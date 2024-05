El video con el cual buscan a conductor que arrolló a dos personas en la avenida Mutis

El caso se reportó pasadas las 6:30 a.m. del lunes 29 de abril de 2024, según lo que indicó la cámara de seguridad que registró el momento exacto en que el vehículo arrolló la motocicleta en la localidad de Engativá - crédito Carlos A Chaparro/Facebook

Desde la mañana del lunes 29 de abril, cuando se presentó un accidente de tránsito en la avenida Mutis que dejó a un motociclista y su parrillera en delicado estado de salud, la comunidad de motociclistas en Bogotá se ha dado a la tarea de buscar mediante cámaras de vigilancia y testimonios la matrícula del vehículo de color gris que provocó el incidente para que dé la cara y se haga responsable de los gastos médicos y daños que sufrió el automotor.

Desde la tarde del martes 30 de abril, luego que se conoció del hecho a través de grupos de mensajería instantánea (WhatsApp y Telegram) y redes sociales, la solidaridad entre los motociclistas permitió que se conociera el video del momento exacto en que el vehículo chocó a la motocicleta que se disponía a realizar un giro.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Además de la motocicleta, el vehículo empujó el automotor hasta la orilla de la vía, en donde algunos ciclistas esperaban el cambio de semáforo para cruzar a la altura de la avenida Mutis con Transversal 93.

De milagro, uno de ellos alcanzó a reaccionar y no fue arrollado por la motocicleta, la cual se llevó por delante su bicicleta, como se observa en el video, con fecha del 29 de abril pasadas las 6:30 de la mañana.

El hombre y la mujer que quedaron heridos luego de ser arrolladas por el conductor de un vehículo particular color gris - crédito Kuthor Sem/Facebook

Y es que el único video que se tenía en ese momento tras lo sucedido fue minutos después que el vehículo se escapó del lugar.

En dicho video se alcanza a apreciar al motociclista con una fractura en una de sus piernas mientras era atendido por los paramédicos, mientras que la parrillera se encontraba inconsciente.

“Aló amor, me estrellaron estoy herido”, se alcanza a escuchar en el video por parte del motero, quien le avisó a su pareja sentimental por celular lo que le acababa de suceder.

Mientras que uno de los testigos, tras preguntar dónde estaba el vehículo que causó el accidente, solo recibió como respuesta que se había escapado.

El hecho se presentó pasadas las 6:30 a.m. del lunes 29 de abril en una vía de Engativá - crédito grupo de difusión de conductores

Además del video con el cual familiares de los heridos buscan dar con el paradero de este conductor irresponsable e imprudente, se conoció el testimonio de un motociclista que presenció los hechos e incluso persiguió al vehículo que arrolló a las dos personas.

El testimonio del motociclista

“Yo iba para Compensar, en la sede de Álamos. Yo iba girar a la izquierda en el semáforo que está ubicado allí, pasa un señor en un vehículo Logan color gris. No sé si el señor estaba borracho o no, pero él estaba consciente, al parecer, porque nos volteó a mirar dónde estábamos nosotros al otro costado”, inició con su relato un motero que estaba por este sector de la localidad número 10 (Engativá).

“El señor del Logan levantó y atropelló a las personas del video y yo pensando que el señor iba a frenar cuando no, él acelero apenas cambió el semáforo. Me fui detrás del personaje y alcancé a ver que el frente del carro quedó muy dañado”, continuó el hombre, quien indignado ante la situación intentó dar con el conductor.

El momento en que el conductor del vehículo gris arrolló a la motocicleta en la avenida Mutis, en la localidad de Engativá - crédito Carlos A Chaparro/Facebook

“El señor se pierde cerca al CC (centro comercial) Diver Plaza, porque me tocó parar y frenar en el semáforo. El señor se mete en contra vía y lastimosamente no alcancé a tomarle las placas, ya no lo vi más”, aseguró el testigo del accidente, quien guarda la esperanza en que se pueda dar con el conductor imprudente, debido a que cerró su testimonio afirmando que “en la zona y el sector hay varias cámaras de seguridad”.

Por el momento los heridos siguen recuperándose de las lesiones y solo esperan que las autoridades se sumen a la búsqueda del conductor.