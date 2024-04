Ómar Murillo reveló la verdad tras peleas con Karen Sevillano y ‘La Segura’ en ‘La casa de los famosos’: “Estoy orgulloso”

Omar Murillo se despachó contra La Segura y Karen Sevillano tras salir de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

La casa de los famosos Colombia ha sido tendencia en el país, pero no solamente por lo que pasa en el día a día de la competencia que reunió originalmente a 22 celebridades, sino por las actitudes que cada una de estas muestra. Romances, amistades y enemistades se robaron la atención de la audiencia.

Sobre este último relacionamiento, el de los enemigos, hubo un ejemplo concreto al comienzo del programa, el cual estuvo protagonizado por Ómar Murillo, Karen Sevillano y La Segura. Mientras el actor se perfilaba como uno de los principales líderes naturales del grupo, ellas temieron por no ser el centro de atención, así que consideraron prudente atacarlo.

El primer encontronazo que tuvieron fue cuando él recibió una misión secreta por parte de el Jefe, quien le pidió que tenía que llevar a todos sus compañeros de equipo Infierno a la tina. Cuando estuvieran reunidos, tendrían que pasar tres minutos dentro y si lo lograba, ganarían comida para la semana.

En medio del desespero, el vallecaucano exigió a Pantera que siguiera su invitación, a como diera lugar. Tal actitud, “irritó” a las dos creadoras de contenido, que lo tildaron de “prepotente” o “irrespetuoso”. Desde ese momento, nunca lograron tener una convivencia sana.

Después de haber sido eliminado, reveló en Tropicana cómo fue el trato que recibió y lanzó críticas directas a las actitudes de ambas.

“Tienen el corazón muy duro, y tal vez no logré darme a entender de la manera correcta, al final los conflictos son superficiales y yo estoy orgulloso de lo que di dentro de La casa de los famosos. El juego endurece los corazones. Pero hay que ver cómo las miraría Dios, que es con amor”, expresó el protagonista de Las detectivas y el Víctor.

Por el contrario, sostuvo que si tuviera que quedarse con uno de los participantes del programa para siempre, “entonces yo me quedaría con Mafe. Es amorosa, es sincera, honesta, así que sería con ella definitivamente”, agregó el artista caleño.

De la misma manera, la estrella de la televisión colombiana sostuvo la verdad detrás del salario que recibió por concursar. Según los internautas, fue de 64 millones de pesos por semana. “Undaeee, menos mal que mis amigos de la Dian conocen que no me gano todo eso. La verdad es que no me gusta ser pretencioso, así que poco hablo de eso. Las bendiciones de Dios están, pero la gente habla mucho y no todo es cierto”, indicó Omar Murillo.

La casa de los famosos Colombia es un reality show transmitido en Colombia que ha captado la atención de numerosos espectadores en su país de origen y más allá de sus fronteras. Este programa reúne a diversas celebridades colombianas en una sola casa, donde son aisladas del mundo exterior y constantemente vigiladas por cámaras. La premisa consiste en que los participantes convivan juntos durante un período determinado, enfrentándose a distintas pruebas y desafíos que ponen a prueba no solo sus habilidades físicas y mentales, sino también su capacidad para socializar y formar alianzas.

A lo largo de su emisión, La casa de los famosos Colombia ha destacado por revelar facetas poco conocidas de los participantes, mostrando sus reacciones y comportamientos auténticos ante situaciones de estrés, conflicto y convivencia forzada. Además, la interacción entre los famosos, con sus diversas personalidades y trasfondos, crea una dinámica intrigante y a menudo impredecible que mantiene a los espectadores enganchados.

Los participantes se enfrentan a la nominación y eliminación semanales, donde tanto la estrategia como la popularidad juegan roles cruciales en su permanencia en el programa. El público tiene la oportunidad de votar para salvar a sus favoritos, lo que añade un elemento interactivo y aumenta la conexión entre los espectadores y los concursantes.

El ganador de La casa de los famosos Colombia es aquel que logra sobrevivir a todas las eliminaciones, demostrando ser el más astuto, querido o fuerte del grupo, llevándose a casa un premio significativo. Este reality no solo es un entretenimiento para la audiencia, sino también una plataforma para que las celebridades muestren su verdadera personalidad al público y, en algunos casos, relancen o refresquen su imagen pública.