Julián Román pidió ayuda al Ministerio de Salud por paciente de cáncer de colon: “Trato es inhumano”

En la tarde del sábado 27 de abril de 2024, el actor Julián Román compartió en su cuenta de X una solicitud al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Salud para que ayuden a Carlos Darío Garzón.

De acuerdo con lo que compartió el actor en la red sociales, Carlos Darío Garzón es un paciente terminal de cáncer, el cual, no ha recibido la atención necesaria por parte de la EPS Sanitas.

“Señores @MinSaludCol @Supersalud por favor ayuda con el paciente Carlos Darío Garzón. Es un paciente terminal y el trato que está recibiendo por parte de @sanitas_eps es inhumano”, aseguró el actor.

Qué sucede con Carlos Darío Garzón

Luego de conocer la publicación de Julián Román, Infobae Colombia contactó a Nidia Aguilera, tía de Carlos Darío Garzón de 36 años, para conocer más sobre la situación de salud del paciente de cáncer de colon con metástasis en el peritoneo y en el pulmón, el cual, le fue detectado hace un año.

Infobae Colombia: ¿qué le sucede a Carlos Darío Garzón?

Nidia Aguilera: yo soy la tía de Carlos, está en mi casa, yo lo estoy cuidando, estoy con la mamá, estamos las dos solas y la Entidad Prestadora de Servicios se llama Cuidarte, contratada por Sanitas.

Se supone que ellos se comprometieron a dejarlo hospitalizado en casa enviando una enfermera todos los días y un doctor al menos una vez a la semana, él ya lleva casi un mes acá y solamente vino dos veces el doctor.

Infobae Colombia: entonces, ¿hace cuánto no lo visita el doctor?

Nidia Aguilera: anoche que vino porque le llamaron la atención, pero solamente por eso vino, llegó a las 7 de la noche, cosa que nunca pasa, y se fue a las 11:30 de la noche.

Infobae Colombia: ¿qué otros problemas han tenido?

Nidia Aguilera: he tenido problemas con los medicamentos porque el lunes tenían que llegar, pero llegaron hasta el martes en la noche, el lunes temprano me tocó salir a buscar medicamentos, a ver dónde me los podían vender porque esos son medicamentos restringidos y ellos saben que no los venden sin fórmula y nada, la respuesta era que tenían que esperar a que el médico aprobara la orden para enviar los medicamentos

No es tanto lo de alto costo, sino que son esenciales que él me dice que le duele y yo cómo lo voy a controlar, cómo lo voy a ayudar si no tengo el medicamento

Infobae Colombia: ¿qué ha pasado con las enfermeras?

Nidia Aguilera: Desde el 16 de abril le cancelaron a la enfermera que lo estaba viendo y no volvió.

Infobae Colombia: ¿Sanitas se ha comunicado con ustedes?

Nidia Aguilera: la verdad es que la EPS no nos ha llamado, yo creo que les llamaron la atención a ellos porque inmediatamente cuando don Julián publicó, de una vez llamaron los de Cuidarte y como a los 10 minutos se comunicó un doctor que él venía para acá.

Antier él presentó fiebre y vómito, se le bajaron los signos, no podía respirar, entonces yo llamaba a la EPS para que me enviaran oxígeno, para que viniera el doctor, para que me ayudara, porque yo no soy doctora ni enfermera, vinieron y me enseñaron como colocar los medicamentos y se fueron.

Me tocó buscar un coso de oxígeno portátil de esos eléctricos hasta que pude conseguir uno, me tocó pagar caro para que fueran a recogerlo y traerlo lo más pronto posible para estabilizarlo.

Infobae Colombia: ¿han tenido algún problema con Sanitas?

Nidia Aguilera: hubo negligencia con la EPS porque este diciembre él ya estaba presentando fiebre y allá le bajaban la fiebre porque con fiebre no le pueden colocar quimioterapia, entonces lo que hacían era bajarle la fiebre, dejarlo esperando y luego le colocaban la quimioterapia, pero no le hicieron un examen para saber qué estaba pasando.

Desde diciembre hasta hace un mes lo llamaron para otra quimioterapia y tenía fiebre y convulsionó cuando llegó allá a la quimioterapia, les tocó meterlo a urgencias en la clínica Colombia y le tomaron el examen y se le había perforado el tumor en el estómago y le estaba haciendo peritonitis y por eso era la infección porque le estaba saliendo líquido del tumor adentro del estómago.

Pero imagínese desde diciembre hasta finales de marzo y ellos le controlaban la fiebre y póngale quimioterapia. Ahí fueron bastante negligente los médicos en la clínica.

Infobae Colombia: ¿van a tomar acciones contra Sanitas?

Nidia Aguilera: en este momento estamos tan cargados de información que ya no hay nada que hacer por él, lo único que tenemos que hacer es mantenerlo estable, que esté tranquilo, que no tenga dolor, cuidarlos hasta que ya él se nos vaya, entonces en este momento no hemos pensado en esas cosas porque ni la mamá ni yo tenemos cabeza para eso.