Deportaron de Estados Unidos a ‘el Zarco’, uno de los criminales más buscados de Santander

Víctor Alfonso Arguello Sierra era integrante del grupo criminal Renacer, de Bucaramanga - crédito Policía

Víctor Alfonso Arguello Sierra, alias el Zarco o el Flaco, un peligroso miembro de la red delincuencial Renacer, fue puesto a disposición de las autoridades en Colombia tras ser detenido en Estados Unidos, donde había ingresado de manera irregular al finalizar el año pasado.

Arguello Sierra ingresó al radar de las autoridades estadounidenses al figurar en la lista de los criminales más buscados en el departamento de Santander, debido a su participación constante en actividades criminales centradas en el robo de motos a través de la modalidad de jalado en las áreas de Bucaramanga y Lebrija, y la extorsión de sus dueños para devolver los vehículos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Arguello Sierra, quien viajó de manera ilegal a finales del año pasado al exterior y se encontraba en el cartel de los más buscados de Santander, fue capturado en Estados Unidos en donde al parecer también habría incurrido en actividades delictivas”, indicaron las autoridades.

El criminal fue deportado desde Estados Unidos - crédito Ministerio de Seguridad Pública de Panamá

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que Arguello y los criminales que integraban la red de Renacer, exigían grandes sumas de dinero para la devolución de las motocicletas y u las víctimas se negaban, procedían a desmantelar y comercializar los vehículos por piezas a través de canales ilegales.

“Dicha estructura delincuencial habría hurtado motos por un monto superior a los 140 millones de pesos. Cuando Arguello llegó al país miembros de la Policía Nacional materializaron la orden de captura en su contra. La Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y hurto calificado. Cargos a los cuales no se allanó”, detalló la Fiscalía.

Frente a las acusaciones en su contra, el implicado se declaró inocente; sin embargo, tras su deportación y posterior captura por parte de la Policía Nacional y Migración Colombia, un juez dictaminó como medida preventiva su reclusión en una institución penitenciaria mientras se adelantan los procesos jurídicos pertinentes.

Los ladrones robaban motos mediante la modalidad de jalado - crédito @DTFloridablanca/X

Arguello Sierra conformaba la lista de los más buscados de Santander junto con otros 17 peligrosos criminales, acusados de delitos como concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

Entre los delincuentes se encuentran: Andrés Felipe Peralta Cortés, alias Peralta; Yoan Pérez Bravo, alias Pacho; Hugo Ferney Afanador Mendoza, alias Puc; Sergio Armando Chaparro Díaz, alias Nono; Edwin René Sánchez Suárez, alias Charpey; Yhon Fredy Sanabria León, alias Negro Yhon; Jhon Byron Valbuena Bárcenas, alias Byron; Diego Sneyder Sánchez García, alias Gafas; Luis Alonso Álvarez Durán, alias Lucho; Anderson Jahir Bonilla Bonilla, alias Trompo Negro; Sebastián Vera Torres y Yorgen Cuadros Suárez, alias Funeraria o Fune.

Alias el Zarco era uno de los más buscados - crédito Policía

La detención de alias el Zarco es uno de los últimos esfuerzos de las autoridades por acabar con los reductos de la red criminal Renacer, desmantelada en diciembre de 2023 en medio de una operación que culminó con la detención y el aseguramiento judicial de seis de sus miembros.

Dicha intervención forma parte de una estrategia más amplia destinada a combatir la delincuencia organizada que afecta a la región de Santander, especialmente en lo que respecta a los delitos de hurto y extorsión.

La redada contra el grupo criminal Renacer se llevó a cabo luego de una meticulosa investigación que permitió, no solo la identificación de sus integrantes, sino también el desglose de sus operaciones ilegales.

Los criminales se enfocaban en edificios residenciales que no contaban con mayor seguridad y entraban a los parqueaderos, analizaban las motocicletas para identificar las que no tenían seguro puesto y las arrastraban por las calles simulando ser los dueños y que tenían problemas mecánicos para no levantar sospechas entre los residentes de los sectores afectados por dichas actividades criminales.