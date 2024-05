Ella es Isabella Santiago: fue expulsada de ‘La casa de los Famosos’ por mal comportamiento

Isabella Santiago se convirtió en la primera actriz trans que protagonizó una novela en Colombia - crédito cortesía Canal RCN

La más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, Isabella Santiago es una actriz y modelo que nació un 18 de febrero de 1992 en Caracas, (Venezuela), saltó a la fama en su natal país tras convertirse en la primera mujer transgénero en ganar el certamen de belleza Miss International Queen, en Tailandia, en el año 2014.

Tres años después llegó a Colombia para hacer su debut en la producción Nadie me quita lo bailao telenovela en la que compartió set junto a Julián Román y Omar Murillo. Un par de años después hizo historia al conseguir el primer papel protagónico para una actriz transgénero en televisión nacional y en horario estelar, pues encarnó a Lala Jiménez en la serie de comedia Lala’s Spa, en donde alternó escenas con Luly Bossa y Zulma Rey.

La casa de los famosos Colombia no es el primer reality en el que participa Isabella Santiago, ya que ella hizo parte de los únicos dos extranjeros que compitieron en la cuarta temporada de MarterChef Celebrity Colombia junto al actor argentino Martín Karpan y en el que generó bastante polémica por su personalidad directa que la llevó a tener varios conflictos dentro del concurso de cocina con celebridades. Algo que la audiencia se quedó esperando en esta ocasión en la que no alcanzó a mostrar su lado más oscuro.

A sus 32 años de edad llegó a la primera versión del reality La casa de los famosos Colombia que hace en el país, donde no consiguió su objetivo, pues entró convencida de que sería la ganadora, ya que consideraba que tenía todos los atributos y habilidades para lograrlo, además, de que dejó al público con la expectativa y las ganas de verla protagonizar la integra, la cizaña y los conflictos que mostró en la competencia culinaria.

Por otro lado, también sorprendió al público de La casa de los famosos al entablar una buena relación con la actriz caleña Martha Isabel Bolaños con la que se esperaban que chocaran dentro del programa, puesto que se creía que por tener formas de ser similares su encuentro iba a generar reacciones negativas, pero no fue así, por todo lo contrario, se hicieron las mejores comadres.

El amor también le fue esquivo

La actriz y modelo venezolana mide 1.80 de estatura, tiene ojos color café y su pelo es castaño, ella ha acudido a las ayudas estéticas para conseguir el cuerpo ideal que cumpla con sus expectativas como mujer. El tratamiento Coolsculpting, es una de los que más le gusta para moldear su figura.

Con tan solo ocho años de edad descubrió su gusto por las personas de su mismo sexo, al tiempo que experimentó inconformidad con el cuerpo que habitaba, pues se sentía una mujer. Sin embargo, fue hasta que cumplió su mayoría de edad que inició su transición de género. Isabella invirtió el premio que ganó en el reinado de belleza en el que participó y obtuvo el primer lugar en una cirugía estética que le ayudo a verse como ella quería.

Entró a la competencia de convivencia aparentemente soltera y dispuesta a dejarse sorprender por el juego, aunque ya llevaba entre ojos un objetivo. La actriz transgénero declaró que de los doce hombres con los que iba a compartir espacio, el panameño Miguel Melfi era el que más le llamaba su atención y al que ella estaría dispuesta a besar.

No obstante, el joven cantante a medida que avanzó el juego comenzó un romance con la también actriz Nataly Umaña que paralizó a los espectadores del programa debido a que ella estaba casada con Alejandro Estrada, actor con el que cumplió doce años de relación y se había casado tres veces.

Pese a esto, Isabella no se rindió y empezó a intercambiar miradas, conversación y pasar más tiempo con el deportista y modelo paisa Juan David Zapata, que incluso la alcanzó a ilusionar, puesto que no le era del todo indiferente. No obstante, el también empresario de la moda rondó los oídos de Isa Sierra, Ornella Sierra, Martha Isabel Bolaños y finalmente entabló una mejor relación con Sandra Muñoz.

De esta manera, Isabella Santiago salió de La casa de los famosos Colombia sin el premio que tanto soñó, sin generar polémica o peleas y sin el amor que tanto buscó entre sus compañeros de competencia.

Isabella continuará radicada en Colombia, donde se estableció desde el 2017, pero seguirá golpeando puertas en México y los Estados Unidos, países en los que espera abrir camino actoralmente y dar a conocer su talento.