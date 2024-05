La polémica historia detrás de la condecoración a Yeison Jiménez en el Congreso de la República

Yeison Jiménez permanece en el centro de la polémica - crédito @CamaraColombia/X

Yeison Jiménez es uno de los personajes más polémicos de las últimas semanas en Colombia. El artista de música popular generó controversia luego de entregar unas declaraciones en las que aseguraba que quien se “metiera” con él, podría “ponerse una lápida en el cuello”.

A raíz de ello, el artista caldense ha sido blanco de críticas y memes en redes sociales, en los que incluso internautas lo han comparado con Pablo Escobar; sin embargo, el cantante ya estaba en el centro de la polémica luego de que dio a conocer en sus redes sociales que había sido condecorado en el Congreso de la República.

Ese evento se registró el viernes 12 de abril de 2024 en el salón Elíptico, sede del poder legislativo, en medio de los llamados “Premios Café”, mediante los cuales los organizadores pretendían premiar a diferentes personajes “enalteciendo el trabajo social, el ejemplo de vida los aportes a la investigación, la ciencia, la cultura y la pedagogía”.

Yeison Jiménez fue "reconocido" por su trayectoria musical - crédito yeisonjimenez.colombia/Instagram

Así las cosas, el cantante fue reconocido con el Premio Artista Ejemplo de Vida, otorgado por la Junta Directiva de Café Congreso: “Este acto es un testimonio del impacto significativo de la labor de Yeison en la sociedad, un joven que, de vender aguacates en una plaza de mercado, hoy, es un ejemplo de vida para todos. Su dedicación y talento continúan dejando una huella imborrable en el ámbito artístico y empresarial”, se leía en un comunicado.

No obstante, según una investigación de Vorágine, dicho reconocimiento tendría ciertos intereses económicos por parte de la empresa organizadora. Por ejemplo, el creador de contenido Nicolás Arrieta indicó a ese medio que a él lo buscaron para condecorarlo en una ceremonia similar a la que protagonizó el cantante de música popular.

El cantante fue condecorado en el Salón Elíptico del Congreso de la República - crédito Redes sociales

No obstante, en el caso del youtuber, este se negó debido a que, aseguró, desde la organización le manifestaron que para protagonizar dicho evento debía hacer una donación a una empresa en específico

“Me llaman y me dicen: ‘mira, te queremos condecorar, pero queremos ver obras que hayas hecho en pro de la sociedad’. Yo dije: ‘mira, puedes ver mi trabajo en mis redes sociales’. Ah, pero primero me dijeron que donara dinero a una fundación y que les mostrara y que ellos me condecoraban. Les dije que no me interesaba, que si alguien me iba a condecorar que sea por lo que yo hago y no porque le di plata a X o Y fundación”.

Incluso, la misma empresa organizadora llevaría a cabo una especie de “alquiler” del Salón Elíptico para desarrollar el evento que, además, representaría un reconocimiento de estatus para quienes son “condecorados”.

Frente a ello, el representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo, que colaboró para que el préstamo del salón se hiciera efectivo, aseguró no conocer el fin de tal procedimiento, así como las “condecoraciones” que se iban a hacer, a nombre del Congreso de la República, en dicho recinto.

Alejandro Ocampo habría colaborado para el préstamo del salón - crédito @alejoocampog/X

“No sabía de las condecoraciones. No tenía idea de lo que pasó. Yo simplemente les ayudé con una gestión para que les prestaran el Salón Elíptico. Yo solo hice el favor de buena fe sin saber a quiénes iban a condecorar ellos, ahora es que me dicen que hay unos problemas con unas condecoraciones que no son del Congreso. No tengo nada que ver”, aseguró el congresista.

Además, desde la misma cuenta de la Cámara de Representantes de Colombia aseguraron que la condecoración que recibió el caldense no era oficial del legislativo. Incluso, señalaron que, teniendo en cuenta episodios de tal índole, ya no se permitirían préstamos de espacios institucionales como el Salón Elíptico.

“Yeison Jiménez no ha recibido ninguna condecoración oficial por parte del Congreso de la República. Para evitar confusiones, la Cámara de Representantes prohibió el préstamo de espacios institucionales como el Salón Elíptico para eventos organizados por entidades privadas”.