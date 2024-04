Ministro de Salud afirmó que reforma se podría presentar la otra semana: “El mensaje de urgencia es algo fundamental”

Ministro de Salud afirmó que el nuevo proyecto de reforma a la salud se presentaría la otra semana - crédito Colprensa

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que el Gobierno nacional podría presentar un nuevo proyecto de reforma a la salud, que incluiría cambios en el manejo de las EPS (Entidades Promotoras de Salud), en el trascurso de la próxima semana.

Este proyecto, que ha recibido apoyo de diversas EPS, busca modificar la estructura actual del sistema de salud en el país.

Jaramillo defendió la iniciativa, resaltando el compromiso del Gobierno por mejorar la administración de los recursos destinados a la salud y enfatizó en la importancia de dialogar con las EPS, pese a las críticas que esto ha suscitado.

Durante su exposición, el ministro de Salud criticó las acusaciones de que las EPS son consideradas traidoras por algunos sectores, tras haber alcanzado un acuerdo que aumenta su porcentaje de administración del régimen Contributivo al 10% y del régimen Subsidiado al 8%.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que el mensaje es de urgencia para presentar nuevo proyecto de reforma a la salud - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Así mismo, Jaramillo argumentó que estas medidas no solo buscan disminuir los gastos de administración sino también exigir a las EPS cumplir efectivamente con su rol de aseguradoras financieras. Además, lamentó que se politice la salud en base a prejuicios contra el Gobierno actual.

“Primero decían que no llegábamos acuerdos con las EPS entonces ahora las EPS son traidoras que no sabe por qué les están dando el 5% óigase bien eso dijo doctor Alejandro Gaviria, resulta que les damos el 10% por administrar el régimen contributivo y el 8% al régimen Subsidiado, antes es que estamos es disminuyendo los gastos de administración (…) no les estamos entregando nada y las EPS no han entregado nada porque no han cumplido con ser aseguradoras financieras, (…) y todo es porque no pueden aceptar que un exguerrillero que lleva 30 años trabajando dentro del sistema a favor de La Paz y el entendimiento llegue a ser presidente”, dijo el jefe de la cartera de Salud.

La posible radicación de este proyecto y su discusión con carácter de urgencia serán temas centrales durante el retiro del Gobierno que se llevará a cabo este fin de semana en Paipa.

“Un trabajo conjunto con el señor presidente todo el fin de semana seguramente será un tema a discutir mirando cada uno de los temas que serán fundamentales (…) cuando uno quiere celeridad el mensaje de urgencia es algo fundamental”, puntualizó el ministro de Salud.

Además, el ministro señaló la importancia de esta reforma para el sistema de salud y destacó la voluntad del presidente y su equipo de trabajar de manera conjunta para acelerar el proceso. La decisión final sobre la presentación del proyecto con mensaje de urgencia se tomará en este encuentro, marcando un paso significativo en los esfuerzos del Gobierno por reformar el sistema de salud colombiano.

Exministro Gaviria criticó nuevamente la reforma de salud que piensa presentar el Gobierno

Exministro de Educación, Alejandro Gaviria, criticó la nueva reforma a la salud que piensa radicar el gobierno en el Congreso - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Durante un evento realizado en las instalaciones de Compensar en Bogotá, el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se enfrentó en un debate a Alejandro Gaviria, exministro de educación en la actual administración Petro, en el contexto de un foro organizado por el movimiento político En Marcha.

El centro del debate fueron las recientes críticas lanzadas por Gaviria hacia la nueva reforma sanitaria propuesta por el Gobierno, especialmente su enfoque en las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Gaviria argumentó que el plan de reforma, tal como se aprobó en la Cámara de Representantes y los acuerdos logrados con las EPS, carece de viabilidad y claridad en los incentivos y roles del sistema. Incidió en que el modelo propuesto les otorgaría a las EPS un 5% de los fondos del sistema a cambio de su apoyo político, una práctica que, según él, desvirtúa la recaudación de recursos destinados a la salud. Afirmó que este esquema no contribuye a la operatividad ni la eficiencia del sector.

El exministro también defendió los logros del sistema de salud existente, resistiéndose a reducirlo a un problema de corrupción y abogó por encontrar soluciones que mantengan los avances sociales en la salud pública. Su discurso destacó la necesidad de preservar las conquistas del sistema, recordando el esfuerzo de décadas y desestimando la visión que cataloga a todos los involucrados en el sector como corruptos.

Alejandro Gaviria, indicó que el modelo propuesto por el Gobierno les otorgaría a las EPS un 5% de los fondos del sistema a cambio de su apoyo político- crédito Juan Camilo Sánchez/Montaje de Infobae

Este encuentro resalta las tensiones y divergencias de opiniones entre actuales y antiguos funcionarios sobre el camino a seguir para reformar el sistema de salud en Colombia.

La defensa de Gaviria hacia un modelo que, a su juicio, conserve los progresos sociales contrasta con las propuestas del gobierno actual, marcando un punto importante de reflexión sobre el futuro de la salud en el país.