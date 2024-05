Andrea Valdiri se despide de la publicidad en redes sociales: esta es la razón de su anuncio

La bailarina aseguró que se centrará en su proyecto para crear su propio negocio - crédito @chismescalientescol/Instagram

Después de la separación de Felipe Saruma y Andrea Valdiri, la barranquillera se ha mantenido alejada de redes sociales, por lo que muchos se preguntan si el productor audiovisual era quien le movía su contenido. Otros afirmaron, en su momento, que la también bailarina se estaría tomando un periodo de gracia para analizar su futuro en el mundo digital.

Recientemente, Valdiri reapareció en su cuenta de Instagram para dar un importante anuncio en el que anunció que dejaría de lado toda la publicidad de gran formato que hacía en dicha red social para hacer pauta. En un clip replicado en diferentes cuentas de variedades, la barranquillera hizo énfasis que si bien disfruta hacer este tipo de contenido, dará un giro de 180 grados a su vida.

“Mi meta es dejar de pautar con otras empresas. Sí, a mí me encanta hacer este contenido, me encanta este tipo de comercial, amo. Pero siento que ya es el turno de tener muchas cosas y que sean mías. O sea, el día de mañana, cuando quiera pautar algo, yo sé que es mi empresa, sé que es mi producto y no tener uno solo, sino muchos”, dijo la bailarina.

Aunque los comentarios apuntaban a que la influencer necesitaba de la ayuda de su expareja sentimental para poder generar contenido de calidad, en una de sus publicaciones quedó demostrado que esto no es cierto. En un video que elaboró con una de las marcas locales con la que trabaja y que promueve juguetes sexuales, Valdiri fue la protagonista sin requerir la ayuda de Saruma.

En este clip, los detalles técnicos jugaron un papel crucial para deslumbrar a sus seguidores; sin embargo, esta faceta de la bailarina y madre de dos hijas quedará en el pasado con una decisión que tomó sobre su carrera como influenciadora.

Agradecimiento a las empresas

A pesar de que la creadora de contenido ya tomó una decisión respecto a lo que tiene que ver su futuro financiero y empresarial con miras a 2025, no deja de sentir tristeza por hacer algo que la apasiona. Especialmente, por las empresas que han depositado su confianza durante más de seis años en su sello personal, por eso no dudó en agradecer el espacio que le abrieron durante este tiempo.

“Le agradezco a todas esas personas que han trabajado conmigo durante años, que creyeron en mí, que tienen empresas que me pautan desde hace seis años, siete años, estoy con su producto, que son muy buenos. Pero siento que ya es el turno de hacer lo mío”, confesó la creadora de contenido.

La razón por la que se aleja de esta tarea que viene realizando, es porque a sus 33 años siente que es tiempo de comenzar a trabajar por el futuro de sus hijas: “Es tiempo de hacer mis marcas, mis proyectos, para el otro año ya dejar de hacer pautas a otras empresas. No es fácil, lo pensé muchísimo”.

Se despachó en contra de sus <i>haters</i>

La influencer y empresaria barranquillera Andrea Valdiri sorprendió a sus más de nueve millones de seguidores en Instagram tras revelar detalles de sus vacaciones en Dubái, específicamente en el Burj Al Arab, destacado internacionalmente como uno de los hoteles más suntuosos a nivel mundial.

Desde allí, decidió enviarle un contundente mensaje a sus detractores con una publicación que llamó la atención: “Desde que decidí escuchar solo las cosas buenas y ver todo lo bonito de la vida encontré la paz y la tranquilidad”, comentó Valdiri en una de sus publicaciones, y agregó “Gracias Dios porque yo tenía un plan, pero tú me tienes otro mejor”, expresó en relación con este nuevo enfoque en su vida.