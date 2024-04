“Me tocó huir”: Carla Giraldo habló de la peor relación de su vida en la que fue víctima de maltrato

Carla Giraldo reveló la peor relación de su vida - crédito cortesía Canal RCN

Carla Giraldo desempolvó un capítulo oscuro de su vida en el que fue víctima de maltrato físico por cuenta de una expareja sentimental que la agredió. “Él se llamaba ‘Eduardo’, tuvimos un noviazgo duro, tenso y feo, hasta que decidí huir”, confesó la también actriz.

Según relató la presentadora de La casa de los famosos Colombia, esa fue la peor relación de su vida y le costó varios años recuperarse psicológicamente de esa situación que la marcó. “Uno termina asimilando que la culpa es de uno y no, no es así. Cuesta salirse de esa idea, es un proceso difícil en el que necesitamos compañía”, compartió.

Escapar ha sido en repetidas ocasiones la única alternativa que ha encontrado Carla Giraldo para protegerse a sí misma, pues de pequeña huyó de su casa y de joven no tuvo otra opción que volverse a volar para alejarse del ambiente hostil en el que se encontraba envuelta: “Me volé de esa tóxica relación. A mí siempre me ha tocado huir de los problemas así, drásticamente”.

La actriz aseguró que estuvo internada en un centro llamado 'Villa Niña' en el que llegaban jóvenes abusadas, rebeldes y con diferentes problemas - crédito @vospodesoficial/TikTok

La actriz, oriunda de Medellín, compartió las razones por las que soportó tanto en ese conflictivo noviazgo y al final no denunció al agresor que además, la maltrató sicológicamente.

“Me gusta afrontar tanto los retos creyendo en que puedo solucionarlo, por eso tiendo a quedarme en busca de ganar el control, pero uno a veces son luchas que no valen la pena y en mejor no dar la pelea. Me tocó escapar y fue la mejor fuga de mi vida”.

“Dije no más”

Luego de varios años, Carla se sintió con la fortaleza de contar su dura experiencia para que otras mujeres se puedan reflejar en su historia y aquellas que se identifiquen puedan tener el valor de decir basta. De igual manera, explicó en conversación con la revista Bocas, que mucho tiempo después pudo entender las decisiones que tomó y por eso no se juzga, pues su proceso fue largo.

“A veces, cuando dicen que se denuncie al agresor, desconocen lo que uno vive. No es tan fácil. Las mujeres que hemos sufrido en algún momento ese tipo de agresiones terminamos diciendo que la culpa es nuestra porque hemos sido afectadas psicológicamente. A parte, están las batallas que libramos con nuestros sentimientos porque lo entregamos todo, creemos en esa persona y luego es un despertar verlo con otros ojos”, comentó la presentadora.

Para la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2021, superar ese episodio de violencia de género la convirtió en una mujer más fuerte, aunque recalcó que ayuda mucho no sentirse mal por pedir aceptar, contar y buscar acompañamiento profesional.

“Uno necesita mucho acompañamiento durante años para salir de un mundo en el que está atrapado y no está mal alzar la mano, eso no nos debe dar pena”.