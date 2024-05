Jota Pe Hernández se pronunció frente a la salida de Claudia López y Antanas Mockus del Partido Verde: “Se vienen más renuncias”

Jota Pe Hernández dio nuevas declaraciones de las polémicas renuncias a la Alianza Verde - crédito Colprensa y redes sociales

La crisis en el seno de Alianza Verde por funcionarios del partido que involucrados en el escándalo de los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ha alcanzado un nuevo nivel tras las recientes renuncias de dos figuras emblemáticas del partido: Antanas Mockus y Claudia López.

Por eso, la ola de reacciones entre los miembros y simpatizantes de la agrupación política ha demostrado que no andan bien las cosas. El senador del mismo partido Jota Pe Hernández, reconocido por sus polémicas críticas al Gobierno, pese a que al ser parte de la Alianza Verde, que hace parte de la coalición de Gobierno, se pronunció sobre los hechos en entrevista con Vicky Dávila, y vaticinó que el descontento es tal, que “se vienen más renuncias”.

Según el diálogo que sostuvo con la periodista de Semana, su análisis de cara a las renuncias tienen que ver con el hecho de que el Partido Verde y sus presuntos implicados en el caso de corrupción tiene que ver con una compleja división entre cercanos al Gobierno de Gustavo Petro y quienes se han opuesto con más vehemencia -como la exalcaldesa- y, en efecto, han decidido tomar la decisión de renunciar al partido.

Jota Pe Hernández habla de la renuncia de Antanas Mockus del partido Alianza Verde - crédito @JotaPeHernandez

Expresó que todo lo que está sucediendo en la Alianza es “terrible”, pero que el diagnóstico es que el movimiento está “completamente fracturado, implosionado. Esto, aquí no podemos decirnos mentiras, no es un secreto, veníamos así desde hacía mucho tiempo (...)”. Destacó que hay, fundamentalmente, dos grupos en la Alianza: los “petristas” y lo que se han opuesto.

“Es un revuelto en el que todos estamos, completamente, chocando con este tema de corrupción, y buscando las maneras de encontrar una solución para no poder pagar justos por pecadores. Claramente aquí hay personas que presuntamente se aprovecharon de ese poder que les da el ser de Gobierno y los que no nos hemos robado ni 50 pesos, y nunca hemos tramitado ni una hoja de vida y nunca hemos tramitad ni una sola hoja de vida y no hemos tenido ningún tipo de participación, estamos recibiendo esa piedra que le están tirando al letrero”, dijo.

También afirmó que, desde su posición, “todos los ladrones que cambiaron principios por plata, paguen. Con la corrupción nada”.

Las renuncias de Claudia López y Antanas Mockus

El escándalo que hoy sacude a Alianza Verde parece ser el punto de inflexión para una organización que, hasta hace poco, se consideraba un bastión de los valores progresistas y la integridad política en Colombia. La partida de Mockus y López, cada uno con un legado significativo en la política del país, plantea interrogantes profundos sobre el rumbo futuro de Alianza Verde y su cohesión interna, incluso, en atención a que la esposa de López, Angélica Lozano, sigue en el partido.

Esta es la carta del exalcalde de Bogotá Antanas Mockus, en la que renuncia al partido Alianza Verde - crédito Infobae Colombia

Pero también deja cuestionamientos sobre los movimientos políticos de exfuncionarios como Claudia López, quien ha apoyado a Gustavo Petro, pero ha dado un fuerte giro en contraposición al mandatario colombiano.

López, quien fundamentó su decisión en discrepancias con el rumbo que ha tomado el partido, acusándolo de haber sido cooptado por una facción que no alinea con sus valores y principios. Afirmó, en línea con la carta de renuncia de Antanas Mockus, que los problemas de corrupción y abuso de poder son elementos insuperables que le impiden continuar en el partido.

Renuncia de Claudia López a la Alianza Verde - crédito @ClaudiaLopez/X

“Resultaron iguales o peores: billete para comprar apoyos en la campaña, para comprar apoyos para el gobierno, para comprar impunidad. Qué asqueroso manoseo de la palabra “cambio”. La lucha contra la corrupción ha sido, es y será la causa de nuestra vida. La única que nos ha unido por encima de todo. La que ganó limpiamente el mayor respaldo de nuestra historia en las urnas y en las calles con la #ConsultaAnticorrupción y la convicción Mockusiana de que No Todo Vale! Liberen a las mayorías del Verde del secuestro impuesto por la minoría Petrista. Liberemos a Colombia de la corrupción! #ColombiaSeRespeta!”, dijo la también exsenadora.

La reacción ante el retiro de López no se ha hecho esperar, con una variedad de opiniones vertidas tanto por políticos como por la ciudadanía en las redes sociales. Algunos críticos consideran este paso como una estrategia oportunista de cara a las elecciones presidenciales de 2026, sugiriendo que podría estar preparando el terreno para una futura candidatura. Otros, en cambio, han tachado la decisión de López como una maniobra para distanciarse de los escándalos de corrupción que han salpicado recientemente al partido, poniendo en duda las motivaciones detrás de su separación.