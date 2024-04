Los oscuros vínculos de “Zeus”: el exmilitar confesó cómo ayudó a los paramilitares y narcos antes de volarse en Cúcuta

El exmilitar Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus, actualmente está prófugo de la justicia - crédito Colprensa

Juan Carlos Rodríguez Agudelo, conocido en los círculos del crimen como “Zeus”, ha vuelto a ocupar los titulares tras su reciente fuga en Norte de Santander, después de protagonizar un motín en la estación de Policía del Centro en Cúcuta, que dejó a un uniformado lesionado y el escape de 17 prisioneros, incluido el exmilitar colombiano, alguna vez orgulloso integrante de las fuerzas especiales del Ejército y que ahora está vinculado a grupos paramilitares y actividades ilícitas.

En medio de una entrevista concedida al medio independiente Vorágine, Rodríguez confesó haber sido parte de una oscura red de colaboración con las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo el liderazgo de figuras como Carlos Castaño y alias “Doble Cero”.

“Yo me encuentro con mi mayor, alias ‘39′, y me propuso que me fuera para Montería a continuar la lucha antisubversiva”, admitió. Durante su tiempo en estas organizaciones criminales, también reconoció haber participado en ejecuciones extrajudiciales y haber sido parte de la organización narcotraficante liderada por “Don Diego”, condenado a 45 años de cárcel en Estados Unidos.

De hecho, el militar aseguró tener un plan con el narco para despegarle la zona note del Valle del Cauca, a cambio de información valiosa que pudiera darle resultados al Ejército, mientras mantenía alianzas con las Autodefensas para combatir a las guerrillas.

“Hablo con ‘Don Diego’ y me dice que le han hablado muy bien de mí. Yo era capitán en esa época, dice que me va a empezar a dar información para yo darle duro al ELN y las Farc a cambio de que yo le ayude con una lucha a muerte que tenía para entonces con Wilber Varela, alias ‘Jabón’”, comentó al medio independiente.

Y es que las recientes noticias que involucran a Rodríguez han dejado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con un sinsabor, pues el exmilitar había colaborado con el esclarecimiento de la verdad y había mostrado una voluntad de cooperación al contar su oscuro pasado. “Cuando uno estaba en una operación militar le decían: ‘el enemigo suyo es FARC, ELN, EPL y miembros de la UP porque son el brazo político de todas esas guerrillas’”.

Este exmilitar también admitió su participación en la falsificación de informes de combate y la manipulación de situaciones para justificar ejecuciones extrajudiciales. “Yo no disparé, yo no jalé el gatillo, pero permití que las Autodefensas lo hicieran”, confesó a Vorágine sin reservas.

A pesar de su turbulento pasado, Rodríguez colaboró con la justicia especial, proporcionando información detallada sobre sus actividades ilegales y las violaciones de derechos humanos en las que estuvo involucrado. De hecho, su cooperación fue crucial para esclarecer casos emblemáticos como los “falsos positivos”, la violencia en Urabá y los crímenes contra militantes de la Unión Patriótica, tres de los macroprocesos que maneja la JEP.

Incluso, Zeus confesó haber adelantado un operativo para acabar con la vida de un integrante de la UP, Luis Enrique Ospina Ayala, aunque reconoció que fue engañado por entonces dirigentes políticos en el departamento del Meta, quienes informaron que el militante era, supuestamente, un integrante de las Farc que lideraba los secuestros, robos y hasta asesinatos en los municipios de El Castillo, Lejanías y San Juan de Arama.

“En ese momento el alcalde y el secretario de Gobierno de Lejanías me dicen un día: “mire capitán, hay un señor que le ha hecho mucho daño a la región y le dicen alias ‘Perra Flaca’. Este man es una víbora, es un malandro, es de las Farc, es el jefe de las milicias, y ustedes caminan y el man se les ríe. Además de eso ha hecho secuestros, ha robado y amedrentado a mucha gente, donde ustedes ‘casquen’ a ese man, mejor dicho, se arregla el municipio”.

Fue así que Zeus adelantó una operación junto a las Autodefensas para entregar a Ospina a los ilegales, que terminaron por acabar con su vida para luego ser presentado como un integrante activo de las Farc. “‘Soldado’ lo mató y nosotros lo legalizamos al mando del sargento Díaz, comandante del cuarto pelotón. Se andaba con tres sicarios: ‘Soldado’, ‘Chiqui’ y ‘El Enano’. Lo legalizamos como una baja en combate de un cabecilla, inclusive estaba en el orden de batalla del Batallón. Nosotros lo reportamos como una operación militar en el río y que el hombre iba pasando armado, incluso le pusimos un arma porque él no estaba armado”, expreso a Vorágine.

Sin embargo, su reciente captura con un arsenal bélico puso sobre la mesa su poca colaboración a la no repetición, por lo que terminó con un proceso por incumplimiento ante la JEP. Además, su fuga, aparentemente hacia el vecino país Venezuela, también dejó un interrogante sobre qué grupos ilegales estaría beneficiando, pues todo parece indicar que la fuga fue adelantada con la complicidad de algunos uniformados a cambio de dinero, como confirmó el general William Salamanca, director de la Policía.

Rodríguez, retirado del Ejército en 2005, también reveló detalles escalofriantes sobre su participación en operaciones conjuntas con grupos paramilitares y fuerzas regulares del Ejército, aprovechándose de la información privilegiada que obtenía de los informes oficiales de las alcaldías.

“Cuando uno llega como capitán a una región con los primeros que habla son con las autoridades: Alcaldía, Gobernación, Concejo. Para ese momento no teníamos policías en esas zonas, entonces para entablar una comunicación oficial era con esas entidades. Allí actuaba el Frente de 26 de las Farc y estaba la zona de despeje. Como se venían presentando robos de ganado, secuestros y demás, y nosotros sabiendo que la guerrilla no se podía salir de la zona de despeje, entonces hacíamos operaciones militares conjuntas con las Autodefensas para poderlos neutralizar. La información salía de los consejos de seguridad que hacía la alcaldía”, confesó al medio independiente.