Novia de Jhonny Rivera aclaró si le molesta o no que otras mujeres se acerquen al cantante

Jenny López se dio a conocer en el mundo del entretenimiento, después de que el artista de género popular Jhonny Rivera confesara en sus redes sociales que sostenía un romance con la joven. Estas afirmaciones del intérprete de Nuestro amor no puede ser, le valieron a la cantante una serie de comentarios negativos sobre un supuesto interés oculto debido a la diferencia de edades.

Sin embargo, la pareja ha demostrado contra todo pronóstico que su amor es verdadero con diferentes publicaciones en la que comparten algo más que el escenario. En repetidas ocasiones, López ha interactuado con sus seguidores despejando algunas dudas que tienen sobre la relación, incluso, sobre la carrera profesional de la joven artista.

La pregunta que formuló uno de sus seguidores mencionaba si a Jenny le incomodaba que a su novio lo “busquen” otras mujeres y si esto le producía celos. Esto, debido a que en las últimas apariciones de Jhonny Rivera en eventos públicos no ha accedido a tomarse fotografías con sus seguidores, lo que ha generado dudas si es López quien se lo prohíbe.

Es así como la cantante aseguró que entiende que su novio tiene una gran fanaticada femenina, que no solamente lo admiran por su talento vocal, sino que también sienten un tipo de atracción por él. Así las cosas, aprovechó para dejar claro que no siente celos de ningún tipo, tanto en plataformas digitales como cuando están juntos en público.

“Jhonny tiene muchas seguidoras, o que siguen su música, o que lo aman por el ser humano que es, o que es el amor platónico, bueno, de todo un poquito. Y la verdad me parece muy bonito que haya generado admiración tanto en hombres como en mujeres, eso me parece muy bonito. No me disgusta”, aseguró la colombiana.

En ese mismo espacio digital en su cuenta de Instagram, la joven aseguró que no le molesta ver a su novio siendo perseguido por tantas mujeres, por lo que no le produce celos a pesar de los comentarios en los que dicen que los vieron juntos y no se acercaron al verla a ella junto al cantante.

“A veces la gente dice: ‘ay, vi a Jhonny y estaba contigo y no quise pedirle una foto porque pensé que te podrías molestar’. No me molesta, hace parte de su vida, de su día a día y lo conocí en esto, entonces para mí no es nada nuevo que alguien se le acerque y le pida una foto”, dijo la novia de Jhonny Rivera.

Por qué Jhonny Rivera no se tomó fotos con sus fans

El interrogante surgió en medio de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, en la que un curioso seguidor quiso saber por qué no se tomó fotos después de una presentación en Florida, Cali. De acuerdo con Rivera, indicó que previo a su show sí interactuó con sus fans.

“Mira que yo cuando llegué acepté y me tomé varias fotos, si no que yo, estoy lesionado del pie y como yo fui el último artista, la gente estaba muy borracha, tú pudiste ver cuantas peleas había, el público estaba demasiado descontrolado”, puntualizó el cantante en su respuesta.

Sin embargo, cuando sus seguidores comenzaron a aglomerarse en frente de la tarima, se desconcertó y no supo cómo manejar la situación por el fuerte dolor en uno de sus pies, lo que le impedía movilizarse con facilidad.

“Bajándome del escenario, tenga, me pegaron el jalón, yo por no dejarme caer, me apoyé y me lastimé, entonces ahí no pude tomarme más fotos, me subieron a una camioneta para sacarme lo más pronto posible porque ya iba lastimado”, agregó.