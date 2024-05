Camilo Echeverry compartió una curiosa anécdota en un aeropuerto: “Cómo hago pa’ saber que yo, sí soy yo”

La mujer pedía que le probara que realmente se trataba del artista - crédito @rastrandofamosos/Instagram

Camilo Echeverry, mejor conocido en el mundo artístico como Camilo se ha consolidado como una de las figuras más destacas de la música en Latinoamérica y parte de Europa. El intérprete de Tutu y Ropa cara dio sus primeros pasos en la industria cuando apenas era un niño y se llevó el primer puesto en la competencia de Factor XS.

El paisa ha destacado por la versatilidad de sus canciones y la capacidad que tiene para componer cada una de sus letras musicales, entre las que destacan baladas pop, urbano, entre otras tantas. A lo largo de su carrera ha colaborado con importantes artistas como Shakira, Pedro Capó y sus cuñados Mau & Ricky.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Camilo pasaba por un aeropuerto y vivió una curiosa, pero entretenida anécdota con una mujer - crédito @camilo/Instagram

A través de la red social Instagram, en la que el artista acumula más de 28 millones de seguidores, suele compartir momentos de su vida en familia, así como algunas anécdotas que ocurren en su cotidianidad. Este fue el caso, cuando en una de sus InstaStories reveló una curiosa, pero entretenida reacción que tuvo una mujer cuando pasaba por un aeropuerto sin su esposa Evaluna.

De acuerdo con el cantante, la mujer que tenía a su lado le mencionó que se veía muy parecido a él –a Camilo Echeverry–, respuesta que dio como afirmativa. Sin embargo, la persona quería que comprobara que realmente se trataba del cantante, algo que no entendió el colombiano en un momento y comenzó a cuestionarse cómo haría para probarlo.

“Yo la mire y quedé cómo … Pensé ¿qué hago?, de qué c*ño habla, porque yo le puedo cantar, pero no ser yo, otra persona puede cantarle y yo como que me detuve en el tiempo”, pensó inicialmente el artista, no sin antes dejar claro que no tenía cómo probarle realmente a la mujer que se trataba de él mismo.

De acuerdo con el colombiano, la mujer quería que le probara realmente que se trataba de Camilo Echeverry el cantante - crédito Mega/The Grosby Group

Y agregó: “La miré y le dije: ‘te lo prometo’ (risas). No supe qué más decirle, se me evaporó como un pedacito de mi espíritu […] Entonces internamente se abre un debate conmigo mismo: Si yo no puedo probarle a nadie que soy yo mismo, entonces cómo hago pa’ saber yo mismo que yo sí soy yo”.

Esta anécdota del colombiano desató algunas risas entre los internautas, que dejaron comentarios como: “Pobre Camilo.....😂😂😂 Que ande con la cédula colgada al cuello...😂😂😂😂😂😬😜”; “jajaja lo único que sé, es que no sé”; “Camilo viajando con su pasaporte, sus bigotes y no sabe cómo demostrar que efectivamente es él”; “si le pasa a Camilo, qué podemos esperar los mortales”, entre otros.

Un poco más sobre Camilo

El paisa confundido por la situación, comenzó a sentirse pensativo respecto de su propia identidad - crédito @camilo/Instagram

A lo largo de su carrera, Camilo ha demostrado ser un artista completo: no solo interpreta sus canciones, sino que también participa activamente en la composición y producción de sus trabajos. Este compromiso con su arte ha sido reconocido en varias ocasiones, haciéndolo acreedor de prestigiosos premios y nominaciones en la industria musical.

Uno de los aspectos que ha caracterizado a Camilo es su conexión personal con sus seguidores, a quienes cariñosamente se refiere como La Tribu. A través de las redes sociales, ha construido una comunidad de fans leales, compartiendo no solo su música, sino también momentos de su vida personal y profesional, fomentando así una relación cercana y genuina con su audiencia.

Camilo Echeverry y Ricardo Montaner no solo comparten en familia, sino también en los escenarios, pues se han presentado juntos varias veces - crédito @montaner/Instagram

Camilo se ha posicionado en el panorama musical no solo por su talento y creatividad, sino también por su capacidad de innovar y adaptarse a las tendencias actuales, manteniéndose siempre vigente en la industria. Con su música, mensajes positivos y energía contagiosa, Camilo Echeverry continúa conquistando corazones alrededor del mundo, dejando una huella imborrable en el escenario musical latinoamericano.