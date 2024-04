Esta es la identidad de los militares que murieron durante accidente aéreo en Bolívar

El accidente se registró durante una misión de reabastecimiento - crédito Fuerzas Militares/Redes Sociales

En la tarde del 29 de abril, Fuerzas Militares informaron que un helicóptero MI17 del Ejército Nacional había perdido la comunicación con la base cuando se encontraba en una misión de reabastecimiento.

Sobre las 3:20 p. m. se confirmó que la aeronave se había precipitado a tierra, lo que provocó la muerte de los nueve militares que iban a bordo del helicóptero que tenía como destino final la base Tropas de la Fuerza de Tarea Marte de la Séptima Brigada del Ejército Nacional.

Fuentes Militares confirmaron a Infobae Colombia que en el helicóptero accidentado viajaban nueve militares, dentro de los cuales se encontraban tres soldados, dos sargentos, dos cabos, un teniente coronel y un mayor, resaltando que cinco de ellos eran parte de la tripulación de la aeronave, mientras los cuatro restantes habían sido recogidos durante el último viaje registrado antes de la emergencia.

Esta es la identidad de los militares que murieron en el accidente aéreo en Bolívar:

Teniente coronel Jesús David Rangel Coronel.

Mayor Edward Andrey Espinosa Rodríguez.

Sargento viceprimero Diego Bahamón Ramírez.

Sargento segundo Michael Villanueva Mancera.

Cabo primero Cristian Ordoñez Caicedo.

Cabo tercero Jhon Arlen Olea Palmera.

Soldado profesional Sman Sanabria Guerro.

Soldado profesional Jesús Montalvo Arroyo.

Soldado profesional Yeisson Mendoza Méndez.

Las autoridades confirmaron que los nueve tripulantes murieron tras el accidente - crédito Redes sociales

Luego del siniestro, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció en su cuenta de X con un mensaje en el que lamentó la muerte de los militares y expuso nuevamente la misión que estaban llevando a cabo antes de que se registrara el accidente.

“Lamento la muerte de los nueve integrantes del vuelo del helicóptero del ejército que se precipitó a tierra y que estaba abasteciendo de tropas el sur de Bolívar en las operaciones contra el Clan del golfo”, remarcó el presidente.

Este no fue el único mensaje de una figura política sobre este hecho, ya que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se pronunció en redes sociales. Esto también ha abierto una nueva polémica, puesto que figuras como María Fernanda Cabal señalaron al presidente tras el siniestro.

“Esto es insoportable. Todos los aparatos en el suelo y el Presidente en la estratosfera”, escribió la senadora en su cuenta de X.

El mandatario lamentó el accidente registrado en el sur de Bolívar - crédito @Petrogustavo/X

¿Cómo está la situación en el sur de Bolívar?

Debido a que la aeronave accidentada estaba realizando una misión de reabastecimiento de tropas en el sur de Bolívar y que el presidente remarcó que en esta zona hay presencia del Clan del Golfo, es necesario destacar que esta región del país ha sido noticia en las últimas semanas por las operaciones realizadas por las autoridades allí.

Una de ellas se registró el 25 de abril cuando fue capturado Everson Pérez Gómez, de 38 años, que era más conocido en la zona como alias Karol G y según las autoridades era uno de los hombres claves de la estructura Edwin José Sierra del Clan del Golfo, el cual tiene presencia en los municipios de Barranco de Loba, San Martín de Loba, Hatillo de Loba y Altos del Rosario.

“El hombre, quien se desplazaba en una moto, fue requerido, y en el procedimiento policial se le halló en su poder una pistola Pietro Beretta, dos proveedores, 13 cartuchos calibre 9 mm, dos radios portátiles de comunicación, tres cargadores para radio y un celular… Le aparecen once anotaciones por homicidio, tres por concierto para delinquir, dos por hurto, uno por tráfico de estupefacientes, una por porte ilegal de armas de fuego y otra por violencia intrafamiliar”, informó la Policía Nacional.

De la misma forma, un líder comunitario informó a W Radio que en el sur de Bolívar, más específicamente en los municipios de Montecristo y Achí hay una vía que no ha sido construida, según las autoridades, por la intervención del Clan del Golfo en la zona, denunciando la perdida de maquinarias que habían sido robadas por este grupo armado, pero esto fue desmentido por el veedor.

“Es totalmente falso lo que dice la Gobernación de que está en un 95 por ciento, yo diría que está en un 70 por ciento. No han terminado los puentes, no han hecho unas cunetas… y es totalmente falsa la otra información que dan. El clan del golfo no ha robado máquinas en el sur de Bolívar”, aseguró Jairo Navarro al medio citado.