidente.

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El hecho de que el camión transportara ganado acentuó la atención sobre el siniestro, pues no es frecuente que este tipo de incidentes involucre a animales de granja en vías de Boyacá.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas específicas del accidente ni el estado de salud detallado del conductor lesionado. La vía permaneció parcialmente cerrada durante varias horas para facilitar las labores de rescate y limpieza, mientras el caso continúa bajo investigación para esclarecer las condiciones que desencadenaron el choque.

Bomberos, Policía y la Cruz Roja Sogamoso atendieron la emergencia en la vía Sogamoso-El Crucero - crédito Captura video

Una vaca en Antioquia sorprendió con el nacimiento de cuatrillizos, un caso que ocurre una vez cada 11 millones de partos

La sorpresa recorrió la vereda Quiebra Honda en el municipio de Nariño, Antioquia, cuando una vaca de cinco años llamada Negra dio a luz a cuatro terneros en una finca familiar. Este fenómeno, de acuerdo con el Observatorio de Información Rural y Agropecuaria de Colombia (Agronet), ocurre en menos del 0,01% de los nacimientos bovinos y desafía las estadísticas habituales del sector ganadero.

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Los habitantes y productores de la región se acercaron para observar a Negra y sus crías, que nacieron en buen estado de salud tras un parto que se prolongó por cerca de dos horas y media.

La propietaria, Elvia Cardona, compartió con emoción y nerviosismo cómo vivió el proceso: “Yo dije: Dios mío bendito, mellizos”, recordó al medio Noticias Caracol, y agregó que debió pedir ayuda por la bravura del animal y la complejidad del parto.

Los cuatro terneros, tres hembras y un macho, recibieron los nombres de Luna, Estrella y Lucero, mientras que el macho aún espera su bautizo. La familia diseñó una rutina especial de alimentación para fortalecer a las crías en sus primeros días: a las seis de la mañana les ofrecen huevo y malta, y poco después cada uno recibe su desayuno. Según la dueña, con este cuidado los terneros “ya quedan caminando” y muestran signos de buena vitalidad.

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Cuatro crías nacieron de manera simultánea en una finca de Nariño, hecho insólito que ha captado la atención de ganaderos y expertos por tratarse de una posibilidad de uno en millones - Facebook

El nacimiento de cuatrillizos en el ganado bovino es un hecho extremadamente raro. Según datos de Agronet, lo común es que una vaca tenga solo una cría por parto. La incidencia de gemelos se sitúa entre el 1% y el 2%, mientras que los trillizos se presentan en una proporción que puede variar entre uno en 10.000 y uno en 105.000 nacimientos.

En el caso de los cuatrillizos, la probabilidad estimada es de un caso por cada 700.000 partos, aunque algunos estudios elevan la cifra a uno en 11 millones. Este dato coloca al nacimiento en la finca de la familia Cardona como un suceso que trasciende lo anecdótico y despierta el interés de expertos y curiosos por igual.

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