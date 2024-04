César Corredor, ‘Barbarita’ en ‘Sábados Felices’, defendió a ‘Carroloco’ y dijo si ser humorista da para vivir con lujos

Barbarita y Carroloco han hecho parte de 'Sábados Felices' por más de 20 años - crédito Caracol Televisión

Carroloco estaría ligado al Clan del Golfo como testaferro, según apuntan investigaciones preliminares de las autoridades, que descubrieron que algunas de las propiedades del humoristas habrían sido utilizadas para lavar dinero. Desde que explotó la información alrededor de esa noticia, los ojos están puestos sobre él y sus compañeros de Sábados felices.

De hecho, en X, una usuaria señaló a Piter Albeiro de estar envuelto en estafas o negocios irregulares, por los que supuestamente tendría tan buena situación financiera. Molesto, el comediante desmintió esa información, y argumentó que sus restaurantes o locales de vehículos son los que lo sostienen en Estados Unidos.

Ante el escándalo, otro de los integrantes del elenco del programa cómico más antiguo del mundo se pronunció. César Corredor, que interpreta el papel de Barbarita en el programa, respondió a las críticas con contundencia. En una entrevista ofrecida a Sin carreta, del Canal 1, aprovechó para defender a sus colegas.

“Carrito es de mi época. Yo a Carroloco lo conozco como un compañero comerciante, él siempre ha sido un emprendedor exitoso. Es un berraco, desde que éramos compañeros de cuentachistes, él siempre ha sobrevivido con su comercio, ya lo que digan ahora yo, sinceramente, no lo creo. Debe haber una mala información o algo ahí, pero yo no creo que esté metido en nada”, comenzó diciendo al periodista Juan Diego Alvira.

Incluso, se refirió a la cercanía que tiene con Juan Guillermo Zapata Noreña (nombre de pila de su compañero) y cómo ha podido ver su vida familiar, razones por las que asegura que es un hombre correcto.

“Yo conozco a su familia, meto las manos al fuego por él, su hijo también es comerciante, pero no lo veo en esas cosas, para mí eso no ha pasado”, agregó.

¿Quién es César Corredor?

Nacido en 1967, el bogotano se ha hecho un nombre a pulso. Comenzó, como todos, haciendo parte del concurso semanal de Sábados Felices hasta que fue incluido en el elenco oficial tras ganarlo en varias ocasiones. Sin embargo, no fue hasta inicios de los 90 con la llegada del personaje Barbarita que su éxito llegó.

“El humor viene de tiempo atrás, era de los mamagallistas, de los que siempre estaban haciendo desorden. Ya no oigo por César, sino por Barbarita. La original todavía existe, estaba viviendo en Barranquilla, ya ahora no sé dónde estará. Ella me revisaba las tareas, me contestaba el teléfono, era muy dispuesta, no era solamente una chismosa. Actualmente el personaje es reconocido a nivel mundo”, contó el humorista en el citado programa.

Asimismo, expresó que no siempre quiso ser comediante, sino que la vida terminó poniéndolo ahí. En realidad, quería ser futbolista.

“Juego de puntero izquierdo. He hecho tres goles olímpicos en mi vida futbolística, se los hice a un ex arquero uruguayo del Cúcuta. El estudio no me dejó seguir. Estuve cerca de Millonarios, pero por una habilitación de matemáticas no seguí”, agregó.

Por otra parte, siempre recuerda su pasado como militar. De hecho, ha confesado que uno de sus intereses personales son las armas. En ese sentido, Alvira le preguntó si estaba de acuerdo con que las personas puedan portarlas libremente.

“Estoy de acuerdo, siempre y cuando, se tengan los parámetros que el departamento de Control y Comercio de armas tiene. Yo llevo 28 años armado y la he utilizado una sola vez, me iban a robar a medianoche. Yo salí del apartamento de Heriberto Sandoval, cuando una camioneta de platón se me parqueó adelante, pero cuando sacaron el arma, yo disparé, ellos se cubrieron y yo hui,. Hubo fuego cruzado, le impactaron el frente al carro, pero de resto no pasó nada”, rememoró.

Finalmente, también habló de sus negocios. “Tuve transporte, tuve buses intermunicipales. Mi papá, que era de la policía, era agente conductor”, concluyó.